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4 рецепти для пиріжків з капустою, які змітаються зі столу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 вересня, 11:26
В закладинки
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Це пиріжки з дріжджового тіста на молоці та кефірі, пиріжки на сковороді та швидкі з готового листкового тіста. Найсмачніше, якщо капуста для начинки буде дрібно нашаткована, додати до неї можна інші овочі й спеції за смаком
Рецепти пиріжків з капустою
Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos

Щоб хто не казав, а класика, хоч і скромна, завжди такою залишиться. Звісно, можна зайти в магазин і купити вже готові пиріжки з капустою. Але задоволення ми отримуємо, коли вони з'являються з-під наших рук. Ми самі вибираємо, яка і скільки буде начинки в пиріжках, вибираємо вид тіста. Нижче є рецепти для здобних пиріжків, на сковороді та листкових. До капусти додайте трохи томатної пасти при тушкуванні, паста трохи її розм'якшить. Тут знайдете ще 8 варіянтів начинок для домашніх пиріжків.

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Пиріжки з капустою на кефірі

Пиріжки з капустою на кефірі
Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти

  • Кефір – 130 г
  • Борошно – 270 г (може знадобиться більше)
  • Яйце – 2 шт.
  • Олія – 40 г
  • Цукор – 10 г
  • Сіль – 4 г
  • Розпушувач – 7 г

Для начинки

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  • Капуста – 400 г
  • Цибуля, кріп, сіль, перець – за смаком
  • Кунжут – за смаком

Спосіб приготування

  1. У глибоку миску просіяти борошно, розпушувач, сіль.
  2. До кефіру додати яйце, цукор, олію, змішати до однорідності.
  3. З'єднати обидві суміші й замісити м'яке тісто. Якщо тісто сухе, додати кефір. Якщо занадто рідке – борошно.
  4. Накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на 30 хвилин.
  5. Для начинки капусту нашаткувати, цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії. Довести до смаку спеціями.
  6. Поверхню посипати борошном. Тісто розділити на 14 рівних частин.
  7. З кожної частини розкачати корж завтовшки 3-4 мм, покласти начинку, сформувати пиріжок.
  8. Змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
  9. Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин до зарум'янювання.

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Пиріжки з капустою на молоці

Пиріжки з капустою на молоці
Пиріжки з капустою на молоці / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти для тіста ⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Борошно – 450-500 г ⠀
  • Молоко – 1 склянка ⠀
  • Дріжджі сухі – 10 г⁣⁣ ⠀
  • Вершкове масло – 200 г ⁣⁣⠀
  • Цукор – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀
  • Сіль – щіпка ⠀
  • Жовток – 2 шт.

Для начинки

  • Капуста – 500 г
  • Цибуля, морква – за смаком
  • Томатна паста – 50 мл
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. З'єднати розтоплене масло з теплим молоком, додати сіль, цукор, дріжджі. ⁣⁣⠀
  2. Дати постояти 5 хвилин і засипати просіяне борошно. Замісити тісто.⁣⁣ ⠀
  3. Для начинки нашаткувати капусту, цибулю, моркву. Тушкувати з томатною пастою до готовності. Довести до смаку спеціями.
  4. Сформувати пиріжки. Змастити збитим жовтком. ⁣⁣⠀
  5. Випікати за температури 180 градусів 25-45 хвилин (залежно від духовки) .⁣⁣ ⠀

Смажені пиріжки з капустою

Смажені пиріжки з капустою
Смажені пиріжки з капустою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Борошно – 700-800 г
  • Дріжджі сухі – 11 г
  • Вода тепла – 500 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор – 2 ст. л.

Для начинки

  • Капуста – 900 г
  • Олія для смаження
  • Сіль, перець чорний – за смаком

Спосіб приготування

  1. У велику ємність влити пів літра теплої води, додати сухі дріжджі, 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. солі. Перемішати, накрити рушником або плівкою і залишити в теплому місці на 15 хвилин.
  2. В іншій ємності змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, перемішати. Поступово вводити суху суміш у рідку.
  3. Вимісити тісто. Воно не повинно прилипати до рук, але має бути м'яким.
  4. Присипати борошном тісто, накрити плівкою і залишити підніматися на 50 хвилин.
  5. Для начинки нашаткувати капусту і тушкувати на олії близько 7 хвилин. Додати сіль, перець і обсмажувати до готовності ще 10-15 хвилин.
  6. Сформувати пиріжки, викласти на розігріту з олією сковороду та обсмажувати по 4 хвилини з кожного боку.
  7. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

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Пиріжки з капустою з листкового тіста

Пиріжки з капустою з листкового тіста
Пиріжки з капустою з листкового тіста / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Інгредієнти

  • Листкове тісто – 500 г
  • Яйце – 1 шт. (для змащування)

Для начинки

  • Капуста свіжа – 400 г
  • Рослинна олія
  • Мускатний горіх, сіль, перець мелений – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 градусів
  2. Капусту нашаткувати і протушкувати. Додати спеції.
  3. Стіл і качалку пріпиліть борошном. Розморожене листкове тісто розкачати в тонкий пласт, розрізати на квадрати.
  4. У кожен покласти невелику кількість начинки. Скласти два кути по діагоналі, щоб вийшов трикутник.
  5. Викласти на деко, застелене пергаментом. Яйце збити, обмазати пиріжки.
  6. Випікати близько 20 хвилин.

І ще один цікавий рецепт – пиріжків самосів з овочами – дізнаєтеся з відео.

10 рецептів несолодких пирогів зібрані в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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