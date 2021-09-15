4 рецепти для пиріжків з капустою, які змітаються зі столу

Це пиріжки з дріжджового тіста на молоці та кефірі, пиріжки на сковороді та швидкі з готового листкового тіста. Найсмачніше, якщо капуста для начинки буде дрібно нашаткована, додати до неї можна інші овочі й спеції за смаком

Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos

Щоб хто не казав, а класика, хоч і скромна, завжди такою залишиться. Звісно, можна зайти в магазин і купити вже готові пиріжки з капустою. Але задоволення ми отримуємо, коли вони з'являються з-під наших рук. Ми самі вибираємо, яка і скільки буде начинки в пиріжках, вибираємо вид тіста. Нижче є рецепти для здобних пиріжків, на сковороді та листкових. До капусти додайте трохи томатної пасти при тушкуванні, паста трохи її розм'якшить. Тут знайдете ще 8 варіянтів начинок для домашніх пиріжків.

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Пиріжки з капустою на кефірі

Пиріжки з капустою на кефірі / Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти

Кефір – 130 г

Борошно – 270 г (може знадобиться більше)

Яйце – 2 шт.

Олія – 40 г

Цукор – 10 г

Сіль – 4 г

Розпушувач – 7 г

Для начинки

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Капуста – 400 г

Цибуля, кріп, сіль, перець – за смаком

Кунжут – за смаком

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, розпушувач, сіль. До кефіру додати яйце, цукор, олію, змішати до однорідності. З'єднати обидві суміші й замісити м'яке тісто. Якщо тісто сухе, додати кефір. Якщо занадто рідке – борошно. Накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на 30 хвилин. Для начинки капусту нашаткувати, цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії. Довести до смаку спеціями. Поверхню посипати борошном. Тісто розділити на 14 рівних частин. З кожної частини розкачати корж завтовшки 3-4 мм, покласти начинку, сформувати пиріжок. Змастити збитим яйцем, посипати кунжутом. Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин до зарум'янювання.

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Пиріжки з капустою на молоці

Пиріжки з капустою на молоці / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти для тіста ⁣⁣⠀

⁣⁣Борошно – 450-500 г ⠀

Молоко – 1 склянка ⠀

Дріжджі сухі – 10 г⁣⁣ ⠀

Вершкове масло – 200 г ⁣⁣⠀

Цукор – 1 ст. л.⁣⁣ ⠀

Сіль – щіпка ⠀

Жовток – 2 шт.

Для начинки

Капуста – 500 г

Цибуля, морква – за смаком

Томатна паста – 50 мл

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

З'єднати розтоплене масло з теплим молоком, додати сіль, цукор, дріжджі. ⁣⁣⠀ Дати постояти 5 хвилин і засипати просіяне борошно. Замісити тісто.⁣⁣ ⠀ Для начинки нашаткувати капусту, цибулю, моркву. Тушкувати з томатною пастою до готовності. Довести до смаку спеціями. Сформувати пиріжки. Змастити збитим жовтком. ⁣⁣⠀ Випікати за температури 180 градусів 25-45 хвилин (залежно від духовки) .⁣⁣ ⠀

Смажені пиріжки з капустою

Смажені пиріжки з капустою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Борошно – 700-800 г

Дріжджі сухі – 11 г

Вода тепла – 500 г

Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 2 ст. л.

Для начинки

Капуста – 900 г

Олія для смаження

Сіль, перець чорний – за смаком

Спосіб приготування

У велику ємність влити пів літра теплої води, додати сухі дріжджі, 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. солі. Перемішати, накрити рушником або плівкою і залишити в теплому місці на 15 хвилин. В іншій ємності змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, перемішати. Поступово вводити суху суміш у рідку. Вимісити тісто. Воно не повинно прилипати до рук, але має бути м'яким. Присипати борошном тісто, накрити плівкою і залишити підніматися на 50 хвилин. Для начинки нашаткувати капусту і тушкувати на олії близько 7 хвилин. Додати сіль, перець і обсмажувати до готовності ще 10-15 хвилин. Сформувати пиріжки, викласти на розігріту з олією сковороду та обсмажувати по 4 хвилини з кожного боку. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

Пиріжки з капустою з листкового тіста

Пиріжки з капустою з листкового тіста / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Інгредієнти

Листкове тісто – 500 г

Яйце – 1 шт. (для змащування)

Для начинки

Капуста свіжа – 400 г

Рослинна олія

Мускатний горіх, сіль, перець мелений – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів Капусту нашаткувати і протушкувати. Додати спеції. Стіл і качалку пріпиліть борошном. Розморожене листкове тісто розкачати в тонкий пласт, розрізати на квадрати. У кожен покласти невелику кількість начинки. Скласти два кути по діагоналі, щоб вийшов трикутник. Викласти на деко, застелене пергаментом. Яйце збити, обмазати пиріжки. Випікати близько 20 хвилин.

І ще один цікавий рецепт – пиріжків самосів з овочами – дізнаєтеся з відео.

10 рецептів несолодких пирогів зібрані в цьому матеріалі.