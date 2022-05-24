4 смачні та корисні напої, які можна пити замість кави

Вони допоможуть скоротити споживання кави, якщо у вас є бажання, або ви отримали таку рекомендацію від лікаря

Чим замінити каву - список напоїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Шукати альтернативу конкретному продукту ми починаємо в кількох випадках: коли хочеться скоротити споживання цього самого продукту, після рекомендацій лікаря або коли хочеться різноманітності.

Ми розповідали, чим можна заміняти м'ясо в раціоні, це ж стосується і нашої улюбленої кави.

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Як каже дієтолог Віра Паламар, попри те, що кава має масу корисних властивостей, є напої набагато корисніші та добре бадьорять.

Чай з цикорію

Напій з цикорію сприяє травленню

За смаком він дуже схожий на каву, але не містить кофеїну. Зате в цикорії є розчинна клітковина, вона може сприяти травленню та підтримувати здоров'я кишківника, сприяє зростанню корисних бактерій.

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Крім того, він може мати жовчогінні властивості, що корисно для перетравлення жирів.

Заварюйте порошок цикорію, як звичайну каву, або в кавоварці та френч-пресі.

Якщо любите суші, а рисового оцту для них немає, його можна приготувати в домашніх умовах.

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Матча

Матча здатний знизити високий тиск

Матча – це вид зеленого чаю, багатого на антиоксиданти. Регулярне вживання здатне знизити високий тиск, допомогти зниженню ваги, знизити ризик розвитку діабету другого типу

Також можна приготувати матчу-лате. Змішайте розчинений у гарячій воді порошок матча з чашкою підігрітого тваринного або рослинного молока, а потім збийте в блендері.

Золоте молоко

Золоте молоко легко замінить каву без кофеїну

Це насичений замінник кави без кофеїну. Містить спеції, що бадьорять, - імбир, корицю, куркуму та чорний перець. Ще в золоте молоко додають кардамон, ваніль та мед.

Куркума – потужний протизапальний інгредієнт напою.

Тут читайте, чим можна замінити вершкове масло у випічці.

Какао

Какао – джерело магнію, заліза, цинку та калію

Какао не лише поліпшує настрій. Це один з найбагатших природних джерел антиоксидантів, магнію, харчових волокон, заліза, цинку та калію.

В какао багато антиоксидантних сполук. Вони сприяють здоров'ю серцево-судинної системи.

Чашка звареного какао містить усі ці корисні сполуки без цукру або жиру та практично без калорій (близько 10 калорій на чашку).

Вершки теж можна замінити, приготувавши їх у себе на кухні. Декілька рецептів зібрані в цьому матеріялі.