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5 швидких способів, щоби перевірити воду з-під крана, бювета та джерельну

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 травня, 12:59
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Перший спосіб перевірки води – це смак і запах. Вода з різким запахом та сумнівного кольору вже не годиться для вживання
Як перевірити якість води з-під крана та джерельну
Як перевірити якість води з-під крана та джерельну / Фото: Колаж: Сьогодні

Не обов'язково мати спеціяльну освіту, щоби просто й легко перевірити якість багатьох продуктів у домашніх умовах. Це стосується меду, наприклад, і вода теж не виняток.

Хтось використовує воду з-під крана, хтось купує, деякі набирають у джерелах та бюветах.

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І де б ви не брали воду, хороша не пахне металом, кислотою, у ній немає сміття. Отже, за допомогою рекомендацій каналу Інженерні знання, нижче зібрано прості способи перевірки якості води.

Як перевірити якість води в домашніх умовах

Воду на шкідливі домішки можна перевірити марганцівкою та чаєм
Воду на шкідливі домішки можна перевірити марганцівкою та чаєм

Результат після відстоювання. Наберіть воду в прозору посудину й залиште в темному місці на кілька днів, а краще на тиждень.

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У хорошій воді не з'явиться слідів іржі, осаду, олійних плівок, нальоту на стінках посудини.

Результат після кип'ятіння. Для цього прокип'ятіть воду у світлій каструлі. Кип'ятити потрібно 8-10 хвилин.

Уважно дивіться на стінки каструлі. Якщо нальоту не утворюється та немає олійної плівки, то вода хороша.

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Буде жовтий наліт – отже, у воді є домішки, що містять залізо. А якщо утворюється білий наліт, то у воді є домішки з вмістом кальцію.

Марганцівка. У нормальній воді вона буде звичного кольору, у поганій – помаранчевою або з жовтим відтінком.

Такий колір означає, що у цій воді є слід органіки, сліди тваринного походження.

Чорний чай. Він у хорошій воді практично не змінить колір. Якщо чай потемніє або з'явиться олійна плівка, вода не дуже хороша.

Засіб для миття посуду. Він допомагає визначити жорсткість води, тобто кількість солей, розчинених у цій воді. Додайте кілька крапель у воду й збовтайте.

Що жорсткіша вода, то гірше вона милитиметься.

Як просто й легко перевірити якість вершкового масла – дізнаєтесь з цього матеріялу.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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