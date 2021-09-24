5 кращих салатів до дня народження, щоб здивувати гостей

Ви точно знаєте смаки своїх рідних і друзів і, звичайно, почастуєте їх улюбленим салатом. Але разом з ним можна спробувати яскраві салати з креветками і манго, з індичкою і квасолею або салати вересня із сезонними для цього місяця продуктами. Автори рецептів пропонують не брати багато майонезу, а заправляти їх кориснішими соусами.
Салат з індичкою і консервованою квасолею
Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):
- обсмажене м'ясо індички;
- огірок, помідори;
- болгарський перець, червона цибуля;
- консервована квасоля;
- листя салату.
Для заправки:
- грецький йогурт;
- сік лимона;
- сіль, перець.
Як приготувати:
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- Відварити або обсмажити м'ясо індички зі спеціями.
- Нарізати овочі, з'єднати з м'ясом. Додати квасолю. Довести до смаку сіллю і перцем.
- Для заправки змішати йогурт, сіль і лимонний сік.
- Заправить салат, прикрасити зеленню.
Салат з манго і креветками
Інгредієнти:
- 300 г креветок;
- по 1 шт. авокадо, огірок, невелике манго, лайм;
- мікс салату;
- чорний кунжут, сушений орегано, сушений часник, бальзамічний оцет – за смаком.
Для заправки:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. меду (густого);
- 1 ч. л. зернистої гірчиці,
- цедра 1 лайма;
- сік 1/2 лайма.
Як приготувати:
- Креветки відварити і очистити.
- Для заправки змішати всі інгредієнти.
- На тарілку викласти листя салату, зверху – часточки манго, авокадо, огірка. Посолити, поперчити.
- Викласти креветки, додати орегано, сушений часник. Сіль і перець – за смаком.
- Заправити і прикрасити чорним кунжутом, бальзамічним оцтом.
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Салат з волоськими горіхами і шинкою
Інгредієнти:
- 200 г шинка;
- 80 г волоські горіхи;
- по 60 г твердий сир, огірки, болгарський перець;
- зелена цибуля, майонез, сіль і перець – за смаком.
Як приготувати:
- Шинку нарізати невеликими кубиками або смужками.
- Болгарський перець і огірок нарізати невеликими кубиками.
- Сир нарізати смужками, зелену цибулю нарізати дрібно.
- Волоські горіхи просушити на сковороді і подрібнити.
- Скласти інгредієнти в салатник, додати майонез, сіль і мелений перець за смаком.
- Прикрасити горіхами.
Салат з болгарським перцем і червоною квасолею
Інгредієнти:
- 1 б. червона квасоля;
- 2 шт. болгарський червоний перець;
- 4 зуб. часник;
- пучок кінзи;
- майонез, сіль, перець – за смаком;
- сухарики.
Як приготувати:
- Перець нарізати соломкою, квасолю промити.
- Часник і кинзу подрібнити, з'єднати з перцем і квасолею і заправити майонезом. ⠀
- Перед подачею прикрасити сухариками.
Салат з грушею і селерою
Інгредієнти:
- 4 стебла селери;
- 2 груші "Бартлет";
- 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених;
- 75 г блакитного сиру;
- 6 листя латуку.
Для заправки:
- 2 ст. л меду;
- 2 ст. л. яблучного оцту;
- мелений чорний перець, сіль – за смаком.
Як приготувати:
- Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
- Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками.
- Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя.
- У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
- Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.
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