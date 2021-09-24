Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

5 кращих салатів до дня народження, щоб здивувати гостей

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 вересня, 11:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього періоду варто активно використовувати в салатах груші, баклажани, горіхи. Можна спробувати дуже несподіване, але гідне поєднання манго і креветок. Ну і заправляти ці салати краще не майонезом, а цікавими соусами
Рецепти салатів на день народження
Рецепти салатів на день народження / Фото: Depositphotos

Ви точно знаєте смаки своїх рідних і друзів і, звичайно, почастуєте їх улюбленим салатом. Але разом з ним можна спробувати яскраві салати з креветками і манго, з індичкою і квасолею або салати вересня із сезонними для цього місяця продуктами. Автори рецептів пропонують не брати багато майонезу, а заправляти їх кориснішими соусами.

Салат з індичкою і консервованою квасолею

Салат з індичкою і консервованою квасолею
Салат з індичкою і консервованою квасолею / Фото: instagram.com/monika_pp_/

Реклама

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

  • обсмажене м'ясо індички;
  • огірок, помідори;
  • болгарський перець, червона цибуля;
  • консервована квасоля;
  • листя салату.

Для заправки:

  • грецький йогурт;
  • сік лимона;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Відварити або обсмажити м'ясо індички зі спеціями.
  2. Нарізати овочі, з'єднати з м'ясом. Додати квасолю. Довести до смаку сіллю і перцем.
  3. Для заправки змішати йогурт, сіль і лимонний сік.
  4. Заправить салат, прикрасити зеленню.
Реклама

Читайте також:

Салат з манго і креветками

Салат з манго і креветками
Салат з манго і креветками / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Інгредієнти:

  • 300 г креветок;
  • по 1 шт. авокадо, огірок, невелике манго, лайм;
  • мікс салату;
  • чорний кунжут, сушений орегано, сушений часник, бальзамічний оцет – за смаком.
Реклама

Для заправки:

  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. меду (густого);
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці,
  • цедра 1 лайма;
  • сік 1/2 лайма.

Як приготувати:

  1. Креветки відварити і очистити.
  2. Для заправки змішати всі інгредієнти.
  3. На тарілку викласти листя салату, зверху – часточки манго, авокадо, огірка. Посолити, поперчити.
  4. Викласти креветки, додати орегано, сушений часник. Сіль і перець – за смаком.
  5. Заправити і прикрасити чорним кунжутом, бальзамічним оцтом.

Читайте також:

Салат з волоськими горіхами і шинкою

Салат з волоськими горіхами і шинкою
Салат з волоськими горіхами і шинкою / Фото: instagram.com/simple_cooking_ua/

Інгредієнти:

  • 200 г шинка;
  • 80 г волоські горіхи;
  • по 60 г твердий сир, огірки, болгарський перець;
  • зелена цибуля, майонез, сіль і перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Шинку нарізати невеликими кубиками або смужками.
  2. Болгарський перець і огірок нарізати невеликими кубиками.
  3. Сир нарізати смужками, зелену цибулю нарізати дрібно.
  4. Волоські горіхи просушити на сковороді і подрібнити.
  5. Скласти інгредієнти в салатник, додати майонез, сіль і мелений перець за смаком.
  6. Прикрасити горіхами.

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею

Салат з болгарським перцем і червоною квасолею
Салат з болгарським перцем і червоною квасолею / Фото: instagram.com/ifood.time/

Інгредієнти:

  • 1 б. червона квасоля;
  • 2 шт. болгарський червоний перець;
  • 4 зуб. часник;
  • пучок кінзи;
  • майонез, сіль, перець – за смаком;
  • сухарики.

Як приготувати:

  1. Перець нарізати соломкою, квасолю промити.
  2. Часник і кинзу подрібнити, з'єднати з перцем і квасолею і заправити майонезом. ⠀
  3. Перед подачею прикрасити сухариками.

Читайте також:

Салат з грушею і селерою

Салат з грушею і селерою
Салат з грушею і селерою / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • 4 стебла селери;
  • 2 груші "Бартлет";
  • 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених;
  • 75 г блакитного сиру;
  • 6 листя латуку.

Для заправки:

  • 2 ст. л меду;
  • 2 ст. л. яблучного оцту;
  • мелений чорний перець, сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
  2. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або часточками.
  3. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатне листя.
  4. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
  5. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.


Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти