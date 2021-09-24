5 кращих салатів до дня народження, щоб здивувати гостей

Цього періоду варто активно використовувати в салатах груші, баклажани, горіхи. Можна спробувати дуже несподіване, але гідне поєднання манго і креветок. Ну і заправляти ці салати краще не майонезом, а цікавими соусами