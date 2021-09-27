5 м'ясних страв до дня народження, які ви точно не куштували

Свинину можна запекти з грибами в листковому тісті, приготувати її в духовці з мандариновим соусом. А яловичину або яловичі голяшки можна перетворити на традиційну італійську страву – особуко

Рецепти з м'яса до дня народження / Фото: Depositphotos

Щоби приготувати справді смачне м'ясо, тим паче до дня народження, спочатку потрібно купити хороший продукт. Яке б м'ясо ми не взяли, важливі правильні соуси. У цих рецептах вони незвичайні – на основі мандаринів, вина, лимонів. Щодо грибів, то це не обов'язково мають бути печериці. Їх можна замінити іншими лісовими.

Свинина з грибами в листковому тісті

Свинина з грибами в листковому тісті / Фото: instagram.com/olga_v_malich/

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Інгредієнти:

Листкове тісто – 250 г

Свиняча вирізка – 500 г

Гриби – 150 г

Цибуля – 1 шт. (невелика)

Яйце – 2 шт.

Мелений чорний перець, сіль

Петрушка

Кунжут

Як приготувати:

Листкове тісто заздалегідь розморозити. Духовку розігріти до 200 градусів. Гриби нарізати пластинами, цибулю дрібно нарізати і обсмажити її до прозорості. Додати гриби і готувати, доки не випарується рідина. Додати спеції, нарізану петрушку і перемішати. Готувати кілька хвилин, відкласти. М'ясо обсушити, натерти сіллю, перцем та іншими спеціями за смаком. Обсмажити на сильному вогні з усіх боків по кілька хвилин. Тісто розкачати трохи ширше, ніж шматок м'яса. Викласти гриби, залишивши порожніми краї по 1-2 см. На один край викласти м'ясо. Порожні краї змастити збитим яйцем. Сформувати рулет. Викласти на деко швом вниз. Змастити яйцем, посипати кунжутом. Випікати 50 хвилин. Якщо тісто почне підгоряти, прикрити фольгою. Готове м'ясо має відпочити 10 хвилин. Нарізати на порційні шматки і подавати, прикрасивши зеленню.

Свинина у вершковому соусі з грибами і перцем чилі

Свинина у вершковому соусі з грибами і перцем чилі / Фото: Инстаграм

Свинина – 600 г

Гриби – 10 шт.

Сметана 20% жирності – 200 мл

Сіль, перець

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Гострий перець чилі, зелень – за смаком

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Інгредієнти:

Як приготувати:

Нарізати дрібно цибулю і обсмажити до прозорості. Свинину нарізати брусками і додати до цибулі. Трохи обсмажити, помішуючи. Додати 200 мл води і тушкувати під кришкою 20 хвилин. Нарізати гриби, додати до м'яса. Влити сметану і додати спеції. Готувати 25 хвилин під кришкою. За 10 хвилин до готовності додати дрібно нарізаний перець чилі. Прикрасити зеленню.

Свинина з мандаринами

Свинина з мандаринами / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

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Інгредієнти:

Свинина – 6 шматків по 100 г

Цибуля-шалот – 300 г

Мандарини – 8 шт.

Вершкове масло – 50 г

Цукор – 2 ч. л.

Крохмаль – 1 ч. л.

Овочевий бульйон – 50 мл

Сіль, білий мелений перець, спеції

Як приготувати:

З двох мандаринів вичавити сік. Сік процідити. Решту мандаринів очистити від плівок. У мандариновому соку розмішати ложку крохмалю. Розігріти половину вершкового масла в сковороді. Обсмажити цілі очищені цибулини кілька хвилин. Додати цукор, сіль, влити бульйон, мандариновий сік, накрити кришкою і готувати на повільному вогні 20 хвилин, помішуючи. Додати часточки мандаринів і прогріти кілька хвилин. Вершкове масло розігріти в іншій сковороді і обсмажити медальйони по 5 хвилин з кожного боку. Посолити, поперчити і готувати до повного просмаження м'яса. Викласти медальйони на тарілки і полити мандариновим соусом.

Особуко

Особуко / Фото: instagram.com/rainbow_eyes21/

Інгредієнти:

Яловичі голяшки – 4 шт.

Морква – 1 шт. велика

Селера – 3-4 стебла

Цибуля – 1 шт.

Томати з власному соку – 1 б.

Часник – 6 зуб.

Розмарин – 3 гілочки

Лимон – 1 шт.

Сухе біле вино – 200 мл

Борошно

Петрушка

Оливкова олія, вершкове масло – для обсмажування м'яса

Мелений перець, мускатний горіх, сушений базилік – за смаком

Як приготувати:

М'ясо натерти сіллю, обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі та оливковій олії. Дістати на тарілку. Моркву, селеруа нарізати кубиками, часник (3 зуб.) подрібнити ножем і обсмажити в маслі та олії після м'яса. Додати томати і вино. Готувати, доки не випарується вино. Додати спеції за смаком і м'ясо. Залити водою, додати розмарин і тушкувати 2,5 години. Для соусу на дрібній тертці натерти часник (3 зуб.) і цедру лимона. Подрібнити петрушку. Все змішати. Коли м'ясо буде практично готове, додати соус.

Свинина в вині з лимоном і часником

Свинина у вині з лимоном і часником / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit

Інгредієнти:

Свинина (вирізка) – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Часник – 5 зуб.

Біле сухе вино – 200 мл

Чебрець, сіль, перець – за смаком

Олія

Як приготувати: