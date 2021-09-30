5 правил і 3 рецепти для маринованої скумбрії

Унікальна все-таки риба. Її із задоволенням можна їсти щодня в найрізноманітніших виконаннях, її не соромно поставити на стіл у свята. Уся справа в смаку і помірній жирності. Скумбрією – солоною та маринованою – можна запастися. Потрібно знати, як це правильно зробити і кращі для цього рецепти.
5 правил для смачної засоленої скумбрії
- Рибу потрібно вибирати велику, жирну. Під час засолювання будь-яка риба віддає багато рідини та жиру. Якщо скумбрія буде маленькою, то в результаті вийде сухуватою.
- Ретельно очищуйте рибу. Насамперед слід звернути увагу на зябра, вони гірчать.
- Маринувати потрібно в скляному або емальованому посуді. Пластиковому скумбрія залишить свій запах, якого буде важко позбутися. А алюмінієва ємність окислюється. У такому посуді не можна нічого маринувати.
- Не використовуйте йодовану сіль. Вона провокує появу зайвої рідини, дає запах йоду, а скумбрія може розвалюватися.
- Не заливайте скумбрію занадто гарячим розсолом або маринадом – риба зваритися, але й холодним теж не можна – вона просто не замаринується. Розсіл і маринад мають бути кімнатної температури.
Маринована скумбрія – рецепт 1
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Цибуля, морква – по 2 шт.
- Вода – 350 мл
- Гвоздика – 6 шт.
- Перець горошком, мелений, зерна коріандру – по щіпці
- Сіль – 2 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Оцет яблучний, соняшникова олія – по 2 ст. л.
Як приготувати:
- Скумбрію почистити, порізати.
- Воду закип'ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип'ятити хвилину на повільному вогні. Наприкінці влити оцет. Остудити.
- Цибулю і моркву порізати півкільцями. Рибу скласти в ємність, змішати з цибулею і морквою, залити маринадом кімнатної температури. Залишити на добу маринуватися.
Маринована скумбрія – рецепт 2
Інгредієнти:
- Скумбрія – 3 шт.
Для розсолу:
- Оцет 9%, сіль – по 6 ст. л. ⠀
- Цукор – 4 ст. л.
- Лаврове листя – 5 шт.
- Духмяний перець – 8 шт.
Як приготувати:
- Рибу почистити, нарізати на шматочки. ⠀
- Для розсолу з'єднати всі інгредієнти і вилити в 2 л води. Після закипання зняти з вогню, дати охолонути.
- Скласти рибу в ємність, залити розсолом. Скумбрія буде готова за 10-12 годин.
Скумбрія малосолона
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Сіль – 3 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Духмяний перець горошком – 15 шт.
- Лаврове листя, гвоздика – по 5 шт.
- Вода – 2 л
Як приготувати:
- Воду закип'ятити, додати сіль і цукор. Додати інші спеції, проварити кілька хвилин. Охолодити до кімнатної температури.
- Рибу очистити і нарізати на порційні шматочки. Скласти в ємність.
- Залити маринадом, накрити кришкою або плівкою. Залишити на 6-7 годин.
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