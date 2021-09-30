5 правил і 3 рецепти для маринованої скумбрії

Беріть рибу без пошкоджень, ретельно очистіть її, приділяючи особливу увагу зябрам. Краще маринувати рибу шматочками. Посилить смак засоленої скумбрії гвоздика, мускатний горіх, коріандр

Як смачно замаринувати скумбрію / Фото: instagram.com/smorgasbordfood/

Унікальна все-таки риба. Її із задоволенням можна їсти щодня в найрізноманітніших виконаннях, її не соромно поставити на стіл у свята. Уся справа в смаку і помірній жирності. Скумбрією – солоною та маринованою – можна запастися. Потрібно знати, як це правильно зробити і кращі для цього рецепти.

5 правил для смачної засоленої скумбрії

Маринувати скумбрію треба в скляному або емальованому посуді / Фото: instagram.com/stkcpics/

Рибу потрібно вибирати велику, жирну. Під час засолювання будь-яка риба віддає багато рідини та жиру. Якщо скумбрія буде маленькою, то в результаті вийде сухуватою. Ретельно очищуйте рибу. Насамперед слід звернути увагу на зябра, вони гірчать. Маринувати потрібно в скляному або емальованому посуді. Пластиковому скумбрія залишить свій запах, якого буде важко позбутися. А алюмінієва ємність окислюється. У такому посуді не можна нічого маринувати. Не використовуйте йодовану сіль. Вона провокує появу зайвої рідини, дає запах йоду, а скумбрія може розвалюватися. Не заливайте скумбрію занадто гарячим розсолом або маринадом – риба зваритися, але й холодним теж не можна – вона просто не замаринується. Розсіл і маринад мають бути кімнатної температури.

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Маринована скумбрія – рецепт 1

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Цибуля, морква – по 2 шт.

Вода – 350 мл

Гвоздика – 6 шт.

Перець горошком, мелений, зерна коріандру – по щіпці

Сіль – 2 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Оцет яблучний, соняшникова олія – по 2 ст. л.

Як приготувати:

Скумбрію почистити, порізати. Воду закип'ятити, додати сіль, цукор, гвоздику, перець горошком і мелений, коріандр, олію. Кип'ятити хвилину на повільному вогні. Наприкінці влити оцет. Остудити. Цибулю і моркву порізати півкільцями. Рибу скласти в ємність, змішати з цибулею і морквою, залити маринадом кімнатної температури. Залишити на добу маринуватися.

Маринована скумбрія – рецепт 2

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Інгредієнти:

Скумбрія – 3 шт.

Для розсолу:

Оцет 9%, сіль – по 6 ст. л. ⠀

Цукор – 4 ст. л.

Лаврове листя – 5 шт.

Духмяний перець – 8 шт.

Як приготувати:

Рибу почистити, нарізати на шматочки. ⠀ Для розсолу з'єднати всі інгредієнти і вилити в 2 л води. Після закипання зняти з вогню, дати охолонути. Скласти рибу в ємність, залити розсолом. Скумбрія буде готова за 10-12 годин.

Скумбрія малосолона

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Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Сіль – 3 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Духмяний перець горошком – 15 шт.

Лаврове листя, гвоздика – по 5 шт.

Вода – 2 л

Як приготувати:

Воду закип'ятити, додати сіль і цукор. Додати інші спеції, проварити кілька хвилин. Охолодити до кімнатної температури. Рибу очистити і нарізати на порційні шматочки. Скласти в ємність. Залити маринадом, накрити кришкою або плівкою. Залишити на 6-7 годин.

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