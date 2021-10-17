5 салатів з грушею з ідеальними для неї інгредієнтами

Груші для цих салатів потрібні неперезрілі, а курка, хамон, сири з пліснявою чудово поєднуються з цим фруктом. Для заправки візьміть трохи меду і бальзамічного оцту

Рецепти салатів з грушею / Фото: Pixabay

По-перше, це красиво. Щільна соковита груша дуже симпатична на тарілці. По-друге, це спектр інших інгредієнтів, які допомагають груші, а вона їм, розкрити свій смак трохи з іншого боку. Варто звернути увагу на салати з куркою і сиром, огірком, хамоном і сиром з пліснявою, в яких до того ж є цей фрукт. Якщо вам до душі салати з виноградом, то й ці мають сподобатися.

Салат з грушею, куркою і сиром

Салат з грушею, куркою і сиром / Фото: instagram.com/moysupru/

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Інгредієнти:

Груші – 2-3 шт.

Копчена курка – 300 г

Сир – 150 г

Листовий салат – 2 пучки

Родзинки, волоські горіхи – по 100 г

Петрушка – 1 пучок

Оливкова олія

Винний або яблучний оцет – 2 ч. л.

Сіль, перець

Як приготувати:

Груші нарізати тонкими скибочками, курку нарізати або порвати на волокна. Цибулю та петрушку нарізати дрібно, родзинки замочити, горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді. На тарілку викласти порване руками листя салату, курку і сир. Посипати родзинками і горіхами. Прикрасити грушею. Заправити оливковою олією і полити винним оцтом.

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Салат з грушею, дор блю і руколою

Салат з груші з блакитним сиром і руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Рукола – пучок

Груша – 1 шт.

Дор блю – 100 г

Волоські горіхи (злегка підсмажені) – 50 г

Оливкова олія

Бальзамічний оцет

Сіль, перець

Як приготувати:

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Грушу почистити, нарізати кубиками. Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти грушу і сир. Додати горіхи. Додати сіль і перець, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з грушею і хамоном

Салат з грушею і хамоном / Фото: instagram.com/bar.cook/

Інгредієнти:

Листя салату – 100 г

Груша – 1 шт.

Хамон – 50 г

Фета – за смаком

Горіхи волоські – 50 г

Для заправки:

Мед, сік лимона – по 1 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, перець

Як приготувати:

Грушу нарізати часточками і обсмажити по 1 хвилині з кожного боку. Листя салату порвати, викласти на тарілку. Розкласти грушу, фету, горіхи, хамон. Для заправки змішати всі інгредієнти, полити салат.

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Салат з грушею, горіхами і журавлиною

Салат з грушею, горіхами і журавлиною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Салат айсберг – 300 г

Морква, червона цибуля – по 1 шт.

Яблучний оцет – 20 мл

Натуральний йогурт – 125 мл

Мед – 1 ст. л.

Журавлина – 100 г

Груша – 2 шт.

Обсмажені волоські горіхи – 150 г

Як приготувати:

Листя салату порвати руками в миску. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Моркву натерти. Моркву і цибулю додати до листя салату. Для соусу змішати йогурт, рідкий мед і яблучний оцет. Приправити до смаку. Заправити овочі соусом, додати журавлину і перемішати. Груші очистити, нарізати соломкою. Перед подачею на стіл додати в салат груші та крупно порубані горіхи, перемішати.

Салат з грушею і огірком

Салат з грушею і огірком / Фото: instagram.com/ksenia_dezhkina/

Інгредієнти:

Мікс салату

Груша, авокадо, огірок – по 1 шт.

Сир напівтвердий – 150 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Бальзамічний соус, мед – по 1 ч. л.

Як приготувати: