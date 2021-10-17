5 салатів з грушею з ідеальними для неї інгредієнтами

По-перше, це красиво. Щільна соковита груша дуже симпатична на тарілці. По-друге, це спектр інших інгредієнтів, які допомагають груші, а вона їм, розкрити свій смак трохи з іншого боку. Варто звернути увагу на салати з куркою і сиром, огірком, хамоном і сиром з пліснявою, в яких до того ж є цей фрукт. Якщо вам до душі салати з виноградом, то й ці мають сподобатися.
Салат з грушею, куркою і сиром
Інгредієнти:
- Груші – 2-3 шт.
- Копчена курка – 300 г
- Сир – 150 г
- Листовий салат – 2 пучки
- Родзинки, волоські горіхи – по 100 г
- Петрушка – 1 пучок
- Оливкова олія
- Винний або яблучний оцет – 2 ч. л.
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Груші нарізати тонкими скибочками, курку нарізати або порвати на волокна.
- Цибулю та петрушку нарізати дрібно, родзинки замочити, горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді.
- На тарілку викласти порване руками листя салату, курку і сир. Посипати родзинками і горіхами. Прикрасити грушею.
- Заправити оливковою олією і полити винним оцтом.
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Салат з грушею, дор блю і руколою
Інгредієнти:
- Рукола – пучок
- Груша – 1 шт.
- Дор блю – 100 г
- Волоські горіхи (злегка підсмажені) – 50 г
- Оливкова олія
- Бальзамічний оцет
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Грушу почистити, нарізати кубиками.
- Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти грушу і сир. Додати горіхи.
- Додати сіль і перець, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.
Салат з грушею і хамоном
Інгредієнти:
- Листя салату – 100 г
- Груша – 1 шт.
- Хамон – 50 г
- Фета – за смаком
- Горіхи волоські – 50 г
Для заправки:
- Мед, сік лимона – по 1 ч. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Грушу нарізати часточками і обсмажити по 1 хвилині з кожного боку.
- Листя салату порвати, викласти на тарілку. Розкласти грушу, фету, горіхи, хамон.
- Для заправки змішати всі інгредієнти, полити салат.
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Салат з грушею, горіхами і журавлиною
Інгредієнти:
- Салат айсберг – 300 г
- Морква, червона цибуля – по 1 шт.
- Яблучний оцет – 20 мл
- Натуральний йогурт – 125 мл
- Мед – 1 ст. л.
- Журавлина – 100 г
- Груша – 2 шт.
- Обсмажені волоські горіхи – 150 г
Як приготувати:
- Листя салату порвати руками в миску. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Моркву натерти. Моркву і цибулю додати до листя салату.
- Для соусу змішати йогурт, рідкий мед і яблучний оцет. Приправити до смаку.
- Заправити овочі соусом, додати журавлину і перемішати.
- Груші очистити, нарізати соломкою.
- Перед подачею на стіл додати в салат груші та крупно порубані горіхи, перемішати.
Салат з грушею і огірком
Інгредієнти:
- Мікс салату
- Груша, авокадо, огірок – по 1 шт.
- Сир напівтвердий – 150 г
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Бальзамічний соус, мед – по 1 ч. л.
Як приготувати:
- Грушу і авокадо порізати кубиками, скропити соком лимона. Сир та огірок нарізати кубиками.
- Змішати з міксом салату.
- Бальзамічний оцет і мед з'єднати і заправити салат.