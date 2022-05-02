5 секретів харчо та класний рецепт від грузинського кухаря

Використовуйте м'ясо на кістці, яловичі ребра, для наваристого бульйону. Якщо суп вийшов дуже густим, додайте трохи окропу. Поліпшить смак трохи ткемалі

5 секретів супу харчо / Фото: freepik.com

Харчо – один із найяскравіших представників грузинської кухні, яка стала для нас практично своєю.

Обов'язково спробуйте пхалі з білокачанної капусти, а от харчо багато хто з нас практикує порівняно часто.

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Як у будь-якої іншої страви, харчо має свої секрети в процесі приготування. І хто, як не справжній грузин, знає їх напевно. Секрети знайшли на каналі КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.

5 секретів ідеального харчо

Для харчо потрібне жирне м'ясо / Фото: depositphotos.com

М'ясо. Для харчо потрібне м'ясо на кістці з жиром. А саме – яловичі ребра.

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Обсмаження м'яса. Перед тим, як варити бульйон, м'ясо потрібно злегка обсмажити. Це надасть харчо особливого аромату.

Вода. Не лийте багато води в харчо. Суп має бути густим і наваристим.

Окріп. Він має бути під рукою, щоб додати зовсім небагато, якщо харчо вийде загустим. Робити це потрібно наприкінці, коли звариться рис.

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Соус ткемалі. Саме він подарує харчо правильну ніжну кислинку. Додавати ткемалі потрібно потроху. Чайна ложка – розмішати та спробувати і так далі.

Суп харчо від грузинського кухаря

Суп харчо – класичний рецепт / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

яловичі ребра – 600-700 г;

рис – 50-100 г;

помідори – 150 г;

цибуля – 2 шт.;

петрушка, кінза, кріп;

масло вершкове – 20 г;

аджика, томатна паста – по 1 ст. л. з гіркою;

хмелі-сунелі – 1,5 ч. л.;

лаврове листя;

коріандр, шафран імеретинський – по 1 ч. л.;

часник – 2 зуб.;

ткемалі.

Для бульйону:

морква, цибуля, болгарський перець – по 1 шт.;

стебло цибулі порея або зелена цибуля – 1 шт.

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Як приготувати:

У каструлі розтопити половину вершкового маслаз олією, обсмажити ребра. Готувати до зарум'янювання. Додати половину моркви, половину цибулини, половину болгарського перцю, трохи порею чи зеленої цибулі. Налити води, щоб вона покрила м'ясо на два пальці. Варити до готовності м'яса під кришкою. Для заправки цибулю нарізати середнім кубиком. Обсмажити на вершковому маслі до м'якості на повільному вогні. Зелень нарізати, перекрутити помідори в м'ясорубці або подрібнити в блендері. До цибулі додати томатну пасту, трохи прогріти впродовж п'яти хвилин. Додати аджику та спеції, перемішати і злегка обсмажити дві-три хвилини. Влити помідори, перемішати. Додати сіль за смаком. Зняти з вогню. Витягнути овочі з бульйону, м'ясо нарізати на порційні шматки та відправити у бульйон. Рис промити. У бульйон додати заправку та лаврове листя. Додати зелень, пропущений через прес часник. Всипати рис, варити десять хвилин. Додати ткемалі до смаку. Прибрати лаврове листя та залишити 10-15 хвилин відпочити. Подавати із зеленню.

Докладніше про цей суп дивіться у відео нижче.

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