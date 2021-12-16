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5 кроків до соковитої різдвяної шинки та її ідеальної глазурі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 грудня, 17:34
В закладинки
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Перед запіканням м'ясо має побути за кімнатної температури мінімум годину. Спочатку запікайте його за 150 градусів, наприкінці збільште температуру до 220. У складі глазурі має бути щось алкогольне
Як смачно запекти окіст або буженину на Різдво
Як смачно запекти окіст або буженину на Різдво / Фото: www.bonappetit.com

Окіст або шинка – головне, що має стояти на столі під час святкування католицького Різдва.

Здавалося б, що може бути простіше запеченого шматка м'яса? Потрібно додати спеції, загорнути у фольгу, відправити в духовку та забути про нього на кілька годин.

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Експерти з Вonappetit.com категорично проти такої безтурботності. Адже спочатку м'ясо має прогрітися за низьких температур, а потім треба додати вогонь.

Ну й глазур – нею потрібно поливати м'ясо в процесі запікання кожні 5 хвилин.

5 кроків до смачної та красивої шинки

Перед запіканням м'ясо має добре розтанути та побути за кімнатної температури мінімум годину
Перед запіканням м'ясо має добре розтанути та побути за кімнатної температури мінімум годину / Фото: Инстаграм

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1. Підготовка

Якщо м'ясо було куплено заздалегідь, то дістати його з морозилки потрібно за 2-3 дні до Різдва.

Відтавати, зрозуміло, воно має у холодильнику. А перед запіканням нехай м'ясо полежить за кімнатної температури не менше 1 години.

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Перед тим, як відправити його в духовку, зробіть перехресні надрізи до 1,5 см з жирного боку м'яса.

Це допоможе глазурі сильніше просочити скоринку.

2. Випікання

Розігрійте духовку до 150 градусів. Щільно загорніть м'ясо у фольгу та помістіть у форму для запікання.

За такої температури м'ясо має прогрітися. Тобто стати сірого кольору. На це потрібно 25 хвилин мінімум.

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3. Глазур

Щойно м'ясо прогріється, дістаньте його з духовки та збільшіть вогонь до 220 градусів.

Тим часом потрібно зробити глазур на 2 кг м'яса.

Збийте 1½ склянки віскі, ¾ склянки меду, ¼ склянки патоки, 1 чайну ложку пластівців чилі та кілька горошин чорного перцю.

Патоку можна замінити кленовим сиропом, як додаткові інгредієнти взяти трохи цукру або апельсинового соку.

Зніміть фольгу, змастіть м'ясо глазур'ю і запікайте, поливаючи страву нею та соками кожні 5 хвилин, доки не підрум'яниться, десь 15-20 хвилин.

4. Відпочинок

Будь-яке запечене м'ясо має постояти перед подачею на стіл, щоб набратися соків. Дайте йому відпочити хоч б 20 хвилин.

5. Подання

Подавати різдвяний окіст смачно зі стравами з картоплі, соліннями, соусами на основі ягід або майонезу та діжонської гірчиці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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