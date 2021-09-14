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6 головних правил, щоб заварити і випити смачний чай

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 вересня, 16:31
В закладинки
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Беріть тільки фільтровану воду. Температура води не має перевищувати 80-90 градусів. Хороший чорний чай заварюється впродовж трьох хвилин, для зеленого потрібно не менш ніж 2 хвилини
Як заварити смачний чай - лайфхаки
Як заварити смачний чай - лайфхаки / Фото: pexels.com

Навіть якщо ви вважаєте себе поціновувачем кави, чашка смачно завареного духмяного чаю завжди до речі. Тим паче з настанням холодів. Хтось орієнтується в розмаїтті зеленого чаю, комусь смакує терпкий чорний, хтось віддає перевагу фруктовому. У будь-якому разі чай потрібно купувати якісний, сьогодні він є. Та й не дарма ж він так довго і невпевнено заходив на столи європейців. Дізнаємося, як правильно заварювати чай (будь-який) і чому іноді його смак не справджує очікування. На це теж є свої причини.

Терміни зберігання чаю – від них залежить смак

Вони вказані на пакованні чаю, можете перевірити. Здебільшого це 2 роки, коли йдеться про пакетований чорний. Експерти кажуть, що за цей час будь-який чай не втратить своїх якостей, якщо зберігати його в прохолодному, темному і сухому місці.

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Після завершення цього часу ризик отруїтися простроченим чаєм нульовий, а ось смак, найімовірніше, буде набагато гірший.

Якість води та її температура

Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів
Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів / Фото: unsplash.com

Усі напої, для яких потрібна вода, готують за одним принципом – вона має бути фільтрована. З-під крану не підходить. Щодо температури води, то є певні вимоги:

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  • для чорного чаю, пуеру, улуну сильноферментованих червоних чаїв температура води повинна бути 95 градусів;
  • для зеленого і білого чаю – 70-85 градусів.

Слід уважно стежити за стадіями кипіння. Якщо вода закипіла, вилийте її і приготуйте нову, інакше зіпсуєте смак чаю.

Кількість заварки

Фасований чай заварюється моментально, його потрібно пити одразу
Фасований чай заварюється моментально, його потрібно пити одразу / Фото: freepik.com

Якщо взяти багато заварки, чай вийде занадто міцний, якщо мало – слабкий. Хтось свідомо заварює шу пуер або сильноферментований улун міцніше. Зазвичай так роблять люди, які розуміються на чаї.

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Але є види чаю, з якими цього робити не варто: зелений чай, шен пуер, червоний чай і улун будуть помітно терпкими і надто гіркими, якщо взяти більше, ніж треба.

Середня кількість на одну заварку – близько 5-7 г. А от білий чай може не розкритися, якщо його недостатньо – потрібно близько 8 г.

Щодо фасованого чаю і фруктового, тут кожен підлаштовує міцність під свій смак.

Час заварювання

Усім добре відомо: якщо заварений чай не випити одразу після належного часу заварювання, він гірчить. Зелений чай – найбільше. Варто запам'ятати, що чорний чай заварюється 3-5 хвилин, зеленому чаю потрібно не менш ніж 2 хвилини.

Чаї в пакетиках, пірамідках і стіках заварюються моментально, потім з кожною хвилиною стають дедалі міцніше і гіркіше. Тобто пити такий чай слід одразу.

Правильний посуд

Чай смачніше, якщо його заварювати в керамічному або фарфоровому посуді
Чай смачніше, якщо його заварювати в керамічному або фарфоровому посуді / Фото: Pexels

Багато в чому смаку чаю, як і їжі, залежить від посуду. Зрозуміло, що в металевому чайнику заварювати чай – величезна помилка. Смакові якості й аромати чаю добре розкриваються в скляному, фарфоровому або глиняному посуді.

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Розбавляння водою і додавання цукру

Це справа смаку кожного. Хтось додає молоко або вершки, хтось – цукор і лимон. Але якісний китайський чай не потрібно розбавляти водою чи додавати в нього цукор – це знищить смак і корисні властивості напою.

У зелений чай, червоний або шу пуер можна додавати молоко або мед.

Тут дізнаєтеся, як правильно приготувати і як правильно пити капучино.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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