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7 апетитних страв, щоб ситно нагодувати чоловіка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 жовтня, 10:09
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Акцент на м'ясі. Це не тільки соковиті стейки, а й швидкий м'ясний пиріг, баклажани з яловичиною по-турецьки, теплий салат з курячою грудкою і м'ясні гнізда з помідорами і грибами
Рецепти різних страв для чоловіка
Рецепти різних страв для чоловіка / Фото: pexels.com

У цій добірці свідомо немає десертів, більшість чоловіків до них порівняно байдужі. Але приготувати їхній улюблений теж не завадить. А ось безпрограшний варіянт – різна їжа з м'ясом і оригінальні салати. Навіть запеченим у духовці ребрам зрадіє кожен чоловік. Ну і якщо йдеться про святкову вечерю, подумайте над подачею, використовуючи зелень і свіжі овочі.

М'ясні гнізда, запечені в духовці

М'ясні гнізда, запечені в духовці
М'ясні гнізда, запечені в духовці / Фото: instagram.com/kristishveda/

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Інгредієнти:

  • Фарш – 1 кг
  • Яйце – 1 шт.
  • Помідор – 2 шт.
  • Печериці – 4 шт.
  • Сир – 80 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Майонез, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. На дрібній тертці натерти цибулю і часник, додати в фарш і перемішати.
  2. Додати яйце, сіль, перець і спеції.
  3. Сформувати кульки із заглибленнями і викласти на змащене олією деко. Змастити майонезом.
  4. Для начинки дрібно нарізати помідори і гриби. Викласти в заглиблення помідори, потім гриби. Посолити, поперчити.
  5. Запікати 40 хвилин за 200 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати твердим сиром і запікати до готовності.

Стейк у бальзамічному оцті з розмарином

Стейк в бальзамічниму оцті з розмарином
Стейк в бальзамічниму оцті з розмарином / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • Свиняче філе – 500 г
  • Бальзамічний оцет – 20 мл
  • Часник – 1 зуб.
  • Розмарин – 1 гілочка
  • Оливкова олія – 40 мл
  • Соєвий соус – 3 ст. л.
  • Коричневий цукор – 2 ч. л.
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Для маринаду змішати оцет, оливкову олію, соєвий соус, цукор, часник, розмарин і перець.
  2. М'ясо промити, порізати порційно, покласти в маринад на кілька годин.
  3. Обсмажити на добре розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Дати відпочити, подавати з гарніром.

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Салат з куркою і йогуртовою заправкою

Салат з куркою і йогуртовою заправкою
Салат з куркою і йогуртовою заправкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для заправки:

  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Петрушка свіжа
  • Лимонний сік – 1 ст. л.

Для курки:

  • Курка
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець, спеції

Для салату:

  • Листя салату, зелень
  • Лимонний сік, оливкова олія, пармезан – по 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Обсмажити курку, посолити, поперчити.
  2. Зелень подрібнити, листя салату порвати руками. Додати сік лимона і оливкову олію. Посипати пармезаном і викласти на тарілку.
  3. Змішати всі інгредієнти для заправки.
  4. На зелень викласти курку, полити заправкою.

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М'ясний пиріг

М'ясний пиріг
М'ясний пиріг / Фото: instagram.com/e.lena_subot/

Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 500 г
  • Фарш – 400 г
  • Печериці – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сир – 50 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Кріп, петрушка, кунжут
  • Яйце для змазування
  • Спеції, сіль, перець

Як приготувати:

  1. Гриби і цибулю нарізати, обсмажити і випарувати рідину. Додати в фарш, посолити, поперчити і додати спеції.
  2. Для соусу змішати сметану з томатною пастою, спеціями, свіжою зеленню і додати у фарш.
  3. Тісто викласти в форму, на нього – фарш з грибами і тертий сир, потім – другу частину тіста, скріпити краї.
  4. Змастити яйцем, посипати кунжутом і запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.

Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком
Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Куряча грудка, великий буряк – по 1 шт.
  • Бляшанка консервованого зеленого горошку
  • Пучок листя салату
  • Петрушка кріп
  • Яблучний оцет, оливкова олія – по 2 ст. л.
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
  2. Окремо зварити буряк, почистити і нарізати кубиками.
  3. З горошку злити рідину, листя салату порвати, петрушку дрібно посікти.
  4. У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
  5. Заправити оцтом та олією. Посолити, поперчити і перемішати.

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М'ясо з баклажанами по-турецьки

М'ясо з баклажанами по-турецьки
М'ясо з баклажанами по-турецьки / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • Яловичий фарш – 500 г
  • Баклажани – 3 шт.
  • Помідори – 5 шт.
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Мигдаль – 50 г
  • Петрушка, кінза
  • Коріандр, гострий перець, мелена кориця
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Баклажани проткнути виделкою і запекти до м'якості в духовці за 200 градусів впродовж 30 хвилин. Відокремити м'якоть від шкірки. Подрібнити виделкою.
  2. Обсмажити фарш з олією, додати подрібнені помідори і столову ложку томатної пасти, влити пів склянки води і тушкувати 15 хвилин на слабкому вогні. Довести до смаку спеціями.
  3. Додати подрібнені баклажани і тушкувати ще 15 хвилин.
  4. Додати подрібнені горіхи і спеції. Готувати 10 хвилин, наприкінці посипати нарізаною зеленню.

Млинці із зеленню і сиром

Млинці із зеленню і сиром
Млинці із зеленню і сиром / Фото: instagram.com/_katyasweets_/

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Молоко – 300 г
  • Розпушувач, цукор – по 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сир – 150 г
  • Борошно – 110 г
  • зелень

Як приготувати:

  1. Молоко, борошно, яйця, розпушувач, сіль і цукор змішати в блендері. Додати олію і ще раз перемішати.
  2. Сир натерти, зелень дрібно нарізати, додати в тісто і приправити за смаком.
  3. Випікати млинці до готовності, щоразу добре перемішуючи тісто, щоб тертий сир не залишався на дні.
  4. Подавати гарячими зі сметаною або натуральним йогуртом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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