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7 страв з тріскою, після яких ви оціните цю рибу ще більше

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 вересня, 12:05
В закладинки
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Щоб ліквідувати особливий запах тріски, замаринуйте її на 10-15 хвилин в оливковій олії, спеціях і лимонному соку. А взагалі її можна приготувати в соусі Том Ям, запекти з овочами в пергаменті, так соковитіше, або в духовці з томатами
Тріска по-біскайськи
Тріска по-біскайськи / Фото: instagram.com/ispalinka/

Коли ми кажемо "тріска", то багато хто насамперед згадують її печінку. Так, цей продукт корисний для нас, але й тріска нічим не поступається. У ній багато білка, фосфору і кальцію, вона – чудова підтримка імунітету. Ця риба суха, тому її рекомендують готувати з овочами, а запікати в пергаменті або рукаві. У цій добірці 7 варіянтів, як здивувати всіх смачною рибою.

Тріска під шубою

Тріска під шубою
Тріска під шубою / Фото: instagram.com/menu.detkam/

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Інгредієнти:

  • Тріска – 1 кг
  • Морква, цибуля – по 300 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Сметана – 100 г
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування:

  1. У форму для запікання або глибоку чавунну сковороду викласти нарізану рибу.
  2. Зверху покласти терту моркву і кільця цибулі, посипати тертим сиром і залити сметаною.
  3. Запікати за 160 градусів 20-30 хвилин.
  4. Прикрасити зеленню.

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Тріска в соусі Том Ям

Тріска в соусі Том Ям
Тріска в соусі Том Ям / Фото: instagram.com/chefsinicin/

Інгредієнти:

  • Філе тріски – 300 г
  • Паста Том Ям, оливкова олія – по 1 ст. л.
  • Цибулина – 1 шт. (невелика)
  • Часник – 3 зуб.
  • Кокосове молоко – 50 мл
  • Куркума – за смаком
  • Помідори чері – 4 шт.

Спосіб приготування:

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  1. Тріску викласти в ємність, додати нарізану цибулю, пропущений через прес часник, ложку оливкової олії і пасту Том Ям. Залишити маринуватися 20 хвилин.
  2. Обсмажити рибу з двох боків на сковороді. Додати кокосове молоко і куркуму, тушкувати 5 хвилин.
  3. Помідори чері розрізати навпіл, додати до риби. Тушкувати кілька хвилин.

Тріска по-біскайськи

Тріска по-біскайськи
Тріска по-біскайськи / Фото: instagram.com/ispalinka/

Інгредієнти:

  • Філе тріски – 4 шт.
  • Цибуля – 3 шт. червоної і 2 шт. білої
  • Часник – 6 зуб.
  • Болгарський перець – 5 шт.
  • Оливкова олія – 100 мл
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. У перця видалити серцевину, покласти перець у каструлю з окропом на 10 хвилин. Злити воду і подрібнити.
  2. Часник розчавити ножем і обсмажити на оливковій олії, прибрати зі сковороди. У цю олію покласти тріску і обсмажити по 2 хвилини з двох боків. Прибрати зі сковороди.
  3. Цибулю нарізати кубиками і додати в олію, де смажилася тріска. Протушкувати близько 5 хвилин. Додати нарізаний болгарський перець і тушкувати ще 5-7 хвилин. Остудити і подрібнити в пюре цибулю і перець.
  4. Покласти в соус тріску і протушкувати ще 5 хвилин. Довести до смаку спеціями.
  5. Прикрасити зеленню.

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Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом

Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом
Паста з тріскою, томатами і вершковим соусом / Фото: instagram.com/shhipcu/

Інгредієнти:

  • Тріска – 600 г
  • Томати чері – 500 г
  • Свіжий базилік – жменя
  • Паста – 350-400 г
  • Вершки 10% – 350 мл
  • Невелика цибулина
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Часник – 3-5 зуб.

Для маринаду:

  • Оливкова олія – 2 ст. л
  • Копчена паприка – 1 ч. л.
  • Лимонний сік – кілька крапель

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду змішати всі інгредієнти, полити ним рибу і маринувати 15 хвилин.
  2. Доки паста вариться, нарізати цибулю півкільцями, чері – навпіл, часник пропустити через прес.
  3. Пасерувати цибулю у вершковому маслі до м'якості, додати тріску і залити вершками. Коли вершки закиплять, додати чері і листя базиліку.
  4. Злити воду з пасти і додати до соусу. Протушкувати кілька хвилин.
  5. Прикрасити листям базиліку і помідорами чері.

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Тріска в пергаменті

Тріска в пергаменті
Тріска в пергаменті / Фото: instagram.com/rybnyepravila/

Інгредієнти:

  • Тріска – 400 г
  • Перець болгарський, морква, стебло селери, червона цибуля – по 1 шт.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сванська сіль – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Рибу промити, просушити паперовим рушником. Нарізати на порційні шматки.
  2. Нарізати кубиками моркву, селеру, перець – на бруски. Цибулю – тонкими кільцями.
  3. З пергаменту скрутити конверти, на дно викласти овочі, приправити сванською сіллю. Зверху викласти рибу, на рибу – по маленькому шматочку вершкового масла і додати сіль. Закрити конверт.
  4. Запікати за 190 градусів 20 хвилин.

Тріска в томатному соусі

Інгредієнти:

  • Тріска – 700 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сіль, борошно
  • Олія

Для соусу:

  • Борошно – 1 ст. л.
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Окріп – 2-3 склянки
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу порізати на середні шматочки і трохи посолити.
  2. Кожен шматочок обваляти в борошні. Обсмажити на сковороді на олії до готовності. Викласти рибу на тарілку.
  3. Цибулю порізати на кубики, моркву натерти на крупній тертці. Обсмажити цибулю на олії, до м'якості.
  4. Додати натерту моркву і обсмажити до золотистого кольору. Додати борошно, перемішати. Потім додати томатну пасту, ще раз перемішати.
  5. Поступово додати окріп, помішуючи, до утворення густого соусу.
  6. Додати сіль і цукор, тушкувати соус впродовж 2-3 хвилин. Готову рибу залити соусом.
  7. Подавати з гарніром на свій смак.

Тріска в духовці: рецепт з помідорами чері

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Тріска – 1 кг
  • Часник – 3-4 зуб.
  • Кінза, червоний базилік – по 1/2 пучка
  • Трохи свіжої петрушки
  • Лимон – 1 шт.
  • Зіра, молотий коріандр, паприка – по 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 150 мл
  • Сіль
  • Помідори чері

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду дрібно порубати зелень, змішати з пропущеним через прес часником, зірою, коріандром, паприкою, лимонним соком, оливковою олією та сіллю.
  2. Філе тріски помити, обсушити паперовими серветками і нарізати великими шматками.
  3. Викласти рибу в глибоку миску і змішати з маринадом. Залишити на годину в холодильнику.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів. Викласти в форму для запікання, розкласти поруч помідори чері. Запікати 15-18 хвилин.

Як приготувати рибний рієт за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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