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7 домашніх закусок для великої компанії – голодними ніхто не буде

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 11:46
В закладинки
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На кожну з цих закусок ви витратите не більше 30 хвилин. Наприклад, піцети можна запекти на основі готового листкового тіста, моцарелу обсмажити в панірувальних сухарях, а гриби нафарширувати сиром із зеленню
Рецепти закусок для великої компанії
Рецепти закусок для великої компанії / Фото: instagram.com/saharisha/

Приготувати щось швидке і незвичайне на 5-6 осіб – це завдання не з дуже легких. Але якщо гості попередили про свій візит, тоді накрити стіл різноманітно і барвисто – просто. На гаряче можна подати заливний пиріг. Його виходить багато і він ситний. А ще можна пригостити піцетою, фаршированим яйцями з кремом з йогурту і авокадо, французьким багетом з куркою і сиром.

Моцарела в кареті

Моцарела в кареті
Моцарела в кареті / Фото: instagram.com/annekerr1986/


Інгредієнти:

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  • 4 скибочки хліба для тостів;
  • 125 г моцарела;
  • 100 г борошно;
  • 2 шт. куряче яйце;
  • олія;
  • перець чорний мелений, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра.
  2. Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси.
  3. Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з усіх боків, де сир.
  4. Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в суміш бутерброди.
  5. Обсмажити до рум'яної скоринки.

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Піццети із сирного тіста з помідорами і сиром

Піцета з сирного тісту з помідорами
Піцета з сирного тісту з помідорами / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Інгредієнти:

  • 250 г сиру 5-9%;
  • 1 яйце;
  • 3 щіпки солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 6-7 ст. л. борошна з верхом;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 4-5 ч. л. сметани 15%;
  • 4 гілочки петрушки;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 середній томат;
  • 30-40 г твердого сиру.

Спосіб приготування:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Сир змішати з яйцем, сіллю і цукром. Додати борошно і розпушувач, замісити тісто.
  3. Розділити тісто на однакові частини, викласти на пергаментний папір, у центрі кожного коржика зробити поглиблення.
  4. Випікати 15 хвилин.
  5. Для начинки натерти сир, помідор дрібно порізати. Часник пропустити через прес і змішати зі сметаною і зеленню.
  6. Коли основи для піцет будуть готові, в центр кожної викласти суміш зі сметани і зелені, потім – помідори і зверху прикрасити тертим сиром.
  7. Випікати ще 5 хвилин до рум'яної скоринки.

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Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною

Фаршировані гриби із зеленню і сметаною
Фаршировані гриби із зеленню і сметаною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 12 шт. печериць;
  • 1 цибулина;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 150 г пармезану;
  • 3 гілочки кропу;
  • сіль, мелений чорний перець – за смаком;
  • кілька столових ложок соняшникової олії.

Спосіб приготування:

  1. Печериці очистити, видалити ніжки, викласти капелюшки на деко, посолити. Ніжки потрібно порізати кубиками.
  2. Нарізати цибулю тонкими півкільцями і обсмажити до золотистого кольору.
  3. Додати нарізані ніжки грибів і тушкувати 5-7 хвилин. Додати сметану. Прогріти кілька хвилин і прибрати з вогню.
  4. До грибів та сметани додати нарізаний кріп, довести до смаку сіллю і перцем.
  5. Натерти пармезан і 2 ст. л. додати до грибної суміші.
  6. Розігріти духовку до 200 градусів. Тим часом нафарширувати капелюшки сумішшю і посипати рештою сиру.
  7. Випікати 25-30 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Картопляні крокети з куркою

Крокети з куркою
Крокети з куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • 1 ч. л. солі;
  • по 1 шт. цибулина, яйце;
  • 400 г вареної курки;
  • 1 ч. л. родзинок;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;
  • 1/4 ч. л. сушеного чебрецю;
  • 1 ст. л. м'ясного бульйону;
  • 1 жовток;
  • 2-3 ст. л. кукурудзяного борошна;
  • олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистити, розрізати, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді.
  2. Цибулю, яйце і курку дрібно порізати. Родзинки попередньо замочити в гарячій воді, обсушити.
  3. На розігрітому вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості, додати петрушку, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати.
  4. Додати рубані яйця і курку, зняти з вогню.
  5. Картоплю розім'яти в пюре, додати жовток, перемішати. У сотейнику розігріти олію для смаження.
  6. Сформувати з м'ясного фаршу кульки і обліпити їх картопляним пюре.
  7. Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні та обсмажити в гарячій олії.
  8. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. Подавати зі сметаною.

Фарширований багет по-французьки

Фарширований багет по-французьки
Фарширований багет по-французьки / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

  • 2 плавлених сирки із зеленню і часником;
  • 1 багет;
  • 8 оливок;
  • 2 зубчики часнику;
  • петрушка;
  • 2 ст. л. майонезу (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Багет розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця, і підсушити за 200 градусів до хрусткої скоринки.
  2. Зелень дрібно порубати, часник пропустити через прес. Оливки без кісточок нарізати кружальцями.
  3. Плавлений сирок натерти на тертці. Додати зелень, часник і оливки.
  4. За бажанням багет змастити майонезом. Наповнити начинкою.
  5. Подавати теплим, прикрасити зеленню.

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Закуска з яєць з авокадо

Закуска з яєць з авокадо
Закуска з яєць з авокадо / Фото: instagram.com/olesia.volynkina/

Інгредієнти:

  • 3-4 шт. варених яєць;
  • половина авокадо;
  • 1 ч. л. сік лимона;
  • 2 ст. л. йогурту (сметани);
  • зелень;
  • сіль, перець, паприка, чорний кунжут – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

  1. Яйця відварити, очистити і розрізати навпіл.
  2. У блендері подрібнити авокадо, жовтки, сік лимона. Додати йогурт, посолити, поперчити і перемішати.
  3. Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню, паприкою, кунжутом.

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Яблука в клярі

Яблука в клярі
Яблука в клярі / Фото: instagram.com/narisovano/


Інгредієнти:

  • 2 великих яблука;
  • 180 г кефіру;
  • 100 г борошна;
  • 2 ч. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 1/4 ч. л. соди;
  • дрібка солі;
  • вершкове масло для смаження;
  • ванілін (пакетик);
  • цукрова пудра для посипання.

Спосіб приготування:

  1. Яблука очистити від шкірки і серцевини, порізати кільцями.
  2. Для кляру змішати борошно з цукром, сіллю, розпушувачем, содою і ваніліном. Влити кефір, перемішати до однорідності
  3. Кожне кільце обваляти в борошні, занурити в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітому вершковому маслі до рум'яної скоринки.
  4. Прикрасити цукровою пудрою. Подавати з йогуртом.

Швидкою закускою для великої компанії може стати рулет на основі лаваша – 10 таких рецептів знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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