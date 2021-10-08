7 вишуканих і гармонійних за смаком канапе до дня народження

Мінімалізм, але зате який. Канапе – вишукані вивірені за інгредієнтами мінізакуски, неймовірно видовищні та апетитні. Подібного в світовій кулінарії не знайти, хіба що іспанські тапас, але вони набагато скромніше. Канапе бувають як закусочними, так і десертними, вони ефектно розміщуються на столі та створюють свято. Тож якщо стоїть завдання урізноманітнити меню холодних закусок до дня народження, з канапе навряд чи прогадаєш.
Листкові канапе з копченим лососем
Інгредієнти:
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- Вершковий сир – 250 г
- Сметана – 100 мл
- Часник сушений – щіпка
- Лимон – 1 шт.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Свіжий кріп, подрібнений – 3 ст. л.
- Лосось копчений – 400 г
- Коржики пшеничні – 6 шт.
- Масло вершкове – 50 г
Як приготувати:
- Змішати сир, сметану, часник, сіль, кріп і цедру одного лимона.
- Викласти 1/4 сирної маси на пшеничний коржик і рівномірно розмазати по всій поверхні, зверху тонкими скибочками викласти рибу.
- Другий корж намазати тонким шаром вершкового масла і покласти маслом вниз на рибу.
- Верхній бік коржа змастити 1/4 сирної маси, викласти рибу і накрити третім коржем, боком, змащеним вершковим маслом.
- Загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 3 години. Так само приготувати інші коржі.
- Коржі після холодильника нарізати квадратами, скріпити шпажками.
Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи
Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):
- Диня
- Прошуто
- Моцарела
- Рукола
Як приготувати:
- Диню нарізати рівними кубиками. Кожну скибочку прошуто згорнути в гармошку або трубочку. За необхідності розрізати на менші порції.
- Скріпити шпажкою в такій послідовності: диня, прошуто, кулька моцарели, рукола.
Канапе з помідорами і сиром
Інгредієнти:
- Багет
- Помідори – 2 шт.
- Майонез, сир, часник – за смаком
Як приготувати:
- Багет нарізати на тонкі скибочки, підсушити на сковороді.
- Майонез з'єднати з пропущеним через прес часником. Нарізати помідори тонкими скибочками.
- Багет змастити соусом, на кожен покласти скибочку помідора і посипати тертим сиром.
Великі канапе з куркою
Інгредієнти:
- Куряча грудка
- Моцарела – 300 г
- Помідори – 3 шт.
- Базилік – пучок
- Вершкове масло, сіль, перець
Як приготувати:
- Філе нарізати на 8 невеликих шматочків, злегка відбити. Посолити і поперчити.
- Обсмажити курку на вершковому маслі та перекласти на тарілку.
- Нарізати моцарелу і помідори на скибочки. Помідори посолити і поперчити.
- Скласти канапе в такій послідовності: курка, помідор, базилік, моцарела, знову курка. Скріпити шпажкою.
- Розкласти канапе на деко, накрити фольгою.
- Запікати 15 хвилин за 180 градусів.
Млинцеві канапе
Інгредієнти:
- Млинці – 6-8 шт.
- Шинка, вершковий сир – по 100 г
- Листя салату
Як приготувати:
- Один млинець змастити вершковим сиром, викласти тонко нарізану шинку. Зверху покласти другий млинець, змастити сиром, застелити листям салату. І так, доки не закінчаться млинці.
- Сильно притиснути і розрізати на канапе. Скріпити шпажками.
Канапе "трояндочки"
Інгредієнти (за смаком):
- Лосось слабосолоний
- Сир вершковий
- Хліб
- Зелень
Як приготувати:
- З хліба вирізати кружальця. Намазати вершковим сиром з подрібненою зеленню.
- Довгий шматочок риби скрутити спіраллю і встановити вертикально на сир.
- Прикрасити зеленню.
Бісквітно-мусові канапе з полуницею
Інгредієнти для бісквіта:
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 150 г
- Сіль – щіпка
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для мусу:
- Желатин – 17 г
- Вода – 100 г
- Молоко – 230 г
- Білий шоколад – 300 г
- Вершки 33% – 400 г
- Полуниця
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром до високих піків. Додати розпушувач і просіяне борошно. Перемішати до однорідності.
- Деко застелити пергаментом, вилити бісквітне тісто і відправити в розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
- Желатин замочити у воді та залишити за кімнатної температури для набухання.
- Молоко довести до кипіння і вилити на шоколад. Шоколадну масу за кілька хвилин пробити блендером до однорідності.
- Окремо злегка збити вершки. Желатин розтопити в мікрохвильовці та через ситечко влити в шоколадно-молочну масу. Перемішати. Додати вершки і перемішати до однорідності.
- Полуницю нарізати.
- Бісквіт розрізати на дві частини. На дно форми викласти бісквіт, потім мус.
- У мус покласти нарізану полуницю. Накрити другою частиною бісквіта.
- Поставити в холодильник на 3 години. Після застигання розрізати на кубики.
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