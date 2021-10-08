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7 вишуканих і гармонійних за смаком канапе до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 жовтня, 11:26
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Це і класичні з динею, прошуто, моцарелою і великі з куркою канапе. Ще в якості десерту варто приготувати бісквітно-мусові з полуницею та білим шоколадом
Рецепти канапе до дня народження
Рецепти канапе до дня народження / Фото: instagram.com/unioncayman/

Мінімалізм, але зате який. Канапе – вишукані вивірені за інгредієнтами мінізакуски, неймовірно видовищні та апетитні. Подібного в світовій кулінарії не знайти, хіба що іспанські тапас, але вони набагато скромніше. Канапе бувають як закусочними, так і десертними, вони ефектно розміщуються на столі та створюють свято. Тож якщо стоїть завдання урізноманітнити меню холодних закусок до дня народження, з канапе навряд чи прогадаєш.

Листкові канапе з копченим лососем

Канапе з копченим лососем
Канапе з копченим лососем / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

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Інгредієнти:

  • Вершковий сир – 250 г
  • Сметана – 100 мл
  • Часник сушений – щіпка
  • Лимон – 1 шт.
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Свіжий кріп, подрібнений – 3 ст. л.
  • Лосось копчений – 400 г
  • Коржики пшеничні – 6 шт.
  • Масло вершкове – 50 г

Як приготувати:

  1. Змішати сир, сметану, часник, сіль, кріп і цедру одного лимона.
  2. Викласти 1/4 сирної маси на пшеничний коржик і рівномірно розмазати по всій поверхні, зверху тонкими скибочками викласти рибу.
  3. Другий корж намазати тонким шаром вершкового масла і покласти маслом вниз на рибу.
  4. Верхній бік коржа змастити 1/4 сирної маси, викласти рибу і накрити третім коржем, боком, змащеним вершковим маслом.
  5. Загорнути в харчову плівку і прибрати в холодильник на 3 години. Так само приготувати інші коржі.
  6. Коржі після холодильника нарізати квадратами, скріпити шпажками.

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Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи

Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи
Канапе з дині, прошуто, моцарели і руколи / Фото: instagram.com/tatyitaly/

Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

  • Диня
  • Прошуто
  • Моцарела
  • Рукола

Як приготувати:

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  1. Диню нарізати рівними кубиками. Кожну скибочку прошуто згорнути в гармошку або трубочку. За необхідності розрізати на менші порції.
  2. Скріпити шпажкою в такій послідовності: диня, прошуто, кулька моцарели, рукола.

Канапе з помідорами і сиром

Канапе з помідорами і сиром
Канапе з помідорами і сиром / Фото: instagram.com/recept_prosto24/

Інгредієнти:

  • Багет
  • Помідори – 2 шт.
  • Майонез, сир, часник – за смаком

Як приготувати:

  1. Багет нарізати на тонкі скибочки, підсушити на сковороді.
  2. Майонез з'єднати з пропущеним через прес часником. Нарізати помідори тонкими скибочками.
  3. Багет змастити соусом, на кожен покласти скибочку помідора і посипати тертим сиром.

Великі канапе з куркою

Великі канапе з куркою
Великі канапе з куркою / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Інгредієнти:

  • Куряча грудка
  • Моцарела – 300 г
  • Помідори – 3 шт.
  • Базилік – пучок
  • Вершкове масло, сіль, перець

Як приготувати:

  1. Філе нарізати на 8 невеликих шматочків, злегка відбити. Посолити і поперчити.
  2. Обсмажити курку на вершковому маслі та перекласти на тарілку.
  3. Нарізати моцарелу і помідори на скибочки. Помідори посолити і поперчити.
  4. Скласти канапе в такій послідовності: курка, помідор, базилік, моцарела, знову курка. Скріпити шпажкою.
  5. Розкласти канапе на деко, накрити фольгою.
  6. Запікати 15 хвилин за 180 градусів.

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Млинцеві канапе


Млинцеві канапе
Млинцеві канапе / Фото: instagram.com/eda_kylinarnyye_sovety/


Інгредієнти:

  • Млинці – 6-8 шт.
  • Шинка, вершковий сир – по 100 г
  • Листя салату

Як приготувати:

  1. Один млинець змастити вершковим сиром, викласти тонко нарізану шинку. Зверху покласти другий млинець, змастити сиром, застелити листям салату. І так, доки не закінчаться млинці.
  2. Сильно притиснути і розрізати на канапе. Скріпити шпажками.

Канапе "трояндочки"

Канапе
Канапе "трояндочки" / Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти (за смаком):

  • Лосось слабосолоний
  • Сир вершковий
  • Хліб
  • Зелень

Як приготувати:

  1. З хліба вирізати кружальця. Намазати вершковим сиром з подрібненою зеленню.
  2. Довгий шматочок риби скрутити спіраллю і встановити вертикально на сир.
  3. Прикрасити зеленню.

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Бісквітно-мусові канапе з полуницею

Бісквітної-мусові канапе з полуницею
Бісквітної-мусові канапе з полуницею / Фото: instagram.com/inkakuznetsova/

Інгредієнти для бісквіта:

  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 150 г
  • Сіль – щіпка
  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.

Для мусу:

  • Желатин – 17 г
  • Вода – 100 г
  • Молоко – 230 г
  • Білий шоколад – 300 г
  • Вершки 33% – 400 г
  • Полуниця

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром до високих піків. Додати розпушувач і просіяне борошно. Перемішати до однорідності.
  2. Деко застелити пергаментом, вилити бісквітне тісто і відправити в розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
  3. Желатин замочити у воді та залишити за кімнатної температури для набухання.
  4. Молоко довести до кипіння і вилити на шоколад. Шоколадну масу за кілька хвилин пробити блендером до однорідності.
  5. Окремо злегка збити вершки. Желатин розтопити в мікрохвильовці та через ситечко влити в шоколадно-молочну масу. Перемішати. Додати вершки і перемішати до однорідності.
  6. Полуницю нарізати.
  7. Бісквіт розрізати на дві частини. На дно форми викласти бісквіт, потім мус.
  8. У мус покласти нарізану полуницю. Накрити другою частиною бісквіта.
  9. Поставити в холодильник на 3 години. Після застигання розрізати на кубики.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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