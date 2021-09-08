7 лайфхаків, щоби приготувати соковиту курячу печінку, а не пересушити її

Печінка буде найсоковитішою, якщо починати готувати її охолодженою і злегка обсушеною. Щоб не перетворити її на суху субстанцію, солити страву потрібно наприкінці. Найсмачніше буде, якщо смажити її на вершковому маслі

Куряча печінка з грибами в сметані / Фото: Depositphotos

Куряча печінка буває тоді, коли хочеться приготувати щось ніжне і ситне, при цьому не витративши багато часу. Цей продукт універсальний – час від часу ми готуємо оладки, паштети, салати з нею. Але іноді буває, що результат не виправдав навіть невеликих зусиль. Причина – помилки під час приготування, які і зіпсували вашу улюблену страву з курячої печінки. Дізнаймося всі тонкощі та правила, щоб зробити її ідеальною.

Правила приготування смачної курячої печінки

Вони починаються з її купівлі. Печінка має бути однорідною за текстурою, не дуже рихлою, рівномірного кольору і глянсовою. Усе зайве – можливі прожилки, жир і жовч – потрібно прибрати і потім добре промити.

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Заморожена печінка має бути добре розмороженою, тобто охолодженою.

Перед тим, як ви почнете її смажити, обсушіть кухонним паперовим рушником. Зайва волога дасть високу температуру при смаженні й пару, вони зіпсують страву.

Ніколи не кидайте на сковороду всю печінку, що у вас є. Смажте частинами. Так ви досягнете рівномірного просмаження, а не її тушкування у власному соку.

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Оптимальний час для приготування печінки на сковороді – 7-10 хвилин. Смажитимете довше та на слабкому або середньому вогні – вона буде сухою. Не забувайте, що куряча печінка дуже швидко готується, заздалегідь вимикайте плиту.

Увесь час контролюйте стан продукту. Натискайте пальцем: вона не має бути твердою, але бути в міру м'якою.

Щоб отримати максимально смачну курячу печінку, спробуйте замаринувати її в невеликій кількості соєвого соусу та олії. А от смажити її найкраще на вершковому маслі, наприкінці додавши сіль, спеції, сметану або вершки.

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