Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

7 простих страв з буряка. Бонус – дуже смачно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 вересня, 11:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найсолодший буряк буває, якщо його не відварювати, а запекти. Так він до того ж краще зберігає свої корисні якості. Крім салатів, варто приготувати паштет з буряка з бринзою, посмажити котлети і спекти мафіни
Бурякові котлети
Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

Коли ми кажемо "буряк", то одразу ж згадуємо оселедець. Так, саме з ним буряк – найсмачніший для багатьох. Ще буряк, тертий з горіхами та олією, один з варіянтів смачних гарнірів. Але ще є різні салати, наприклад, з курячою грудкою і фетою, паштети з бринзою і грузинська закуска пхалі. З буряком виходять неймовірно смачні шоколадні мафіни. Словом, це все треба брати і готувати. Як це зробити – дивіться нижче.

Як зварити буряк, щоб він не втратив свої корисні якості

Експерти радять його все-таки не варити, а запікати. Після того, як ви помили коренеплід, його потрібно витерти насухо, злегка змастити олією, обгорнути в фольгу і запікати за 180 градусів 50-60 хвилин.

Реклама

Якщо стільки часу у вас немає і буряк потрібно швидко зварити, то дайте йому покипіти 30 хвилин. Потім воду потрібно злити і поставити овочі під струмінь холодної води на 5 хвилин.

Така різка зміна температури доведе буряк до готовності. Крім того, чистити буряк, зварений таким чином, набагато простіше.

Реклама

Шоколадно-бурякові мафіни

Шоколадно-бурякові мафіни
Шоколадно-бурякові мафіни / Фото: instagram.com/lizz_abd/

Інгредієнти

  • 2 шт. яєць
  • по 60 мл олії, молока, меду
  • 200 г пшеничного борошна
  • 50 г какао-порошку
  • 70 г цукру
  • 1,5 ч. л. соди
  • дрібка солі

Спосіб приготування

Реклама
  1. Буряк вимити, змастити краплею олії, обернути фольгою і запікати впродовж години за 180 градусів. Готовий буряк очистити і подрібнити в пюре.
  2. Додати вологі інгредієнти: яйця, олію, молоко, мед.
  3. Окремо змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, соду і сіль.
  4. Об'єднати суху і вологу суміші та вимісити тісто.
  5. Розігріти духовку до 180 градусів.
  6. Тісто розподілити по формах, змазаних краплею олії, на 2/3. За бажанням можна присипати майбутні мафіни сіллю.
  7. Випікати 20 хвилин, прикрасити за смаком.

Читайте також:

Буряковий паштет

Буряковий паштет
Буряковий паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Інгредієнти

  • 250 г буряка
  • 150 г бринзи
  • 1 шт. яйце
  • часник, зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Буряк і яйце відварити.
  2. Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Додати спеції.

Читайте також:

Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком
Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряча грудка
  • 1 великий буряк
  • 1 б. консервованого зеленого горошку
  • 1 пучок листя салату
  • 2 гілочки петрушки або кропу
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. олії

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
  2. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
  3. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
  4. У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
  5. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.
  6. Подавати салат теплим.

Салат з курки з кукурудзою і буряками

Салат з курки з кукурудзою і буряками
Салат з курки з кукурудзою і буряками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 б. консервованої кукурудзи
  • 300 г вареного буряка
  • 200 г варено-копченої курки
  • 1 свіжий огірок
  • 75 г мікс-салату
  • 100 г помідорів чері
  • 150 г фети
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1/2 ст. л. яблучного оцту
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Приготуйте заправку: в мисці збийте виделкою оливкову олію, оцет, гірчицю.
  2. Курку наріжте скибочками. Помідори розрізати навпіл, огірки тонко поріжте.
  3. Нарізану кубиками фету перемішайте із соусом з гірчиці.
  4. Буряк почистіть і наріжте кубиками.
  5. Змішайте кукурудзу, буряк, курку, помідори, огірки, фету. Заправте оливковою олією.
  6. Для подачі викладіть спочатку листя салату, потім – приготовлену суміш.

Читайте також:

Бурякові котлети

Бурякові котлети
Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

Інгредієнти

  • 1 шт. великий буряк
  • 200 г варений нут
  • по 1/2 ск. варений бурий рис, волоські горіхи
  • сіль, перець, куркума, базилік, копчена паприка – за смаком

Спосіб приготування

  1. Волоські горіхи замочити у воді з додаванням солі на 4 години.
  2. Буряк загорнути в пергаментний папір і запікати в духовці за 180 градусів 50 хвилин.
  3. Натерти буряк на дрібній тертці. Горіхи, нут і бурий рис подрібнити в блендері і додати до буряка. Приправити спеціями і добре перемішати.
  4. Застелити пергаментним папером. Сформувати котлети і запікати в розігрітій духовці 15 хвилин за 180 градусів, потім їх перевернути і запікати ще 15 хвилин.

Читайте також:

Пхалі з буряка

Пхалі з буряка з горіхами
Пхалі з буряка з горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 великі буряки
  • 1 червона цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 50-70 г волоських горіхів
  • невеликий пучок кінзи або петрушки
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі або уцхо-сунелі
  • сіль і чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Запекти буряк у духовці, попередньо загорнувши кожен у фольгу. Потім остудити, почистити і крупно нарізати.
  2. Очистити часник і цибулю, зелень помити і обсушити. Нарізати ці інгредієнти.
  3. Горіхи підсушити на сковороді без олії і порубати ножем.
  4. Викласти всі інгредієнти в блендер і подрібнити до однорідності, але не в гладке пюре. Додати спеції і сіль за смаком. Сформувати невеликі кульки і викласти на тарілку.
  5. За бажанням прикрасити зернами граната і зеленню.

Салат з буряка з горіхами і часником

Салат з буряка з горіхами і часником
Салат з буряка з горіхами і часником / Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 3 шт. буряки
  • 2-3 зубчики часнику
  • сіль, мелений перець
  • оливкова або рослинна олія
  • 50 г волоські горіхи

Спосіб приготування

  1. Буряк помити і запекти в духовці до м'якості, загорнувши у фольгу. Остудити, почистити і натерти на крупній тертці.
  2. Часник почистити, пропустити через прес.
  3. Горіхи підсушити в духовці або на сковороді, дрібно порубати.
  4. Змішати буряк, часник, олію, сіль і перець. Готовий салат посипати горіхами.

7 рецептів найрізноманітніших страв з квасолі зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти