7 простих страв з буряка. Бонус – дуже смачно

Найсолодший буряк буває, якщо його не відварювати, а запекти. Так він до того ж краще зберігає свої корисні якості. Крім салатів, варто приготувати паштет з буряка з бринзою, посмажити котлети і спекти мафіни

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

Коли ми кажемо "буряк", то одразу ж згадуємо оселедець. Так, саме з ним буряк – найсмачніший для багатьох. Ще буряк, тертий з горіхами та олією, один з варіянтів смачних гарнірів. Але ще є різні салати, наприклад, з курячою грудкою і фетою, паштети з бринзою і грузинська закуска пхалі. З буряком виходять неймовірно смачні шоколадні мафіни. Словом, це все треба брати і готувати. Як це зробити – дивіться нижче.

Як зварити буряк, щоб він не втратив свої корисні якості

Експерти радять його все-таки не варити, а запікати. Після того, як ви помили коренеплід, його потрібно витерти насухо, злегка змастити олією, обгорнути в фольгу і запікати за 180 градусів 50-60 хвилин.

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Якщо стільки часу у вас немає і буряк потрібно швидко зварити, то дайте йому покипіти 30 хвилин. Потім воду потрібно злити і поставити овочі під струмінь холодної води на 5 хвилин.

Така різка зміна температури доведе буряк до готовності. Крім того, чистити буряк, зварений таким чином, набагато простіше.

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Шоколадно-бурякові мафіни

Шоколадно-бурякові мафіни / Фото: instagram.com/lizz_abd/

Інгредієнти

2 шт. яєць

по 60 мл олії, молока, меду

200 г пшеничного борошна

50 г какао-порошку

70 г цукру

1,5 ч. л. соди

дрібка солі

Спосіб приготування

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Буряк вимити, змастити краплею олії, обернути фольгою і запікати впродовж години за 180 градусів. Готовий буряк очистити і подрібнити в пюре. Додати вологі інгредієнти: яйця, олію, молоко, мед. Окремо змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, соду і сіль. Об'єднати суху і вологу суміші та вимісити тісто. Розігріти духовку до 180 градусів. Тісто розподілити по формах, змазаних краплею олії, на 2/3. За бажанням можна присипати майбутні мафіни сіллю. Випікати 20 хвилин, прикрасити за смаком.

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Буряковий паштет

Буряковий паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Інгредієнти

250 г буряка

150 г бринзи

1 шт. яйце

часник, зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Буряк і яйце відварити. Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Додати спеції.

Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряча грудка

1 великий буряк

1 б. консервованого зеленого горошку

1 пучок листя салату

2 гілочки петрушки або кропу

2 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. олії

Спосіб приготування

Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати. У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати. Подавати салат теплим.

Салат з курки з кукурудзою і буряками

Салат з курки з кукурудзою і буряками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 б. консервованої кукурудзи

300 г вареного буряка

200 г варено-копченої курки

1 свіжий огірок

75 г мікс-салату

100 г помідорів чері

150 г фети

1 ст. л. гірчиці

1/2 ст. л. яблучного оцту

5 ст. л. оливкової олії

сіль за смаком

Спосіб приготування

Приготуйте заправку: в мисці збийте виделкою оливкову олію, оцет, гірчицю. Курку наріжте скибочками. Помідори розрізати навпіл, огірки тонко поріжте. Нарізану кубиками фету перемішайте із соусом з гірчиці. Буряк почистіть і наріжте кубиками. Змішайте кукурудзу, буряк, курку, помідори, огірки, фету. Заправте оливковою олією. Для подачі викладіть спочатку листя салату, потім – приготовлену суміш.

Бурякові котлети

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

Інгредієнти

1 шт. великий буряк

200 г варений нут

по 1/2 ск. варений бурий рис, волоські горіхи

сіль, перець, куркума, базилік, копчена паприка – за смаком

Спосіб приготування

Волоські горіхи замочити у воді з додаванням солі на 4 години. Буряк загорнути в пергаментний папір і запікати в духовці за 180 градусів 50 хвилин. Натерти буряк на дрібній тертці. Горіхи, нут і бурий рис подрібнити в блендері і додати до буряка. Приправити спеціями і добре перемішати. Застелити пергаментним папером. Сформувати котлети і запікати в розігрітій духовці 15 хвилин за 180 градусів, потім їх перевернути і запікати ще 15 хвилин.

Пхалі з буряка

Пхалі з буряка з горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 великі буряки

1 червона цибулина

2 зубчики часнику

50-70 г волоських горіхів

невеликий пучок кінзи або петрушки

1 ч. л. хмелі-сунелі або уцхо-сунелі

сіль і чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Запекти буряк у духовці, попередньо загорнувши кожен у фольгу. Потім остудити, почистити і крупно нарізати. Очистити часник і цибулю, зелень помити і обсушити. Нарізати ці інгредієнти. Горіхи підсушити на сковороді без олії і порубати ножем. Викласти всі інгредієнти в блендер і подрібнити до однорідності, але не в гладке пюре. Додати спеції і сіль за смаком. Сформувати невеликі кульки і викласти на тарілку. За бажанням прикрасити зернами граната і зеленню.

Салат з буряка з горіхами і часником

Салат з буряка з горіхами і часником / Фото: Pixabay

Інгредієнти

3 шт. буряки

2-3 зубчики часнику

сіль, мелений перець

оливкова або рослинна олія

50 г волоські горіхи

Спосіб приготування

Буряк помити і запекти в духовці до м'якості, загорнувши у фольгу. Остудити, почистити і натерти на крупній тертці. Часник почистити, пропустити через прес. Горіхи підсушити в духовці або на сковороді, дрібно порубати. Змішати буряк, часник, олію, сіль і перець. Готовий салат посипати горіхами.

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