7 рецептів для дитячого дня народження – голодними ніхто не залишиться

Рибне філе, будь-яке, можна перетворити на суфле і запекти у формочках для кексів, куряче філе готуйте з овочами і сиром, а в салати додайте моцарелу і креветки

Рецепти на дитячий день народження / Фото: depositphotos.com

Снеки і різний фастфуд – це те, від чого діти рідко відмовляться і, ймовірно, чекають на це на свята. Але день народження дитини можна провести інакше. А саме – приготувати корисну різноманітну їжу і пофантазувати над подачею. Якщо дитину важко змусити їсти це овочі, то приготуйте цікаві салати. Якщо вона не дуже любить рибу – можна зробити суфле і подати у формочках для кексів.

Салат з динею

Салат з динею / Фото: instagram.com/alena__poddubnaia/

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Інгредієнти:

Диня – 150 г

Огірок – 1 шт.

Адигейський сир – 80 г

Оливкова олія

Лимонний сік

Сіль

Як приготувати:

Огірок очистити, нарізати дрібними кубиками. Диню і сир нарізати крупніше, змішати всі інгредієнти. Заправити оливковою олією із соком лимона. Трохи посолити.

Салат з креветками та моцарелою

Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

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Інгредієнти:

Авокадо, огірок, помідор – по 1 шт.

Моцарела, креветки – за смаком

Зелень, сіль, перець чилі – за смаком

Оливкова олія

Часник – 1 зуб.

Перець чилі – за смаком

Спосіб приготування:

Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в олію заздалегідь додати зубчик часнику. Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор. До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.

Терин з курки з морквою і шпинатом

Терин з курки з морквою і шпинатом / Фото: Pinterest

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Інгредієнти:

Філе – 700 г

Морква, цибуля, пучок шпинату – по 1 шт.

Вершки – 3 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Моркву почистити і натерти на дрібній тертці. Шпинат промити, обсушити і порубати. Куряче філе помити, пропустити через м'ясорубку разом зі смаженою цибулею. Посолити, поперчити, влити вершки, перемішати і розділити фарш на три рівні частини. Помістити в блендер частина фаршу і морква. Подрібнити. Так само зробити з другою частиною фаршу і шпинатом. Прямокутну форму для кексу змастити олією. Викласти рівномірно шар фаршу з морквою. Потім викласти шар фаршу без добавок. Останнім шаром викласти фарш зі шпинатом. Запікати 30-40 хвилин за 190 градусів.

Курячі відбивні з грибами

Курячі відбивні з грибами / Фото: instagram.com/diana_fitness96/

Інгредієнти:

Куряче філе – 4 шт.

Печериці – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 3 шт.

Тертий сир, сметана

Спеції – за смаком

Як приготувати:

Обсмажити дрібно нарізану цибулю та печериці до золотистого кольору. Філе нарізати на порції, злегка відбити. Змастити сметаною, зверху викласти цибулю з грибами і дрібно нарізаний помідор. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин, зверху посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.

Рибне суфле

Рибне суфле / Фото: instagram.com/english4mum/

Інгредієнти:

Філе тріски – 400 г

Морква – 3 шт.

Білок – 2 шт.

Трохи солі та перцю

Твердий сир або моцарела – за бажанням

Як приготувати:

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Тріску приготувати на парі, подрібнити, прибрати кістки. Додати трохи олії, солі та перцю. Натерти моркву і змішати з рибою. Збити білки і з'єднати з рибою. Форми для кексів змастити вершковим маслом, розкласти суфле. За бажанням зверху додати трохи тертого сиру Запікати 20 хвилин за 200 градусів.

Вершкова пана кота з фруктовим желе

Панна котта з фруктовим і ягідним желе / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для фруктового желе:

Яблуко – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Вода – 400 мл

Мед квітковий – 300 г

Желатин – 10 г

Для вершкового шару:

Молоко – 200 мл

Вершки 30% -ї жирності – 500 мл

Мед квітковий – 100 г

Цукор ванільний – 1 пакетик

Желатин – 10 г

Для ягідного шару:

Полуниця – 70 г

Чорна смородина – 70 г

Мед квітковий – 150 г

Желатин – 4 г

Як приготувати:

Полуницю і смородину залити водою (30-40 мл), дати прокипіти. Протерти через сито, трохи остудити і додати попередньо замочений желатин (4 г на 40 г води) і наприкінці – мед. Розлити по креманках і поставити в холодильник. Для вершкового шару можна взяти вершки 15-20% жирності, але тоді їх знадобиться 700 мл, а молоко не буде потрібно. Вершки і молоко поставити на вогонь, додати ванільний цукор і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води). Довести до кипіння, охолодити. Додати мед і розлити поверх ягідного шару, знову прибрати в холодильник. Для верхнього шару яблуко і апельсин очистити, нарізати шматочками, залити водою (400 мл) і гріти на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути, додати мед і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води). Розлити по креманках, відправити в холодильник до застигання.

Фруктовий салат

Фруктовий салат / Фото: instagram.com/detki_40/

Інгредієнти:

Яблуко, банан, мандарин, ківі – по 1 шт.

Ягоди (будь-які) – по 10 шт.

Сир – 1 ст. л.

Йогурт дитячий – 100 г

Як приготувати:

Фрукти нарізати. Додати сир і заправити йогуртом. Зверху прикрасити ягодами.

Шоколадні кекси

Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/pplegko.sladosti/

Інгредієнти:

Рисове, кукурудзяне борошно – по 50 г

Кефір 2,5% – 170 мл

Яйця – 2 шт.

Какао – 30 г

Розпушувач – 2 г

Ваніль, підсолоджувач (цукор) – за смаком

Спосіб приготування:

Білки збити до піків з дрібкою солі. Змішати всі інгредієнти і ввести білки в 2-3 заходи, акуратно вимішати силіконовою лопаткою, зберігаючи ніжну текстуру. Тісто перелити в форми, заповнюючи її на 2/3. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

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