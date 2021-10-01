7 рецептів для дитячого дня народження – голодними ніхто не залишиться

Снеки і різний фастфуд – це те, від чого діти рідко відмовляться і, ймовірно, чекають на це на свята. Але день народження дитини можна провести інакше. А саме – приготувати корисну різноманітну їжу і пофантазувати над подачею. Якщо дитину важко змусити їсти це овочі, то приготуйте цікаві салати. Якщо вона не дуже любить рибу – можна зробити суфле і подати у формочках для кексів.
Салат з динею
Інгредієнти:
- Диня – 150 г
- Огірок – 1 шт.
- Адигейський сир – 80 г
- Оливкова олія
- Лимонний сік
- Сіль
Як приготувати:
- Огірок очистити, нарізати дрібними кубиками. Диню і сир нарізати крупніше, змішати всі інгредієнти.
- Заправити оливковою олією із соком лимона. Трохи посолити.
Салат з креветками та моцарелою
Інгредієнти:
- Авокадо, огірок, помідор – по 1 шт.
- Моцарела, креветки – за смаком
- Зелень, сіль, перець чилі – за смаком
- Оливкова олія
- Часник – 1 зуб.
- Перець чилі – за смаком
Спосіб приготування:
- Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в олію заздалегідь додати зубчик часнику.
- Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор.
- До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.
Терин з курки з морквою і шпинатом
Інгредієнти:
- Філе – 700 г
- Морква, цибуля, пучок шпинату – по 1 шт.
- Вершки – 3 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Цибулю почистити, нарізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Моркву почистити і натерти на дрібній тертці. Шпинат промити, обсушити і порубати.
- Куряче філе помити, пропустити через м'ясорубку разом зі смаженою цибулею. Посолити, поперчити, влити вершки, перемішати і розділити фарш на три рівні частини.
- Помістити в блендер частина фаршу і морква. Подрібнити. Так само зробити з другою частиною фаршу і шпинатом.
- Прямокутну форму для кексу змастити олією. Викласти рівномірно шар фаршу з морквою. Потім викласти шар фаршу без добавок. Останнім шаром викласти фарш зі шпинатом. Запікати 30-40 хвилин за 190 градусів.
10 страв з курячого філе – це швидко і недорого
Курячі відбивні з грибами
Інгредієнти:
- Куряче філе – 4 шт.
- Печериці – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Помідори – 3 шт.
- Тертий сир, сметана
- Спеції – за смаком
Як приготувати:
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю та печериці до золотистого кольору.
- Філе нарізати на порції, злегка відбити. Змастити сметаною, зверху викласти цибулю з грибами і дрібно нарізаний помідор.
- Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин, зверху посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.
Рибне суфле
Інгредієнти:
- Філе тріски – 400 г
- Морква – 3 шт.
- Білок – 2 шт.
- Трохи солі та перцю
- Твердий сир або моцарела – за бажанням
Як приготувати:
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- Тріску приготувати на парі, подрібнити, прибрати кістки. Додати трохи олії, солі та перцю.
- Натерти моркву і змішати з рибою. Збити білки і з'єднати з рибою.
- Форми для кексів змастити вершковим маслом, розкласти суфле. За бажанням зверху додати трохи тертого сиру
- Запікати 20 хвилин за 200 градусів.
Вершкова пана кота з фруктовим желе
Інгредієнти:
Для фруктового желе:
- Яблуко – 1 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Вода – 400 мл
- Мед квітковий – 300 г
- Желатин – 10 г
Для вершкового шару:
- Молоко – 200 мл
- Вершки 30% -ї жирності – 500 мл
- Мед квітковий – 100 г
- Цукор ванільний – 1 пакетик
- Желатин – 10 г
Для ягідного шару:
- Полуниця – 70 г
- Чорна смородина – 70 г
- Мед квітковий – 150 г
- Желатин – 4 г
Як приготувати:
- Полуницю і смородину залити водою (30-40 мл), дати прокипіти. Протерти через сито, трохи остудити і додати попередньо замочений желатин (4 г на 40 г води) і наприкінці – мед. Розлити по креманках і поставити в холодильник.
- Для вершкового шару можна взяти вершки 15-20% жирності, але тоді їх знадобиться 700 мл, а молоко не буде потрібно. Вершки і молоко поставити на вогонь, додати ванільний цукор і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води). Довести до кипіння, охолодити. Додати мед і розлити поверх ягідного шару, знову прибрати в холодильник.
- Для верхнього шару яблуко і апельсин очистити, нарізати шматочками, залити водою (400 мл) і гріти на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути, додати мед і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл води).
- Розлити по креманках, відправити в холодильник до застигання.
Фруктовий салат
Інгредієнти:
- Яблуко, банан, мандарин, ківі – по 1 шт.
- Ягоди (будь-які) – по 10 шт.
- Сир – 1 ст. л.
- Йогурт дитячий – 100 г
Як приготувати:
- Фрукти нарізати. Додати сир і заправити йогуртом.
- Зверху прикрасити ягодами.
Шоколадні кекси
Інгредієнти:
- Рисове, кукурудзяне борошно – по 50 г
- Кефір 2,5% – 170 мл
- Яйця – 2 шт.
- Какао – 30 г
- Розпушувач – 2 г
- Ваніль, підсолоджувач (цукор) – за смаком
Спосіб приготування:
- Білки збити до піків з дрібкою солі. Змішати всі інгредієнти і ввести білки в 2-3 заходи, акуратно вимішати силіконовою лопаткою, зберігаючи ніжну текстуру.
- Тісто перелити в форми, заповнюючи її на 2/3.
- Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів.
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