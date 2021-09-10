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7 рецептів для соковитого і ароматного м'яса кролика

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
10 вересня, 11:36
В закладинки
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Перед приготуванням кролика рекомендують потримати його 30 хвилин у маринаді. Наприклад, у соєвому соусі або сметані зі спеціями. Якщо плануєте запікати це м'ясо, то подумайте про "шапку" з овочів, так смачніше і кролик буде ніжніше
Рецепти страв з кроликом
Рецепти страв з кроликом / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/

Як би ми не приготували кролика – на сковороді, в духовці чи мультиварці – це чудово завжди. Готується він швидко і практично невимогливий до процесу, хіба що м'ясо обов'язково потрібно замаринувати. Але маринувати можна як 30 хвилин, так і більше кількох годин. Джеймі Олівер рекомендує тушкувати його із соусом на основі червоного вина та бальзамічного оцту, а в цій добірці зібрані ще 7 найрізноманітніших варіянтів, як зробити з кролика яскраву соковиту страву.

Кролик з маслинами і каперсами

Кролик з маслинами і каперсами
Кролик з маслинами і каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/

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Інгредієнти

  • 1 кг кролик
  • 2 шт. цибуля
  • 5 зуб. часник
  • 200 мл біле вино
  • Маслини, каперси, розмарин, петрушка та інші спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Обсмажити на сковороді шматки кролика до золотистої скоринки. Додати подрібнені цибулю і часник.
  2. За 10-15 хвилин влити біле вин. Довести до смаку спеціями. Накрити кришкою і тушкувати впродовж години.
  3. За 10 хвилин до закінчення додати маслини і каперси.

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Котлети з кролика з цукіні

Котлети з кролика з цукіні
Котлети з кролика з цукіні / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 500 г фаршу з кролика
  • 250 г цукіні
  • 1 ст. л. рисового борошна
  • 1 ст. л. вівсяних висівок
  • Зелень, сіль, перець

Спосіб приготування

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  1. Натерти цукіні на тертці, посолити про залишити на 15 хвилин, щоб цукіні пустив сік. Віджати сік, додати в фарш з ложкою висівок, посолити і поперчити за смаком.
  2. Сформувати невеликі котлети, трохи присипавши рисовим борошном.
  3. Обсмажити на невеликій кількості олії впродовж 5 хвилин.
  4. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і довести до готовності.

Кролик у мультиварці з овочами і квасолею

Кролик у мультиварці з овочами і квасолею
Кролик у мультиварці з овочами і квасолею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 шт. ніжки кролика
  • 1 ск. біла квасоля
  • По 2 шт. баклажани, морква, помідори
  • По 1 шт. цукіні, цибуля, болгарський перець
  • Сіль, перець
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з двох боків до золотистої скоринки.
  2. Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі.
  3. Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками.
  4. Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин.
  5. Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Тушкувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.

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Кролик у сметані з овочами

Кролик у сметані з овочами
Кролик у сметані з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 тушка кролика
  • 1 морква
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 1 гілочка розмарину або чебрецю
  • 400 г сметани
  • 1 ч. л. сушених прованських трав
  • Сіль, мелений спеції за смаком
  • 200 г броколі
  • 200 г стручкової квасолі
  • 2 ст. л. олії

Спосіб приготування

  1. Тушку кролика помити і розрізати на шматки. Посипати м'ясо меленим чорним перцем, посолити і залишити маринуватися на пів години. Можна за бажанням обваляти в борошні. Потім обсмажити шматки кролика на олії до золотистої скоринки.
  2. Цибулю і моркву почистити і нарізати півкільцями. Обсмажити овочі на олії в каструлі з товстим дном. Додати шматки кролика, гарячу воду і спеції. Води має бути стільки, щоб вона злегка вкривала м'ясо.
  3. Тушкувати кролика впродовж 40 хвилин на повільному вогні. Потім додати в каструлю гілочку розмарину і тушкувати ще приблизно 20 хвилин. Можна підливати в каструлю кип'ячену воду.
  4. Броколі і стручкову квасолю бланшувати 5 хвилин в киплячій воді, потім додати в каструлю разом зі сметаною. Довести до кипіння, перевірити на сіль і спеції.
  5. Подавати кролика гарячим разом з гарніром.

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Кролик у сметані з розмарином і лимоном

Кролик у сметані
Кролик у сметані / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 тушка кролика завважки близько 1 кг
  • 150 мл молока плюс для замочування кролика
  • 300 г сметани жирністю 20%
  • 1 лимон
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. крохмалю
  • Олія
  • Сіль, перець
  • Розмарин

Спосіб приготування

  1. Кролика обробити і розрізати на порційні шматки. Залити молоком і залишити на ніч у холодильнику, щоб м'ясо стало ніжніше. Наступного дня молоко злити.
  2. Натерти цедру з одного лимона. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Перемішати і натерти цією сумішшю кролика. Залишити маринуватися на годину.
  3. Викласти шматочки на сковороду з олією та обсмажити з кожного боку до легкої золотистої скоринки.
  4. Перекласти обсмаженого кролика в каструлю і залити окропом, так, щоб вода ледь вкривала шматочки. Туди ж відправити залишки олії зі сковороди, в якій смажився кролик. Додати 1-2 гілочки розмарину і тушкувати на невеликому вогні 40 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Тим часом підготувати сметанний соус. У миску викласти сметану. В окремій склянці розвести холодним молоком (150 мл) столову ложку борошна і столову ложку крохмалю. Розмішати, додати до сметани і ретельно перемішати вінчиком.
  6. Коли кролик буде вже майже готовий, влити в каструлю сметанну суміш і, помішуючи, тушкувати ще п'ять хвилин на слабкому вогні.
  7. Подавати з картопляним пюре.

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Ризото з кроликом

Ризото з кроликом
Ризото з кроликом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 400 г м'яса кролика без кісток
  • 250 г рису арборіо
  • 2 помідори
  • 2 ріпчасті цибулі
  • 2 стебла селери
  • 1 морква
  • 1 головка молодого часнику
  • 15 оливок без кісточок
  • 70 г сала
  • 6 гілочок розмарину
  • 100 мл сухого червоного вина
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 1 лаврове листя
  • 1/4 ч. л. меленого перцю
  • 1 1/2 ч. л. морської солі

Спосіб приготування

  1. Часник, моркву і цибулину почистити і крупно нарізати. Одне стебло селери розрізати на кілька частин.
  2. Помістити підготовлені овочі до каструлі, додати лаврове листя, духмяний перець і 1/2 ч. ложки солі, залити все водою і зварити бульйон.
  3. Сало тонко нарізати. Решту цибулі і селери подрібнити.
  4. У важкій і глибокій сковороді розігріти оливкову олію і обсмажити сало. Коли сало зазолотиться, додати цибулю і селеру і смажити на невеликому вогні.
  5. М'ясо кролика вимити, просушити, нарізати невеликими шматочками, приблизно 5х5 см, і відправити до сковороди.
  6. Помідори натерти на тертці. Додати їх до сковороди з половиною розмарину і вином. Накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні близько 40 хвилин (до готовності кролика). Якщо рідина википатиме, влити трохи вина або бульйону.
  7. Відправити до сковородт рис і оливки. Коли рис вбере соус, почати додавати бульйон. Постійно помішувати і стежити за тим, щоб рідини було не надто багато – рис не повинен плавати в бульйоні. Посолити і поперчити, готувати ризото 18-20 хвилин.
  8. Додати до готового ризото трохи оливкової олії, посипати розмарином.

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Кролик у вершково-грибному соусі

Кролик у вершково-грибному соусі
Кролик у вершково-грибному соусі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для кролика

  • 1 кролик, оброблений на порційні шматки
  • 1/2 склянки сухого білого вина для маринування
  • 1-2 зубчики часнику
  • Гілочка розмарину
  • Сіль, мелений чорний перець

Для соусу

  • Жменя сушених білих грибів, попередньо замочених у теплій воді
  • 2 цибулинки-шалот
  • Трохи свіжого або сушеного чебрецю
  • 1/2 склянки білого сухого вина
  • 1/2 склянки води або рідини, в якій замочували гриби
  • 2 ст. л. негострої зернистої гірчиці
  • 100-150 г жирних вершків
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Кролика посолити, поперчити, обваляти в дрібно посіченому розмарині, скласти в ємність з кришкою, додати розчавлені зубчики часнику і залити сухим вином. Поставити в холодильник маринуватися на шість-вісім годин.
  2. Перед приготуванням кролика вийняти, промити водою і обсушити, маринад вилити.
  3. Кролика, попередньо замаринованого, обсушеного серветками, покласти на сильно розігріту сковороду з олією, обсмажити шматочки до рум'яного кольору. Викласти в сотейник.
  4. На сковороду, де обсмажується кролик, покласти дрібно нарізану цибулю-шалот, обсмажити її до прозорості, додати попередньо замочені гриби без рідини, готувати 2-3 хвилини. Потім додати вино, рідину від грибів або воду, чебрець, сіль, гірчицю, довести рідину до кипіння і залити нею кролика. Тушкувати на повільному вогні під кришкою, доливаючи воду за необхідності, впродовж 40-50 хвилин або до м'якості.
  5. Коли кролик буде готовий, вийняти його з рідини, в якій він тушкувався, поставити в тепле місце. Соус, якщо він рідкий, трохи випарити. Потім зменшити вогонь на мінімум, додати вершки, обережно помішуючи. Повернути кролика в соус.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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