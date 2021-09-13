7 салатів із копченою куркою на кожен день і на свята

На відміну від салатів із відвареною курячою грудкою, ці салати потребують менше солі. Копчена курка вже солона. Прекрасно поєднуються з цим продуктом помідори, огірки, сир і виноград. Заправляйте їх сметаною або натуральним йогуртом

Салат з копченою куркою і помідорами / Фото: Getty Images

Зазвичай салати з копченою куркою – це коли свято або ще якийсь важливий привід. Але навіщо відмовляти собі в задоволенні та не готувати їх до вечері або обіду. Такі салати ситні, втім, як і будь-які інші, де є м'ясо. Слід врахувати, що копчена курка солона, тому не варто додавати багато солі та інших спецій. Найсмачніше, якщо такі салати будуть заправлені невеликою кількістю сметани або натурального йогурту.

Салат із копченою грудкою, помідорами і кукурудзою

Салат з копченою грудкою, помідорами і кукурудзою / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

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Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

копчена куряча грудка;

огірок;

помідори чері;

консервована кукурудза;

грецький йогурт;

хліб для сухариків;

часник, сіль;

олія.

Спосіб приготування

Нарізати хліб на кубики, обсмажити на сухій сковороді. У мисці з'єднати кілька чайних ложок олії, додати сіль, перець і подрібнений часник. Полити олією гарячі сухарі. Курку і огірок нарізати кубиками, помідори – навпіл. Додати сухарики і йогурт. Заправляти салат перед подачею, щоб сухарики не розмокнули.

Салат із копченою куркою і корейською морквою

Салат з копченою куркою і корейською морквою / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

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Інгредієнти

1 куряче стегенце;

4 курячих яйця, зварених круто;

2 середніх свіжих огірка;

150 г корейської моркви (максимально прибрати сік);

50 г твердого сиру;

сіль, майонез – за смаком;

зелень – для прикраси.

Спосіб приготування

Стегенце, огірки, яйця нарізати кубиками. Сир натерти на середній або дрібній тертці. Зібрати салат у кулінарному кільці шарами. Порядок шарів: яйця, стегенце, огірки, корейська морква, сир. Кожен шар змастити майонезом, крім верхнього. Дати салату настоятися 30 хвилин.

Салат із копченою куркою і квасолею

Салат з копченою куркою і квасолею / Фото: instagram.com/marina_shaimova199/

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Інгредієнти

200 г курки копченої;

1 б. квасолі червоної;

3 маринованих огірка;

2 зуб. часнику;

зелень, сметана.

Спосіб приготування

Курку і огірки нарізати кубиками. З квасолі злити рідину і перемішати з куркою і квасолею. Додати сметану, зелень, подрібнений часник і все добре перемішати. Прикрасити зеленню.

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Салат із курки з кукурудзою і буряками

Салат з курки з кукурудзою і буряками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 б. консервованої кукурудзи;

300 г вареного буряка;

200 г варено-копченої курки;

1 свіжий огірок;

75 г мікс салату;

100 г помідорів чері;

150 г фети;

1 ст. л. гірчиці;

1/2 ст. л. яблучного оцту;

5 ст. л. оливкової олії;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Приготуйте заправку: в мисці збийте виделкою оливкову олію, оцет, гірчицю. Курку обробіть і наріжте скибочками. Помідори розрізати навпіл, огірки тонко поріжте. Нарізану кубиками фету перемішайте із соусом з гірчиці. Буряк почистіть і наріжте кубиками. Змішайте кукурудзу, буряк, курку, помідори, огірки фету. Заправте оливковою олією. Для подачі викладіть спочатку листя салату, потім – приготовлену суміш.

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Салат із копченою куркою

Салат з копченою куркою і помідорами / Фото: Getty Images

Інгредієнти

салатний мікс, рукола;

1-2 помідори;

300 г печериць;

300 г твердий сир;

100 г копчене куряче філе;

червоний солодкий лук;

майонез;

третина батона або багета;

1 зуб. часник;

олія.

Спосіб приготування

Батон ріжемо кубиками. На сковороді обсмажуємо зубчики часнику до появи аромату, викидаємо. Обсмажуємо в часниковій олії грінки. Печериці миємо, ріжемо пластинками і обсмажуємо на сковороді з олією, трохи посоливши наприкінці. Зелень замочуємо на півгодини в холодній воді, обсушуємо і рвемо руками. Викладаємо на дві порційні тарілки. Малюємо зверху сітку з майонезу, потім викладаємо гриби і нарізані кубиками помідори. Знову малюємо сітку з майонезу, натираємо сир, викладаємо порізане філе. Наприкінці посипаємо салат тонко нарізаною червоною цибулею.

Салат із копченої курки з виноградом

Салат з копченої курки з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 копчене куряче стегно;

жменя світлого винограду;

жменя темного винограду;

1/2 шт. червоної цибулини;

50 мл сметани;

щіпка меленої паприки;

рукола або інша салатна зелень;

оливкова олія;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Зніміть шкірку з копченого курячого стегенця. Зріжте м'ясо і наріжте скибочками. Виноградини розріжте навпіл, цибулю наріжте тонкими півкільцями. Змішайте сметану з невеликою кількістю оливкової олії і паприкою. Додайте за смаком сіль і перець. Заправте соусом салат і перемішайте. На тарілку викладіть руколу, а на неї – готовий салат.

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Салат із копченої курячої грудки

Салат з копченої курячої грудки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 копчена куряча грудка;

3 свіжих помідори;

4 курячих яйця;

3 плавлених сирки;

3 зубчики часнику;

майонез – за смаком;

зелень – за смаком.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто і остудити. Грудку і помідори нарізати невеликими кубиками. Охолоджений плавлений сир і яйця натерти на тертці, змішати з подрібненим часником. Змащуючи майонезом, викласти на тарілку шарами грудку, сирково-яєчну масу і помідори. Прикрасити рубаною зеленню. Подавати салат із копченої курки холодним.

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