7 різних пирогів, які прикрасять стіл на день народження

Зазвичай у підготовці святкового столу ми приділяємо більше уваги основним стравам і салатам – це правильно. А якщо на столі стоятиме ситний ароматний пиріг як гаряча закуска або ви запропонуєте його, з грушами або сливами, до чаю? Вочевидь, що це вдалий вибір. Рецепти цікавих пирогів, солодких і несолодких, нижче.
Картопляні мініпироги з форшмаком
Інгредієнти:
- Картопля – 400 г
- Яйце – 2 шт.
- Сир твердий – 60 г
- Сіль перець
Для форшмака:
- Філе оселедця – 100 г
- Яблуко – 150 г
- Цибуля – 50 г
- Яйце варене – 2 шт.
- Масло вершкове – 20 г
- Прованські трави – 1 ч. л.
- Сіль
Як приготувати:
- Картоплю і сир натерти на тертці. Картоплю віджати від соку, додати яйця. Посолити, поперчити.
- Форми змастити олією, картопляну суміш викласти, зробити поглиблення.
- Випікати 30 хвилин за 180 градусів.
- Для форшмака в блендері подрібнити оселедець, яблуко, цибулю, варені яйця, вершкове масло і спеції. Коли картопляні мініпироги охолонуть, викласти форшмак і прикрасити зеленню.
Кіш з лососем та броколі
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 500 г
- Вершкове масло – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор 2 ч. л.
- Крижана вода – 6 ст. л.
- Пармезан для подачі
Для начинки:
- Будь-яка риба – 250 г
- Броколі – за смаком
Для заливки:
- Вершки – 300 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Броколі розділити на суцвіття, відварити у воді 3-5 хвилин. Рибу відварити або запекти, довести до смаку спеціями.
- Замісити тісто до еластичного стану, розкачати завтовшки 7 мм, помістити в форму. Зробити високі бортики. Наколоти дно виделкою і поставити в морозилку на пів години.
- Для заливки змішати всі інгредієнти. Дістати форму з тістом, розкласти начинку і залити сумішшю.
- Випікати за 180 градусів 40-45 хвилин, прикрасити тертим пармезаном.
Пиріг з куркою і грибами
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Курячий бульйон – 200 мл
- Вершки – 3 ст. л.
- Болгарський перець
- Гриби – 10 шт.
- Варене куряче філе – 400 г
- Листкове тісто – 225 г
- Яйце
Як приготувати:
- Для соусу розтопити вершкове масло, додати борошно і потримати суміш на слабкому вогні 3 хвилини.
- Влити бульйон, довести до кипіння. Влити вершки і продовжувати готувати 5-7 хвилин, помішуючи.
- Обсмажити на вершковому маслі нарізану курятину, перець і гриби. Додати вершковий соус.
- Розкачати тісто завтовшки 1 см, розділити на дві частини. Форму змастити олією, викласти одну частину тіста. Зверху – начинку. Застелити другою частиною тіста. Скріпити краї тіста і зробити на поверхні отвори.
- Збити яйце і змастити поверхню пирога. Випікати пиріг за 200 градусів 25-35 хвилин.
7 салатів із копченою куркою на кожен день і на свята
Низькокалорійний рибний пиріг
Інгредієнти:
- Сир знежирений – 100 г
- Борошно цільнозернове – 5 ст. л
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1/2 ч. л
- Оливкова олія – 1 ст. л
- Сіль за смаком
Для начинки:
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- Філе сьомги – 120 г
- Броколі – 100 г
- Квасоля зелена – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Для заливки:
- Йогурт натуральний – 120 г
- Яйце -1 шт.
- Спеції
Як приготувати:
- Для тіста з'єднати всі інгредієнти, крім борошна, ретельно перемішати. Ввести частинами просіяне борошно. По стінах форми, змащеній олією, сформувати кошик.
- Для начинки рибу, броколі, квасолю посолити і поперчити. Укласти в кошик.
- Для заливки яйце, йогурт збити, додати спеції. Залити начинку.
- Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.
Тарт з грушею, камамбером, розмарином і медом
Інгредієнти:
- Листкове бездріжджове тісто ⠀
- Груші – 2-3 шт. ⠀
- Сир брі або камамбер
- Мед – 2 ст. л.
- Розмарин або чебрець (сушений або свіжий) ⠀
- Цедра апельсина
- Вершкове масло ⠀
Як приготувати: ⠀
- Тісто розморозити, розігріти духовку до 200 градусів. ⠀
- Груші очистити, нарізати скибочками. Порізати сир тонкими скибочками. ⠀
- Розкачати тісто, перенести на пергамент. ⠀
- Викласти сир, зверху – грушу, посипати цедрою, дрібними шматками масла і випікати 20-25 хвилин.
- У рідкий мед додати розмарин, полити готовий пиріг.
Кіш з індичкою і сиром
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Холодне вершкове масло – 140 г
- Крижана вода – 90 мл
- Сіль – 1 щіпка
- Цукор, оцет – по 1 ст. л.
Для начинки:
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Яйця курячі – 3 шт.
- Вершки жирні – 250 мл
- Чедер – 200 г
- Філе індички – 450 г
- Перець, сіль – за смаком
- Помідори чері – 10 шт.
Як приготувати:
- У борошно нарізати холодне вершкове масло. Додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, поступово ввести решту води.
- Тісто викласти в форму для випікання, розподілити, зробити бортики.
- На тісто викласти пергамент, зверху – вантаж. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.
- На розігрітій оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю.
- Часник подрібнити, додати до цибулі, обсмажити до золотистого кольору.
- Збити яйця із сіллю, влити вершки і знову збити. Всипати 150 г тертого чедера, перемішати.
- М'ясо (відварне або запечене) подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати.
- Корж вийняти з духовки, прибрати вантаж, викласти начинку. Прикрасити нарізаними помідорами чері, посипати чедером.
- Випікати 25-30 хвилин.
Сливовий пиріг "Капучино"
Інгредієнти:
- Борошно – 250 г
- Сливи – 800 г
- Сир – 750 г
- Яйця – 5 шт.
- Цукор – 110 г
- Вершкове масло – 125 г
- Мигдаль мелений – 80 г
- Вершки – 150 мл
- Розчинне капучино – 5 ст. л.
- Крохмаль – 2 ст. л.
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Дрібка солі
- Цукрова пудра – для прикраси
Як приготувати:
- Борошно змішати з меленим мигдалем, розпушувачем і дрібкою солі. Додати 60 г цукру і 125 г холодного нарізаного вершкового масла. Порубати все в крихту, додати 2 яйця і замісити тісто.
- Тонко розкачати і викласти в глибоке деко. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки розчинити капучино в 4 столових ложках окропу і злегка остудити. Збити 3 яйця з 50 г цукру до білого кольору. Додати сир, крохмаль і капучино.
- Вершки збити до м'яких піків і акуратно вмішати в сирний крем.
- Нагріти духовку до 200 градусів. Тісто наколоти виделкою.
- Зверху викласти сирну начинку, а на неї – половинки слив без кісточок зрізами вниз. Випікати 40 хвилин.
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