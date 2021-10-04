7 різних гарбузових супів, які ви, можливо, ще не готували

Крім всіляких варіяцій з гарбузовими крем-супами, овоч можна додати до перших страв з куркою, яловичим язиком, стручковою квасолею. Обов'язкова спеція до всіх цих супів – мускатний горіх

Гарбузовий суп / Фото: Depositphotos

Особливість супів з гарбуза в тому, що вони стають ще смачніше наступного дня. Але якщо сил чекати немає, то залиште його на пів години, щоб настоявся. Традиційно з гарбуза готують крем-супи, але він може бути одним з головних у супах з куркою, сочевицею або яловичим язиком. Ми розповідали, як приготувати ризото з гарбуза, тепер – 7 цікавих супів з ним.

Гарбузовий суп з горіхами

Гарбузовий суп з горіхами / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

400-500 г гарбуза;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

500 мл молока;

сіль, спеції, мелений перець;

50 г підсмажених горіхів.

Як приготувати:

Гарбуз очистити, нарізати. Запекти в розігрітій до 180 градусів духовці, доки м'якоть не почне легко проколюватися виделкою. У каструлі розігріти невелику кількість олії. Обсмажити нарізану цибулю до м'якості, додати подрібнений часник і готувати кілька хвилин. Додати гарбузове пюре і перебити все блендером. Повернути каструлю на вогонь, додати молоко і перемішати. Довести суп до кипіння і зняти з плити. Посолити і поперчити за смаком. Прикрасити горіхами.

Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою

Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

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Інгредієнти:

1 л курячого бульйону;

50-100 г відвареної курки;

500 мл води;

150 г гарбуза;

по 1 шт. морква, цибуля, зубчик часнику, корінь петрушки;

150-200 г стручкової квасолі;

2 стебла селери;

3 ст. л. бурого рису;

половина апельсина;

сіль, перець, спеції, мелений мускатний горіх.

Як приготувати:

Замочити рис. Нарізати цибулю, часник, корінь петрушки дрібно. Моркву і гарбуз нарізати великими кубиками. Обсмажити цибулю і часник. Додати інші овочі, обсмажувати декілька хвилин. Додати решту нарізаних овочів. Додати рис і квасоля і продовжувати готувати. Залити бульйон. Розбавити окропом до потрібної консистенції. Посолити, поперчити, додати спеції. Варити 25 хвилин. Зняти цедру з апельсина і вичавити сік. За 5 хвилин до готовності додати в суп трохи цедри і соку, курку, приправити мускатним горіхом.

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Гарбузовий суп з яловичим язиком

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Гарбузовий суп з яловичим язиком / Фото: instagram.com/culinaria_eda_photo_/

Інгредієнти на одну порцію:

150 г яловичий язик;

200 г гарбуз;

по 1 шт. морква, цибуля;

100 мл кокосове молоко 17-19%

спеції – за смаком

Як приготувати:

Яловичий язик відварити до готовності. Очистити і порізати кубиками. Повернути в бульйон. Дрібно нарізати цибулю, моркву – кільцями. Додати овочі в бульйон і готувати 25 хвилин. Гарбуз очистити і нарізати на кубики. Додати в бульйон і варити 15-20 хвилин. Влити кокосове молоко і готувати кілька хвилин.

Гарбузовий суп із сочевицею і кабачком

Гарбузовий суп з сочевицею і кабачком / Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Інгредієнти:

400 г гарбуз;

100 г червона сочевиця;

половина кабачка;

30 мл вершки 20%;

карамелізовані яблука для прикраси;

часник, імбир, карі, мускатний горіх, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Нарізати гарбуз і кабачок кубиками, викласти на дно каструлі разом з часником, імбиром і сочевицею. Залити водою. Варити 20 хвилин до готовності гарбуза і сочевиці, додати спеції. Подрібнити блендером і влити, помішуючи, вершки. Прогріти 3-5 хвилин. Прикрасити суп карамелізованими яблуками.

Гарбузовий суп з кокосовим молоком

Гарбузовий суп з кокосовим молоком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг очищеного гарбуза;

по 1 шт. цибуля, морква;

1 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. оливкової олії;

150 мл молоко кокосове;

сіль, перець, імбир, кардамон, чилі.

Як приготувати:

Цибулю злегка обсмажити в каструлі з товстим дном. Моркву і гарбуз порізати і відправити в каструлю. Обсмажити 3 хвилини і залити 500 мл або більше води. Тушкувати на середньому вогні до готовності, за необхідності додаючи воду. Злити рідину від гарбуза в склянку, збити блендером гарбуз, підливаючи бульйон до потрібної консистенції. Повернути суп в каструлю і поставити на повільний вогонь. Посолити за смаком, додати спеції. Нагріти суп і влити кокосове молоко. Подавати з обсмаженими насінням гарбуза.

Гарбузовий суп з пореєм

Гарбузовий суп з пореєм / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

600 г гарбуза;

2 зубчики часнику;

100 мл вершків;

по 1 шт. морква, пастернак, цибуля;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. імбир мелений;

1 л вода;

сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

У каструлі зварити нарізані овочі з додаванням подрібненого часнику і імбиру. Додати оливкову олію і варити до готовності. Пюрирувати готові овочі, влити вершки. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями. Прикрасити гарбузовим насінням і овочевими чипсами.

Крем-суп із запеченого гарбуза

Крем-суп з запеченого гарбуза / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

1/2 мускатною гарбуза;

2 моркви;

3 зуб. часнику;

3 склянки овочевого бульйону;

сіль, перець;

1 цибулина;

насіння соняшнику, чебрець, чилі або насіння гарбуза для прикраси.

Як приготувати:

Розігріти духовку до 200 градусів. Очистити половину мускатною гарбуза і нарізати великими кубиками. Нарізати моркву. Додати в форму гарбуз, моркву і часник. Полити оливковою олією, довести до смаку сіллю і перцем. Додати чебрець. Готувати в духовці 30 хвилин. Обсмажити нарізану цибулю і додати у велику каструлю з оливковою олією. Влити бульйон і додати чилі за смаком. Готові овочі додати в бульйон і залишити на повільному вогні на 5 хвилин. Потім подрібнити в блендері. Прикрасити насінням соняшника або гарбуза.

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