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7 різних гарбузових супів, які ви, можливо, ще не готували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 жовтня, 14:38
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Крім всіляких варіяцій з гарбузовими крем-супами, овоч можна додати до перших страв з куркою, яловичим язиком, стручковою квасолею. Обов'язкова спеція до всіх цих супів – мускатний горіх
Гарбузовий суп
Гарбузовий суп / Фото: Depositphotos

Особливість супів з гарбуза в тому, що вони стають ще смачніше наступного дня. Але якщо сил чекати немає, то залиште його на пів години, щоб настоявся. Традиційно з гарбуза готують крем-супи, але він може бути одним з головних у супах з куркою, сочевицею або яловичим язиком. Ми розповідали, як приготувати ризото з гарбуза, тепер – 7 цікавих супів з ним.

Гарбузовий суп з горіхами

Гарбузовий суп з горіхами
Гарбузовий суп з горіхами / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • 400-500 г гарбуза;
  • 1 середня цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 500 мл молока;
  • сіль, спеції, мелений перець;
  • 50 г підсмажених горіхів.

Як приготувати:

  1. Гарбуз очистити, нарізати. Запекти в розігрітій до 180 градусів духовці, доки м'якоть не почне легко проколюватися виделкою.
  2. У каструлі розігріти невелику кількість олії. Обсмажити нарізану цибулю до м'якості, додати подрібнений часник і готувати кілька хвилин.
  3. Додати гарбузове пюре і перебити все блендером.
  4. Повернути каструлю на вогонь, додати молоко і перемішати. Довести суп до кипіння і зняти з плити.
  5. Посолити і поперчити за смаком. Прикрасити горіхами.

Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою

Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою
Суп з гарбузом, стручковою квасолею і куркою / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

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Інгредієнти:

  • 1 л курячого бульйону;
  • 50-100 г відвареної курки;
  • 500 мл води;
  • 150 г гарбуза;
  • по 1 шт. морква, цибуля, зубчик часнику, корінь петрушки;
  • 150-200 г стручкової квасолі;
  • 2 стебла селери;
  • 3 ст. л. бурого рису;
  • половина апельсина;
  • сіль, перець, спеції, мелений мускатний горіх.

Як приготувати:

  1. Замочити рис. Нарізати цибулю, часник, корінь петрушки дрібно. Моркву і гарбуз нарізати великими кубиками.
  2. Обсмажити цибулю і часник. Додати інші овочі, обсмажувати декілька хвилин.
  3. Додати решту нарізаних овочів.
  4. Додати рис і квасоля і продовжувати готувати.
  5. Залити бульйон. Розбавити окропом до потрібної консистенції. Посолити, поперчити, додати спеції. Варити 25 хвилин.
  6. Зняти цедру з апельсина і вичавити сік.
  7. За 5 хвилин до готовності додати в суп трохи цедри і соку, курку, приправити мускатним горіхом.

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Гарбузовий суп з яловичим язиком

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Гарбузовий суп з яловичим язиком
Гарбузовий суп з яловичим язиком / Фото: instagram.com/culinaria_eda_photo_/

Інгредієнти на одну порцію:

  • 150 г яловичий язик;
  • 200 г гарбуз;
  • по 1 шт. морква, цибуля;
  • 100 мл кокосове молоко 17-19%
  • спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Яловичий язик відварити до готовності. Очистити і порізати кубиками. Повернути в бульйон.
  2. Дрібно нарізати цибулю, моркву – кільцями. Додати овочі в бульйон і готувати 25 хвилин.
  3. Гарбуз очистити і нарізати на кубики. Додати в бульйон і варити 15-20 хвилин. Влити кокосове молоко і готувати кілька хвилин.

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Гарбузовий суп із сочевицею і кабачком

Гарбузовий суп з сочевицею і кабачком
Гарбузовий суп з сочевицею і кабачком / Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Інгредієнти:

  • 400 г гарбуз;
  • 100 г червона сочевиця;
  • половина кабачка;
  • 30 мл вершки 20%;
  • карамелізовані яблука для прикраси;
  • часник, імбир, карі, мускатний горіх, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Нарізати гарбуз і кабачок кубиками, викласти на дно каструлі разом з часником, імбиром і сочевицею. Залити водою.
  2. Варити 20 хвилин до готовності гарбуза і сочевиці, додати спеції.
  3. Подрібнити блендером і влити, помішуючи, вершки. Прогріти 3-5 хвилин.
  4. Прикрасити суп карамелізованими яблуками.

Гарбузовий суп з кокосовим молоком

Гарбузовий суп з кокосовим молоком
Гарбузовий суп з кокосовим молоком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг очищеного гарбуза;
  • по 1 шт. цибуля, морква;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 150 мл молоко кокосове;
  • сіль, перець, імбир, кардамон, чилі.

Як приготувати:

  1. Цибулю злегка обсмажити в каструлі з товстим дном. Моркву і гарбуз порізати і відправити в каструлю.
  2. Обсмажити 3 хвилини і залити 500 мл або більше води. Тушкувати на середньому вогні до готовності, за необхідності додаючи воду.
  3. Злити рідину від гарбуза в склянку, збити блендером гарбуз, підливаючи бульйон до потрібної консистенції.
  4. Повернути суп в каструлю і поставити на повільний вогонь. Посолити за смаком, додати спеції.
  5. Нагріти суп і влити кокосове молоко. Подавати з обсмаженими насінням гарбуза.

Гарбузовий суп з пореєм

Гарбузовий суп з пореєм
Гарбузовий суп з пореєм / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 600 г гарбуза;
  • 2 зубчики часнику;
  • 100 мл вершків;
  • по 1 шт. морква, пастернак, цибуля;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. імбир мелений;
  • 1 л вода;
  • сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. У каструлі зварити нарізані овочі з додаванням подрібненого часнику і імбиру.
  2. Додати оливкову олію і варити до готовності.
  3. Пюрирувати готові овочі, влити вершки. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.
  4. Прикрасити гарбузовим насінням і овочевими чипсами.

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Крем-суп із запеченого гарбуза

Крем-суп з запеченого гарбуза
Крем-суп з запеченого гарбуза / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 1/2 мускатною гарбуза;
  • 2 моркви;
  • 3 зуб. часнику;
  • 3 склянки овочевого бульйону;
  • сіль, перець;
  • 1 цибулина;
  • насіння соняшнику, чебрець, чилі або насіння гарбуза для прикраси.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 200 градусів.
  2. Очистити половину мускатною гарбуза і нарізати великими кубиками. Нарізати моркву.
  3. Додати в форму гарбуз, моркву і часник. Полити оливковою олією, довести до смаку сіллю і перцем. Додати чебрець. Готувати в духовці 30 хвилин.
  4. Обсмажити нарізану цибулю і додати у велику каструлю з оливковою олією. Влити бульйон і додати чилі за смаком.
  5. Готові овочі додати в бульйон і залишити на повільному вогні на 5 хвилин. Потім подрібнити в блендері.
  6. Прикрасити насінням соняшника або гарбуза.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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