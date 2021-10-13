7 соковитих рулетів з курки та індички на день народження

Рулети з курки або індички – безумовно презентабельна їжа, до свят і столу до дня народження цілком підходить. Усе залежить, звичайно, від інгредієнтів начинки. Симпатично, коли є овочі яскравих кольорів і соковита зелень. Автори рецептів рекомендують злегка відбити м'ясо, так воно буде соковитіше. І щоб курка вийшла ідеальною, ось 15 важливих лайфхаків.
Рулети з курки з грибами та сиром
Інгредієнти:
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- Куряче філе – 8 шт.
- Печериці – 300 г
- Сир слайсами – 4 шт.
- Моцарела – 70 г
- Вершки 20% – 50 мл
- Помідори – 2 шт.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Паприка, спеції, сіль, перець
Як приготувати:
- Філе замаринувати в суміші соєвого соусу та спецій. Нарізати кубиками гриби і обсмажити на краплі олії до готовності, посолити і поперчити.
- На кожне філе викласти 1/3 слайсів сиру, трохи грибної начинки, акуратно згорнути в рулет і викласти в форму, змащену олією, швом вниз. Полити вершками.
- Зверху розподілити нарізані помідори і посипати тертим сиром.
- Запікати 45 хвилин за 180 градусів.
Рулети з індички з базиліком і сиром
Інгредієнти:
- Філе індички – 1 шт.
- Зелений базилік – 1 пучок
- Твердий сир – 150 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Філе помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1 см. Відбити з двох боків. Посипати сіллю і перцем.
- Листя базиліку помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді. Подрібнити все в блендері.
- Викласти по 1-2 ч. л. маси на кожне філе і сформувати рулети.
- Загорнути у фольгу і перекласти на деко. Запікати за 200 градусів 40 хвилин до рум'яної скоринки.
Рулет з курки з в'яленими томатами і сиром
Інгредієнти:
- Філе індички – 500-700 г
- В'ялені томати – 60 г
- Сир – 100 г
- Базилік, сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- У філе зробити розрізи не до кінця. Має бути "книга". М'ясо посолити і поперчити, додати спеції.
- Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліку подрібнити. Викласти разом з в'яленими томатами на відбите м'ясо і згорнути рулетом. Обв'язати ниткою.
- Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хвилин за 180 градусів.
Рулет з курки з чорносливом, волоськими горіхами і зеленню
Інгредієнти:
- Філе – 700 г
- Чорнослив – 150 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Панірувальні сухарі – 80 г
- Вершкове масло – 20 г
- Сирокопчений бекон – 6 скибочок
- Зелень петрушки, кмин, перець, сіль – за смаком
Як приготувати:
- Філе розрізати уздовж на дві тонкі частини і відбити. Скропити олією, натерти сіллю і перцем, скласти внахлест у вигляді прямокутника.
- Вершкове масло розтопити, посолити і обсмажити горіхи.
- Дрібно нарізати чорнослив і петрушку. Кмин розтерти в ступці. Додати обсмажені волоські горіхи і перемішати.
- На філе викласти скибочки бекону, потім – суміш із чорносливу, горіхів і зелені. Згорнути в рулет і обв'язати кулінарною ниткою.
- Обваляти в панірувальних сухарях і викласти на деко, застелене пергаментним папером. Накрити фольгою, випікати за 180 градусів 1 годину. Для золотистої скоринки зняти фольгу і готувати ще 15 хвилин.
Рулети з індички із сиром і помідорами
Інгредієнти:
- Філе – 600 г
- Помідори – 2-3 шт.
- Сир твердий – 50 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
- Сметана – 3 ст. л.
Як приготувати:
- Філе нарізати слайсами завтовшки 0,5 см і відбити. Посолити, поперчити, додати спеції.
- На кожен шматочок філе викласти по два кружальця помідорів. Сир нарізати брусками і викласти по 5-6 шт. зверху помідорів. Сформувати рулети.
- Викласти в форму для запікання, змастити сметаною.
- Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
Курячий рулет з яблуками
Інгредієнти:
- Фарш курячий – 450 г
- Яблука – 4 шт.
- Цибуля, яйце, скибочка білого хліба – по 1 шт.
- Молоко, яблучний джем – по 25 мл
- Насіння фенхелю – 1,5 ч. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
- Сіль, перець, петрушка – за смаком
- Олія
Як приготувати:
- Цибулю нарізати дрібно, петрушку подрібнити і збити яйце. Хліб замочити в молоці.
- Яблуко розрізати навпіл, одну половину натерти на крупній тертці. Решту яблук нарізати на дольки, серцевину видалити.
- Фарш з'єднати з хлібом, додати цибулю, терте яблуко, яйце, петрушку, сіль і перець за смаком. Перемішати.
- Розділити фарш на 4 частини, сформувати овальні рулети, викласти на деко на відстані одне від одного.
- Змішатияблука, насіння фенхелю, викласти на деко навколо рулетів.
- Випікати 10 хвилин за 230 градусів.
- Змішати яблучний джем з гірчицею. Змастити рулети глазур'ю. Запікати 10-15 хвилин до рум'яної скоринки.
Рулет з курки з болгарським перцем
Інгредієнти:
- Філе – 600 г
- Болгарський перець – 3 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Сіль, спеції,
- Сметана або йогурт – 2 ст. л.
- Гірчиця – 1/3 ч. л.
Як приготувати:
- Перець нарізати соломкою, зробити надрізи в філе. Посолити, поперчити. Додати спеції.
- Сметану змішати з гірчицею і змастити філе зсередини.
- Викласти всередину перець і потроху подрібненого часнику. Сформувати рулети.
- Запікати 40-50 хвилин за 180 градусів.