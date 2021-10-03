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7 зігрівальних напоїв осені на основі кави і шоколаду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
3 жовтня, 09:13
В закладинки
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Це гарячий шоколад з невеликою кількістю червоного вина, імбирна кава з молоком, гарбузове пряне лате і терпкий гарячий шоколад. Усі додаткові спеції автори рецептів пропонують брати на свій смак
Рецепти зігрівальних напоїв
Рецепти зігрівальних напоїв / Фото: Depositphotos

Сезон зігрівальних напоїв пора вважати відкритим. Поліпшити настрій цілком може капучино, для якого бажано прогрівати чашку, а ще – лате, гарячий шоколад та інші напої з кавою. Особливу увагу варто приділити спеціям. Насмперед це імбир, кориця, гвоздика. Рецепти нижче просто відтворити в домашніх умовах.

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Гарячий шоколад на основі червоного вина

Гарячий шоколад на основі червоного вина
Гарячий шоколад на основі червоного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Інгредієнти:

  • 1 ск. згущеного молока;
  • 1 ск. сухого червоного вина;
  • 100 г темного або гіркого шоколаду;
  • 2 ст. л. амарето.

Спосіб приготування:

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  1. У сотейнику з'єднати згущене молоко і вино, додати подрібнений шоколад і лікер.
  2. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи, доки шоколад не розтане. Напій має стати кремоподібним
  3. Розлити по теплих чашках, прикрасити щіпкою кориці.

Імбирна кава з молоком

Імбирна кава з молоком
Імбирна кава з молоком / Фото: pexels.com

Інгредієнти:

  • по 1 склянці води і молока;
  • 40 мл еспресо;
  • 2 ч. л. імбиру;
  • по 1/2 ч. л. кориці, ваніліну;
  • цукор – за смаком.

Спосіб приготування: ⠀

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  1. У сотейник з водою додати цукор, імбир, корицю і ванілін. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і готувати 10 хвилин.
  2. Окремо підігріти молоко, не кип'ятити, і збити блендером.
  3. У прогріту чашку вилити еспресо, додати сироп і молоко.
  4. Прикрасити корицею або какао.

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Кава з молоком та ірисом

Кава з молоком та ірисом
Кава з молоком та ірисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/

Інгредієнти:

  • 50 мл еспресо;
  • 150 мл молоко;
  • 2 ст. л. солона карамель;
  • спеції – за смаком;
  • збиті вершки для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Молоко підігріти, додати в нього еспресо. Потім додати солону карамель.
  2. Перелити напій у прогріту чашку, прикрасити збитими вершками, тертим шоколадом і карамеллю.

Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді

Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді
Кава по-грузинськи з карамеллю і бренді / Фото: instagram.com/school_bakar/

Інгредієнти:

  • по 1 ст. л. цукру і молока;
  • 70 мл еспресо;
  • 10 мл бренді.

Спосіб приготування:

  1. Столову ложку з цукром покласти на гарячу сковороду. Коли цукор розтане, акуратно полити його водою, щоб вийшла однорідна, поки що м'яка карамель. Дати охолонути. Викласти в порційну чашку.
  2. Налити бренді в сотейник, нагріти. За бажанням бренді можна підпалити на кілька секунд.
  3. Гарячий бренді налити на карамель у чашках. Потім додати каву.
  4. Прикрасити вершками і тертим шоколадом.

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Лате з куркумою і гвоздикою

Лате з куркумою і гвоздикою
Лате з куркумою і гвоздикою / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти на 1 порцію:
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  • 1 ск. молоко;
  • 30 мл еспресо;
  • 1 ч л. куркума (порошок);
  • 1 шт. бадьян;
  • 1 ч. л. вершкове масло;
  • 2 шт. гвоздика;
  • щіпка імбиру, кориці, чорного перцю або за смаком;
  • підсолоджувач – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Зварити еспресо. Молоко вилити в сотейник, додати спеції, сильно нагріти, але не кип'ятити.
  2. Прибрати з вогню, збити міксером і перелити в чашку.
  3. Прикрасити за смаком.

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Пряне гарбузове лате

Пряне гарбузове лате
Пряне гарбузове лате / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 ск. молока;
  • 1 паличка кориці;
  • 1 цілий мускатний горіх;
  • 1 см імбиру, очищеного і нарізаного;
  • 1 чашка еспресо;
  • збиті вершки, кориця – для подачі;
  • 1/4 ск. цукрового піску.

Спосіб приготування:

  1. У невеликій каструлі доведіть до кипіння молоко, корицю, мускатний горіх і імбир.
  2. Вимкніть вогонь і накрийте. Дайте суміші настоятися 30 хвилин.
  3. Розділіть еспресо на 4 чашки. Процідіть молоко і розділіть на 4 чашки.

Гарячий шоколад зі збитими вершками

Гарячий шоколад зі збитими вершками
Гарячий шоколад зі збитими вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 ск. молока;
  • 1/2 ск. жирних вершків (не менше 30%);
  • 2 ст. л. меду;
  • 1 ст. л. кориці;
  • 100 г чорного шоколаду;
  • ванілін – на кінчику ножа;
  • маршмеллоу – для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Збити вершки з ваніллю до м'яких піків.
  2. У сотейнику з'єднати молоко, мед і корицю. Нагрівати кілька хвилин, не доводячи до кипіння. Зняти з вогню, вмішати шоколад до повного його розчинення.
  3. Молочно-шоколадну суміш з'єднати зі збитими вершками і швидко перемішати (залиште столову ложку вершків для прикраси).

Тут дізнаєтеся 4 способи, як зварити каву без джезви і кавоварки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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