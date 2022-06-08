7 спецій, які можуть замінити сіль або зменшити її наявність у рецепті

Звичайно, кожен рецепт має свої правила та відходити від пропорцій інгредієнтів небажано. Але іноді відсутність чогось перетворює їжу на щось нове.
Наприклад, салат, який неможливий без оцту, заграє по-іншому, якщо знати, чим цей оцет замінити.
Сіль замінити неможливо, але можна скоротити її кількість за рахунок інших спецій. Цей список пропонують на Вhf.org.uk.
Розмарин
Його можна використовувати так: обсмажити свіжі гілочки з коренеплодами. Сушений розмарин спочатку треба подрібнити, а потім додати до печені, хліба, піци, томатного соусу, квасолі, картоплі або страв з яєць.
Мускатний горіх
Спеція добре поєднується із запеченими продуктами, супами, стравами з капусти. Мускатний горіх підкреслить смак вершкових соусів.
Перець чилі
Ця спеція добре розкривається в овочевих рагу та супах. Додайте його до свинини або яловичини.
Коріандр
Коріандр має теплий, пряний смак. Додайте його в салати, супи, а також страви з риби та курки. Добре ця спеція поєднується з перцем чилі в рагу.
Кмин
Кмин поєднується практично з будь-якою стравою, але насамперед з бараниною, птицею, бобами та рисом.
Орегано
Орегано буде дуже доречним у стравах грецької та середземноморської кухні. Використовуйте його для маринування м'яса, птиці перед приготуванням на грилі, у стравах з яєць, хлібі, запіканках та салатах.
Паприка
Додайте паприку до страв з баранини, курки та риби, до запеченої картоплі, а також до квасолі або яєчні.
Копчена паприка підійде для всіх страв, призначених для пікніка.
Куркума
Куркума іноді використовується як дешевша альтернатива шафрану, хоча смак у нього зовсім інший.
Використовуйте куркуму з імбиром у м'ясних та овочевих стравах або приправте рис. Під час приготування аромат куркуми посилюється.
Тут знайдете рецепт оцту для суші та ролів.