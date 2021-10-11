7 способів приготувати соковитого кролика на день народження

Це м'ясо дуже любить маринад, у якому є сметана, розмарин або чебрець, вершки і біле вино. М'ясо можна злегка обсмажити на олії або вершковому маслі й трохи протушкувати до готовності