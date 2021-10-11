7 способів приготувати соковитого кролика на день народження

Кролятину здебільшого готують не щодня, а якщо поки не пригощали нею гостей, то варто поекспериментувати. Тобто святкові м'ясні страви можна красиво доповнити тушкованим кроликом. Головне – замочити м'ясо в маринаді, так воно буде ніжніше і смачніше. Для особливого аромату і текстури готової кролятини потрібно буде трохи білого сухого вина.
Кролик у томатному соусі
Інгредієнти:
Далі по темі
- м'ясо кролика;
- 4 шт. помідори;
- 2 ст. л. томатна паста;
- 1 шт. цибуля;
- 2 зуб. часник;
- 1 ст. л. борошно;
- по 1 ч. л. розмарин, сіль, цукор, перець, орегано;
- 40 г вершкове масло.
Як приготувати:
- М'ясо обваляти в борошні, обсмажити в олії з додаванням вершкового масла з двох боків по кілька хвилин. Прибрати зі сковороди.
- Обсмажити в цій же сковороді подрібнену цибулю, додати дрібно нарізаний часник, нарізані без шкірки помідори і томатну пасту. Перемішати. Додати спеції та готувати 3-5 хвилин.
- До соусу додати кролика і тушкувати 25-30 хвилин під закритою кришкою.
Котлети з кролика з цукіні
Інгредієнти:
- 500 г фаршу з кролика;
- 250 г цукіні або кабачків;
- по 1 ст. л. рисового борошна, вівсяних пластівців;
- зелень, сіль, перець.
Як приготувати:
- Натерти цукіні на тертці, посолити і залишити на 15 хвилин. Віджати сік, додати у фарш з ложкою пластівців, посолити і поперчити за смаком.
- Сформувати котлети, трохи присипавши рисовим борошном.
- Обсмажити 5 хвилин.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і довести до готовності.
7 рецептів для соковитого і ароматного м'яса кролика
Кролик, запечений у йогурті
Інгредієнти:
- кролик;
- 2 шт. морква;
- 350 г грецький йогурт;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:
- Кролика попередньо замочити у воді на ніч. Нарізати на частини. Додати спеції.
- Скласти в каструлю з товстим дном, залити водою і тушкувати на маленькому вогні 30-40 хвилин.
- Моркву нарізати дрібно і додати до кролика. Коли м'ясо почне трохи відставати від кістки, перекласти у форму для запікання.
- Додати йогурт і запікати в розігрітій духовці до золотавої скоринки.
Кролик з маслинами і каперсами
Інгредієнти:
- 1 кг кролик;
- 2 шт. зелена цибуля;
- 5 зуб. часнику;
- 200 мл вино біле сухе;
- розмарин, петрушка;
- маслини, каперси.
Як приготувати:
- Обсмажити нарізаного кролика до золотистої скоринки. Додати подрібнені цибулю і часник, спеції. За 10 хвилин влити біле вино.
- Накрити кришкою і тушкувати впродовж години.
- За 10 хвилин до закінчення додати маслини і каперси.
Каперси – всі тонкощі застосування в різних стравах
Кролик у медово-соєвому соусі
Інгредієнти:
- кролик;
- по 2 ст. л. соєвого соусу, оливкової олії;
- по 1 ст. л. меду, лимонного соку;
- 1 шт. цибуля;
- сіль, чорний перець, мелений імбир, майоран – за смаком.
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти для соусу, додати цибулю, нарізану кільцями.
- Кролика розділити на порційні шматки, перемішати із соусом і цибулею. Маринувати 10-12 годин.
- Викласти в форму для запікання, зверху – соус. Накрити фольгою і запікати 30 хвилин за 200 градусів.
- Прибрати фольгу і готувати ще 10 хвилин.
Кролик у вершково-грибному соусі
Інгредієнти:
- 1 кролик;
- 1/2 склянки сухого білого вина;
- 1-2 зубчики часнику;
- розмарин;
- сіль, мелений чорний перець.
Для соусу:
- жменя сушених білих грибів;
- 2 цибулини-шалот;
- чебрець;
- 1/2 склянки білого сухого вина;
- 2 ст. л. негострої зернистої гірчиці;
- 100-150 г жирних вершків;
- сіль.
Як приготувати:
- Кролика посолити, поперчити, обваляти в дрібно нарізаному розмарині, скласти в ємність з кришкою, додати розчавлені зубчики часнику і залити сухим вином. Маринувати 3-4 години в холодильнику.
- Обтерти м'ясо паперовими рушниками і обсмажити до золотавого кольору. Викласти в сотейник.
- На тій же сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю-шалот, додати попередньо замочені гриби без рідини, готувати 2-3 хвилини.
- Додати вино, рідина від грибів або воду, чебрець, сіль, гірчицю, довести до кипіння і залити нею кролика. Тушкувати на повільному вогні під кришкою, доливаючи воду заи необхідності, до м'якості м'яса.
- М'ясо дістати зі сковороди. Соус трохи випарити. Зменшити вогонь на мінімум, додати вершки, обережно помішуючи. Повернути кролика в соус.
Кролик у кисло-солодкому соусі, рецепт Джеймі Олівера
Інгредієнти:
- 1 цілий кролик (1,2 кг) із субпродуктами;
- оливкова олія;
- 1 червона цибулина;
- 5 стиглих помідорів чері;
- 1 свіжий червоний перець чилі;
- 5 свіжих (або сухих) лаврового листя;
- 50 г кедрових горіхів;
- 50 г мигдалю (заздалегідь замоченого в окропі);
- половина ч. л. меленої гвоздики;
- 150 мл сухого червоного вина;
- 100 мл густого бальзамічного оцту;
- 1 ст. л. рідкого меду.
Як приготувати:
- Помістити шматки кролика і субпродукти на сковороду і додати три столові ложки оливкової олії. Поставити на середньо-сильний вогонь, час від часу перевертаючи.
- Почистити цибулю і нарізати дрібними кубиками, помідори – четвертинками. Перець чилі розрізати навпіл і видалити насіння.
- У сотейник покласти овочі, горіхи, гвоздику і залити вином. Додати 350 мл води, довести до кипіння, потім тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
- Потім влити бальзамічний оцет і додати мед. Готувати, помішуючи, ще 30 хвилин або поки кролик не стане м'яким і ніжним, а рідина не перетвориться на темну, густу, ароматну плівку.
Читайте також:
- 7 вишуканих і гармонійних за смаком канапе до дня народження
- 7 пісних, але ситних і різноманітних страв на день народження
- 7 різних пирогів, які прикрасять стіл на день народження