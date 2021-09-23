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7 супів з лісовими грибами, аромат яких ні з чим не сплутаєш

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 вересня, 17:07
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Найсмачніші ці супи бувають з білими, опеньками і лисичками. Присутність невеликої кількості вершків або тертого сиру поліпшить їхній смак. У добірці є рецепт для мультиварки
Рецепти супів з лісовими грибами
Рецепти супів з лісовими грибами / Фото: pexels.com

Паралельно із заготівлями лісових грибів на зиму не варто відмовляти собі з'їсти чудовий суп на обід. Лісові гриби, на відміну від печериць, мають неймовірний аромат, до того ж і готуються подібні супи дуже швидко. Головне – ретельно їх промити і кілька разів проварити, навіть якщо ви впевнені в своїх грибах.

Суп з лісовими грибами та перловкою

Суп з лісовими грибами та перловкою
Суп з лісовими грибами та перловкою / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Інгредієнти:

  • Гриби лісові – 200 г
  • Перлова крупа – 50 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Морква – 1/2 шт.
  • Спеції, сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Гриби почистити, нарізати і відварити кілька разів, міняючи воду.
  2. У бульйон з грибами додати перловку, овочі. Довести до смаку спеціями.
  3. Подрібнені моркву, цибулю обсмажити на оливковій олії. У процесі додати подрібнений часник.
  4. Подавати з яйцем і зеленню.

Грибна юшка по-карпатськи

Грибна юшка по-карпатськи
Грибна юшка по-карпатськи / Фото: facebook.com/germancooks

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Інгредієнти:

  • Гриби білі – 50 г
  • Морква – 1 середня
  • Цибуля ріпчаста – 1 середня
  • Картопля – 2 шт.
  • Лаврове листя – 1 шт.
  • Борошно – 3-4 ст. л.
  • Сметана – 200 г
  • Сіль, перець, спеції, зелень

Спосіб приготування:

  1. Гриби вимити, нарізати і поставити на вогонь.
  2. Нарізати кубиками цибулю, моркву – соломкою, великим кубиком – картоплю.
  3. Цибулю і моркву обсмажити.
  4. Додати картоплю до грибів і варити 10 хвилин. Додати обсмажені цибулю і моркву. Варити до готовності картоплю.
  5. На сухій сковороді, постійно помішуючи, обсмажити борошно до золотавого кольору. Дати охолонути. Ретельно перемішати зі сметаною.
  6. Акуратно ввести борошняну пасту в грибну юшку. Додати спеції, прикрасити зеленню.

Суп-локшина з білими грибами

Суп-локшина з білими грибами
Суп-локшина з білими грибами / Фото: instagram.com/eco_taiga/

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Інгредієнти:

  • Локшина – 150 г
  • Білі гриби – 500 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Зелень, сіль, перець – за смаком
  • Вода – 2,5 л

Спосіб приготування:

  1. Гриби промити і відварити в підсоленій воді, знімаючи піну в процесі.
  2. Нарізати картоплю і додати в бульйон.
  3. Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити впродовж 5 хвилин на олії.
  4. Щойно картопля практично звариться, додати локшину. Варити до готовності.
  5. Подавати із зеленню і сметаною.

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Суп з опеньками

Суп з опеньками
Суп з опеньками / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

Інгредієнти:

  • Опеньки свіжі – 200 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Сіль, перець, зелень – за смаком
  • Плавлений сирок
  • Вершкове масло

Спосіб приготування:

  1. Гриби відварити в підсоленій воді 25-30 хвилин. Злити воду, налити чисту і поставити на вогонь.
  2. Нарізати картоплю кубиками і додати до грибів. Посолити, поперчити.
  3. Цибулю і моркву нашаткувати й обсмажити на вершковому маслі.
  4. Додати цибулю і моркву до супу, готувати 5-7 хвилин.
  5. Натерти плавлений сир і вмішати в суп.
  6. Подавати із зеленню.

Вершковий суп з лисичками

Вершковий суп з лисичками
Вершковий суп з лисичками / Фото: instagram.com/levinpie_food/

Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт.
  • Лисички – 200 г
  • Цибуля, морква – по половині
  • Часник – 2 зуб.
  • Вершки – 30 мл
  • Спеції, сіль, перець – за смаком
  • Вершкове масло – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Лисички пропарити на сковороді, щоби прибрати зайву рідину. Додати вершкове масло, спеції та обсмажити гриби впродовж 5-7 хвилин.
  2. У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію й обсмажити подрібнені цибулю, моркву, часник.
  3. Додати воду і картоплю. Довести до смаку спеціями. Варити 20-25 хвилин.
  4. Прикрасити зеленню.

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Крем-суп з білими грибами і куркою

Крем-суп з білими грибами і куркою
Крем-суп з білими грибами і куркою / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 250 г
  • Гриби – 300 г
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Вершки – 100 мл
  • Сіль, перець, мускатний горіх, спеції – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промити і розрізати на 4 частини. Гриби промити, нарізати кубиками. Морква нарізати кружальцями.
  2. Філе, гриби і моркву викласти в каструлю, залити 1 літром холодної води і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити 40 хвилин.
  3. За 5 хвилин до готовності посолити і додати 100 мл вершків, перемішати.
  4. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на сковороді до золотавого кольору.
  5. Шумівкою дістати з бульйону гриби, курку і моркву, додати цибулю.
  6. Пробити в блендері, поступово додаючи бульйон.
  7. Подавати, прикрасивши мускатним горіхом.

Вершковий суп з грибами і картоплею

Грибний суп в мультиварці
Грибний суп в мультиварці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Гриби (на вибір) – 100 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Цибуля -1 шт.
  • Вершки – 100 мл
  • Петрушка, чебрець, сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Гриби ретельно промити, дрібно нарізати і викласти в чашу мультиварки. Картоплю нарізати і додати до грибів.
  2. Цибулину очистити, зробити надріз у вигляді хреста, не розрізаючи повністю. Помістити в чашу мультиварки.
  3. Перев'язати кулінарною ниткою кілька гілочок петрушки і чебрецю. Помістити до овочів і грибів.
  4. Залити водою і готувати 30-40 хвилин на режимі "Тушкування". Дістати цибулю і трави.
  5. Влити вершки, посолити і поперчити за смаком. Подавати із зеленню.

І ще один рецепт французького супу вішісуазу дізнаєтеся з відео.

10 рецептів пирогів з грибами для сімейної вечері зібрані в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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