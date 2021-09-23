7 супів з лісовими грибами, аромат яких ні з чим не сплутаєш

Паралельно із заготівлями лісових грибів на зиму не варто відмовляти собі з'їсти чудовий суп на обід. Лісові гриби, на відміну від печериць, мають неймовірний аромат, до того ж і готуються подібні супи дуже швидко. Головне – ретельно їх промити і кілька разів проварити, навіть якщо ви впевнені в своїх грибах.
Суп з лісовими грибами та перловкою
Інгредієнти:
- Гриби лісові – 200 г
- Перлова крупа – 50 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Морква – 1/2 шт.
- Спеції, сіль, перець
Спосіб приготування:
- Гриби почистити, нарізати і відварити кілька разів, міняючи воду.
- У бульйон з грибами додати перловку, овочі. Довести до смаку спеціями.
- Подрібнені моркву, цибулю обсмажити на оливковій олії. У процесі додати подрібнений часник.
- Подавати з яйцем і зеленню.
Грибна юшка по-карпатськи
Інгредієнти:
- Гриби білі – 50 г
- Морква – 1 середня
- Цибуля ріпчаста – 1 середня
- Картопля – 2 шт.
- Лаврове листя – 1 шт.
- Борошно – 3-4 ст. л.
- Сметана – 200 г
- Сіль, перець, спеції, зелень
Спосіб приготування:
- Гриби вимити, нарізати і поставити на вогонь.
- Нарізати кубиками цибулю, моркву – соломкою, великим кубиком – картоплю.
- Цибулю і моркву обсмажити.
- Додати картоплю до грибів і варити 10 хвилин. Додати обсмажені цибулю і моркву. Варити до готовності картоплю.
- На сухій сковороді, постійно помішуючи, обсмажити борошно до золотавого кольору. Дати охолонути. Ретельно перемішати зі сметаною.
- Акуратно ввести борошняну пасту в грибну юшку. Додати спеції, прикрасити зеленню.
Суп-локшина з білими грибами
Інгредієнти:
- Локшина – 150 г
- Білі гриби – 500 г
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Зелень, сіль, перець – за смаком
- Вода – 2,5 л
Спосіб приготування:
- Гриби промити і відварити в підсоленій воді, знімаючи піну в процесі.
- Нарізати картоплю і додати в бульйон.
- Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити впродовж 5 хвилин на олії.
- Щойно картопля практично звариться, додати локшину. Варити до готовності.
- Подавати із зеленню і сметаною.
10 зігрівальних супів осені для затишних обідів і вечерь
Суп з опеньками
Інгредієнти:
- Опеньки свіжі – 200 г
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
- Плавлений сирок
- Вершкове масло
Спосіб приготування:
- Гриби відварити в підсоленій воді 25-30 хвилин. Злити воду, налити чисту і поставити на вогонь.
- Нарізати картоплю кубиками і додати до грибів. Посолити, поперчити.
- Цибулю і моркву нашаткувати й обсмажити на вершковому маслі.
- Додати цибулю і моркву до супу, готувати 5-7 хвилин.
- Натерти плавлений сир і вмішати в суп.
- Подавати із зеленню.
Вершковий суп з лисичками
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт.
- Лисички – 200 г
- Цибуля, морква – по половині
- Часник – 2 зуб.
- Вершки – 30 мл
- Спеції, сіль, перець – за смаком
- Вершкове масло – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Лисички пропарити на сковороді, щоби прибрати зайву рідину. Додати вершкове масло, спеції та обсмажити гриби впродовж 5-7 хвилин.
- У каструлі з товстим дном розігріти оливкову олію й обсмажити подрібнені цибулю, моркву, часник.
- Додати воду і картоплю. Довести до смаку спеціями. Варити 20-25 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я
Крем-суп з білими грибами і куркою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 250 г
- Гриби – 300 г
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Вершки – 100 мл
- Сіль, перець, мускатний горіх, спеції – за смаком
Спосіб приготування:
- Куряче філе промити і розрізати на 4 частини. Гриби промити, нарізати кубиками. Морква нарізати кружальцями.
- Філе, гриби і моркву викласти в каструлю, залити 1 літром холодної води і поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити 40 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посолити і додати 100 мл вершків, перемішати.
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на сковороді до золотавого кольору.
- Шумівкою дістати з бульйону гриби, курку і моркву, додати цибулю.
- Пробити в блендері, поступово додаючи бульйон.
- Подавати, прикрасивши мускатним горіхом.
Вершковий суп з грибами і картоплею
Інгредієнти:
- Гриби (на вибір) – 100 г
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля -1 шт.
- Вершки – 100 мл
- Петрушка, чебрець, сіль, чорний перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Гриби ретельно промити, дрібно нарізати і викласти в чашу мультиварки. Картоплю нарізати і додати до грибів.
- Цибулину очистити, зробити надріз у вигляді хреста, не розрізаючи повністю. Помістити в чашу мультиварки.
- Перев'язати кулінарною ниткою кілька гілочок петрушки і чебрецю. Помістити до овочів і грибів.
- Залити водою і готувати 30-40 хвилин на режимі "Тушкування". Дістати цибулю і трави.
- Влити вершки, посолити і поперчити за смаком. Подавати із зеленню.
І ще один рецепт французького супу вішісуазу дізнаєтеся з відео.
10 рецептів пирогів з грибами для сімейної вечері зібрані в цьому матеріалі.