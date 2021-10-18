7 страхітливих, але смачних страв на Геловін

Піцу можна прикрасити привидами з моцарели і павуками з оливок, ліхтарик Джека приготувати з болгарського перцю та нафарширувати його макаронами із сиром, з фаршу в листковому тісті виходять симпатичні фрикадельки "Мумії"

Рецепти страв на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в більшості країн почнеться найочікуваніше свято, насамперед дітьми, Геловін. Воно вимагає свого особливого меню, що має бути страхітливим, але їстівним та смачним. Якщо не знаєте, що приготувати на Геловін, сміливо скористайтеся ідеями нижче. Вони задовольнять усіх. Автори рецептів старанно підійшли до оформлення цих страв, даючи можливість покращувати їхній декор. Їстівні очі Їстівні очі / Фото: womansday.com Реклама Інгредієнти: Далі по темі 3 рецепти пирогів зі сливами, що поліпшують мигдаль, сир і банани 7 способів приготувати соковитого кролика на день народження Сирні мафіни, пісочні тістечка і галета – рецепти ароматної випічки з інжиром Вода – 1 ск.

Яйця – 4 шт.

Борошно – 2 ст. (може знадобитися більше)

Вершкове масло (кімнатної температури) – 2 ст. л

Твердий сир – 150 г

Вершковий сир, огірки, оливки з начинкою, кетчуп – для прикраси

Сіль, перець Як приготувати: Розігріти духовку до 180 градусів, на деко вистелити пергамент. Змішати розтоплене вершкове масло з водою і дрібкою солі. Довести до кипіння на середньому вогні, доки суміш не стане однорідною. Остудити. Додати яйця по одному. Довести до смаку сіллю і перцем. Додати тертий сир і вмішати борошно до отримання не сильно густого тіста. Викласти заготівлі на відстані одне від одного столовою ложкою. Випікати 10 хвилин. Зменшити температуру до 160 градусів і випікати ще 15 хвилин або до готовності. Остудити. Прикрасити вершковим сиром ("очне яблуко"), нарізаними оливками ("зіниця") і кетчупом. Ліхтарик Джека з болгарського перцю Ліхтарик Джека з болгарського перцю / Фото: instagram.com/menu.detkam/ Реклама Інгредієнти: Болгарський перець (помаранчевий) – 6 шт.

Макарони (ріжки) – 220 г

Вершки 10% – 250 мл

Крем-сир – 220 г

Твердий сир (чедер) – 130 г

Сіль, перець Як приготувати: Закип'ятити велику каструлю з підсоленою водою. Заповнити велику миску крижаною водою. Відрізати верхівки у перців і відкласти. Видалити насіння. Відварити перець і верхівки 3 хвилини. Потім швидко кинути в крижану воду. Остудити. Вирізати обличчя Джека з одного боку перців. У цій же воді відварити макарони близько 5 хвилин. Склянку води з-під макаронів перелити в чашку. Розігріти вершки у великій каструлі на середньому вогні, готувати 10 хвилин. Додати вершковий крем-сир і готувати, доки не розчиниться. Додати тертий сир і довести до однорідності. Додати трохи бульйону, якщо соус дуже густий. Розкласти макарони в перці, посолити, поперчити. У кожен перець налити соус. Накрити верхівками. Піца "Привид" Піца "Привид" / Фото: womansday.com Реклама Інгредієнти: Тісто для піци

Соус для піци або томатна паста – 5 ст. л.

Оливки без кісточок

Моцарела – 200 шт.

Оливкова олія Як приготувати: Нагріти духовку до 220 градусів, деко змастити олією. Тісто для піци покласти на деко. Намазати соусом і запікати 15 хвилин. Оливки розрізати навпіл, часточки – на кілька скибочок ( "лапки павука"). Моцарелу нарізати скибочками і вирізати привидів. "Очі" зробити зі шматочків оливок або перцю. Зробити павуків і привидів і викласти на піцу. Запікати близько хвилини, доки не почне плавитися сир. Яйця з димком Яйця з димком / Фото: countryliving.com Інгредієнти: Яйця, зварені круто – 12 шт.

Гарбузове пюре – 200 г

Майонез – 2 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ст. л.

Хрін – 2 ч. л.

Копчена паприка – 1 ч. л.

Корнішони – 6 шт.

Сіль, перець Як приготувати: Яйця почистити, розрізати навпіл. Жовтки, гарбузове пюре, майонез, гірчицю і хрін змішати в блендері. Додати сіль, перець і паприку. Начинити яйця і покласти по корнішону в кожне. Фрикадельки "Мумії" Фрикадельки "Мумії" / Фото: www.delish.com Інгредієнти: Яловичий фарш – 450 г

Цибуля- 2 шт.

Панірувальні сухарі

Часник – 2 зуб.

Свіжа петрушка – пучок

Яйце – 1 шт.

Сіль, перець

Гірчиця для прикраси

Листкове тісто Як приготувати: Розігріти духовку до 200 градусів. Вистелити деко пергаментом. Змішати фарш, подрібнені цибулю, петрушку і часник. Додати яйце і ще раз перемішати. Посолити, поперчити. Сформувати кульки і викласти на деко. Розморозити тісто і нарізати смужками, обернути фрикадельки, щоб вони нагадували мумію. Випікати близько 20 хвилин. Якщо тісто почне швидко темніти, накрити фольгою. Коли фрикадельки будуть готові, зробити очі з гірчиці. Пальці відьми Пальці відьми / Фото: instagram.com/mechta_konditera_almaty/ Інгредієнти: Вершкове масло – 100 г

Цукор – 110 г

Борошно – 250 г

Яйце

Какао – 1 ч. л.

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Шоколад, мигдаль – по 20 г Як приготувати:

⠀ Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром, додати яйце, перемішати. Додати просіяне борошно, какао і розпушувач. Замісити пружне тісто, прибрати в холодильник на 30 хвилин. Мигдаль залити окропом на 20 хвилин і почистити. Шоколад розтопити на водяній бані. Застелити деко пергаментом, змастити маслом. Тісто поділити на ковбаски завдовжки 7 см і по одній викласти на деко, виліплюючи з них пальці. Змастити шоколадом і покласти мигдаль. Випікати 15 хвилин за 180 градусів. Пиріг "Геловін" Пиріг "Геловін" / Фото: instagram.com/sheman4ik/ Інгредієнти: Борошно – 300 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукор – 180 г

Ванільний цукор – пакетик

Яйце

Вершкове масло – 200 г

Сіль – щіпка Для начинки: Перетерті ягоди – за смаком ⠀ Як приготувати: З'єднати всі інгредієнти для тіста, розділити на дві частини, друга частина має бути менше. Меншу частину покласти в морозилку, велику – в холодильник на 30 хвилин. З великої частини у формі, застеленій пергаментом, зробити основу з бортиками. Додати начинку. Другу частину розкачати, вирізати очі, ніс і рот і перенести на начинку. ⠀ Випікати за 200 градусів до золотавого кольору. Читайте також: Як зробити фотозону на Хелловін: чортова дюжина креативних ідей

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