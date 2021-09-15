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Як зберігати ананас, щоб він не зіпсувався. І правила заморозки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 вересня, 15:01
В закладинки
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Вам не вдасться довго зберігати ананас, якщо він куплений м'яким і зі зів'ялим листям. Якщо фрукт трохи недозрілий, то зробити він це може в домашніх умовах
Як правильно зберігати ананас
Як правильно зберігати ананас / Фото: pexels.com

Ананас – фрукт примхливий і починаються його "примхи" з покупки. Потрібно ретельно його промацати. Якщо є м'які місця, то ананас довго не пролежить. А от трохи недозрілий, твердий фрукт можна зберегти до двох тижнів. Ми розповідали, як потрібно зберігати молоко, тепер дізнаємося, що робити з ананасом, якщо ви не встигли швидко його з'їсти.

Як зберегти ананас довше

Листя ананаса, перед зберіганням у холодильнику, потрібно обрізати, залишивши кілька сантиметрів
Листя ананаса, перед зберіганням у холодильнику, потрібно обрізати, залишивши кілька сантиметрів / Фото: pexels.com

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Не чистіть його одразу, коли принесли його додому і хочете залишити на кілька днів. Таким він може зберігатися не більше двох діб за кімнатної температури. Прямих сонячних променів ананас не потерпить.

Ананас можна покласти в холодильник, у відсік, де ви зазвичай зберігаєте фрукти. Листя потрібно зрізати, залишивши кілька сантиметрів.

Потім треба покласти його в поліетиленову упаковку, а ще краще – паперовий пакет, залишивши отвір для повітря. У холодильнику ананас може зберігатися впродовж 10-12 днів.

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Фрукт не любить вологи, якщо в холодильнику збирається багато конденсату, то він почне підгнивати.

Тому щоразу перевіряйте упаковку, де лежить фрукт. Якщо на ньому утворилася волога або лусочки почали навіть незначно змінюватися в кольорі, потрібно обтерти фрукт насухо. Але разом з цим пам'ятати, що свіжим і незіпсованим такий ананас пробуде недовго.

Краща для нього температура в холодильнику +8 градусів.

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Заморожений ананас може зберігатися більше двох місяців
Заморожений ананас може зберігатися більше двох місяців / Фото: instagram.com/mrsg_getshealthy/

Як і інші фрукти. Тут труднощів немає. Потрібно розрізати його на потрібні порції, покласти в контейнер і відправити в морозилку.

За середньої температури -18 градусів, яка зазвичай буває в наших морозилках, ананас може пролежати більше двох місяців. Правда, свою текстуру і насиченість за смаком він трохи втратить.

Тут дізнаєтеся, як зберегти часник, щоб він не висихав і не пліснявів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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