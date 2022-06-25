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Ароматне та наваристе рагу спецатино – італійський рецепт (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 червня, 11:50
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Густота спецатино залежить від особистих переваг. Це регулюється водою та спеціями. У цьому рецепті використовується яловичина, ще потрібно кілька ложок білого вина
Як приготувати італійське рагу спецатино
Як приготувати італійське рагу спецатино

Ми любимо італійську кухню за її простоту та неповторну різноманітність. У цій країні чимало простої домашньої їжі. Якщо це тушкована курка, то її готують з томатами у власному соку або зі свіжими.

З куркою спецатино теж готують, правда, не додають томатну пасту або свіжі томати.

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Тут потрібні яловичина та картопля. Нарізайте їх приблизно однакового розміру. М'ясо перед обсмажуванням обвалюється в борошні. Улюблені овочі вітаються.

Рецепт зі сторінки mamma_mia_kak_vkusno.

Спецатино з м'яса та картоплі

Спецатино з м'яса та картоплі
Спецатино з м'яса та картоплі

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Інгредієнти:

  • яловичина – 700 г;
  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • картопля – 4 шт.,
  • протерті помідори – 80 г;
  • борошно – 50 г;
  • біле вино – 50 мл;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • розмарин – гілочка,
  • лавровк листя – 2-3 шт.,
  • чорний перець, сіль.

Як приготувати:

  1. Дрібно нарізати цибулю та моркву. Обсмажити на оливковій олії до золотавого кольору.
  2. М'ясо нарізати на невеликі шматочки й обваляти в борошні. Струсити надлишки борошна, додати до цибулі з морквою. Обсмажити трохи з усіх боків.
  3. Налити вино, додати лаврове листя, розмарин і тушкувати, доки вино не випарується.
  4. Додати протерті помідори, трохи води, сіль та чорний перець. Тушкувати під кришкою близько години.
  5. Картоплю нарізати кубиками, додати до м'яса й готувати ще 20 хвилин.

Не пропустіть незвичайні італійські мафіни, для них потрібна картопля та гриби.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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