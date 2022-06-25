Ароматне та наваристе рагу спецатино – італійський рецепт (фото)

Ми любимо італійську кухню за її простоту та неповторну різноманітність. У цій країні чимало простої домашньої їжі. Якщо це тушкована курка, то її готують з томатами у власному соку або зі свіжими.
З куркою спецатино теж готують, правда, не додають томатну пасту або свіжі томати.
Тут потрібні яловичина та картопля. Нарізайте їх приблизно однакового розміру. М'ясо перед обсмажуванням обвалюється в борошні. Улюблені овочі вітаються.
Рецепт зі сторінки mamma_mia_kak_vkusno.
Спецатино з м'яса та картоплі
Інгредієнти:
- яловичина – 700 г;
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- картопля – 4 шт.,
- протерті помідори – 80 г;
- борошно – 50 г;
- біле вино – 50 мл;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- розмарин – гілочка,
- лавровк листя – 2-3 шт.,
- чорний перець, сіль.
Як приготувати:
- Дрібно нарізати цибулю та моркву. Обсмажити на оливковій олії до золотавого кольору.
- М'ясо нарізати на невеликі шматочки й обваляти в борошні. Струсити надлишки борошна, додати до цибулі з морквою. Обсмажити трохи з усіх боків.
- Налити вино, додати лаврове листя, розмарин і тушкувати, доки вино не випарується.
- Додати протерті помідори, трохи води, сіль та чорний перець. Тушкувати під кришкою близько години.
- Картоплю нарізати кубиками, додати до м'яса й готувати ще 20 хвилин.
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