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Ароматні млинцеві запіканки – рецепти із сиром і куркою з грибами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 листопада, 09:01
В закладинки
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Так, готувати це довше, але всі зусилля виправдаються. Запіканки заливатимуться соусом на основі сметани і готуватимуться в духовці не довше 30 хвилин
Млинцеві запіканки
Млинцеві запіканки / Фото: Колаж: Сьогодні

Млинці треба спекти за власним і перевіреним часом рецептом. У середньому потрібно 10-12 штук, але все залежатиме від форми для запікання.

І для солодкого, і для солоного варіянтів потрібні соуси. Саме вони створять наприкінці красиву скоринку.

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Для солодкої запіканки від milana.kraskovskaya додайте до сиру трохи родзинок, для запіканки з куркою за рецептом tokionata потрібні печериці.

Тож якщо шукаєте ефектну та ситну подачу млинців – час користуватися цими рецептами.

Млинцева запіканка з куркою

Інгредієнти для начинки:

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  • Куряча грудка – 500 г
  • Гриби – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сир – 100 г
  • Сметана (20%) – 150 г
  • Олія – 30 мл
  • Сіль, перець

Для соусу:

  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 250 г
  • Вода – 50 мл
  • Сир – 100 г
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. На олії обсмажити дрібно нарізану цибулину до м'якості. Курку нарізати невеликими кубиками та відправити до цибулі. Обсмажити кілька хвилин.
  2. Кубиком нарізати гриби та додати в сковороду до м'яса, смажити до випарювання рідини. Додати сметану, сіль та перець, довести до кипіння і зняти з вогню.
  3. На кожен млинець викласти трохи тертого сиру та готової начинки. Загорнути у трубочку.
  4. В окремій мисці поєднати всі інгредієнти для соусу, перемішати до однорідності.
  5. У форму по колу викласти млинці. Залити соусом, посипати сиром.
  6. Випікати за 180 градусів близько 30 хвилин.

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Млинцева запіканка із сиром

Інгредієнти:

  • Млинці – 8 шт.
  • Сир – 250 г⠀
  • Родзинки – 60 г⠀
  • Вершкове масло – 50 г⠀
  • Яйця – 2 шт.
  • Яєчні жовтки – 2 шт.
  • Цукор – 60 г + 1 ст. л.⠀
  • Ванільний цукор – 1 пакетик⠀
  • Лимон – половинка⠀
  • Молоко – 250 мл
  • Сметана – 70 мл

Як приготувати:

  1. Родзинки замочити в окропі. Яйця розділити на білки та жовтки. Білки збити в густу піну і прибрати в холодильник.
  2. Розм'якшене вершкове масло збити з цукром і ванільним цукром. Додати жовтки, сир, сік, родзинки та цедру половини лимона.
  3. Міксером акуратно з'єднати збиті білки та сирну масу.
  4. Намазати млинці сирною масою і згорнути у трубочки. Викласти у форму.⠀
  5. Для заливки змішати 2 жовтки, сметану, молоко і ложку цукру. Залити запіканку і готувати за 200 градусів 25 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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