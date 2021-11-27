Ароматні млинцеві запіканки – рецепти із сиром і куркою з грибами

Так, готувати це довше, але всі зусилля виправдаються. Запіканки заливатимуться соусом на основі сметани і готуватимуться в духовці не довше 30 хвилин

Млинцеві запіканки / Фото: Колаж: Сьогодні

Млинці треба спекти за власним і перевіреним часом рецептом. У середньому потрібно 10-12 штук, але все залежатиме від форми для запікання.

І для солодкого, і для солоного варіянтів потрібні соуси. Саме вони створять наприкінці красиву скоринку.

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Для солодкої запіканки від milana.kraskovskaya додайте до сиру трохи родзинок, для запіканки з куркою за рецептом tokionata потрібні печериці.

Тож якщо шукаєте ефектну та ситну подачу млинців – час користуватися цими рецептами.

Млинцева запіканка з куркою

Інгредієнти для начинки:

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Куряча грудка – 500 г

Гриби – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Сир – 100 г

Сметана (20%) – 150 г

Олія – 30 мл

Сіль, перець

Для соусу:

Яйця – 2 шт.

Сметана – 250 г

Вода – 50 мл

Сир – 100 г

Сіль, перець

Як приготувати:

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулину до м'якості. Курку нарізати невеликими кубиками та відправити до цибулі. Обсмажити кілька хвилин. Кубиком нарізати гриби та додати в сковороду до м'яса, смажити до випарювання рідини. Додати сметану, сіль та перець, довести до кипіння і зняти з вогню. На кожен млинець викласти трохи тертого сиру та готової начинки. Загорнути у трубочку. В окремій мисці поєднати всі інгредієнти для соусу, перемішати до однорідності. У форму по колу викласти млинці. Залити соусом, посипати сиром. Випікати за 180 градусів близько 30 хвилин.

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Млинцева запіканка із сиром

Інгредієнти:

Млинці – 8 шт.

Сир – 250 г⠀

Родзинки – 60 г⠀

Вершкове масло – 50 г⠀

Яйця – 2 шт.

Яєчні жовтки – 2 шт.

Цукор – 60 г + 1 ст. л.⠀

Ванільний цукор – 1 пакетик⠀

Лимон – половинка⠀

Молоко – 250 мл

Сметана – 70 мл

Як приготувати: