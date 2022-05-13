Ароматні млинці з хрустким обідком – простий рецепт до сніданку

Щоби приготувати вдалі млинці, необхідно знати особливості цього процесу. Щоби приготувати млинці за рецептом The New York Times, потрібно більше, ніж зазвичай, розпушувача та вершкового масла. Але не в тісто, цей сніданок обсмажуватиметься на ньому.
За рахунок цього млинці будуть соковитими, але зі смачним хрустким обідком.
Подавайте з топленим маслом та медом або варенням.
Ароматні млинці
Інгредієнти:
- 1 велике яйце;
- 1 яєчний жовток;
- по 2 ст. л. розпушувача, цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 250 г молока;
- 1 склянка борошна;
- 250 г вершкового масла, розтопленого.
Рецепт морквяних млинців, які можна використовувати як коржі для торта, читайте тут.
Як приготувати:
- Збийте яйце та жовток. Додайте розпушувач, цукор та сіль, збийте до пишності.
- Додайте половину борошна, перемішайте. Додайте молоко та борошно, а також 2 ст. л. топленого вершкового масла. Швидко перемішайте.
- Нагрійте вершкове масло на сковороді, обсмажте млинці. Смажте дві-три хвилини до появи на млинцях міхурів, а краї не підрум'яняться і не стануть хрусткими.
- Подавайте одразу ж зі шматочками масла та медом.
Спробуйте до сніданку красиві мереживні млинці на кефірі.