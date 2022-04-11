Ситні та з хрусткою скоринкою – простий рецепт сирних булочок до сніданку

Булочки несолодкі та не вимагають вистоювання тіста. Крім твердого сиру, потрібний кисломолочний. Випікаються за 20-25 хвилин

Сирні булочки на сніданок / Фото: thedeliciousspoon.com

Бувають булочки, які подаються як десерт, бо замішуються на йогурті, а бувають такі, що можуть замінити повноцінний сніданок.

Чому так? Ці булочки замішуються на твердому сирі та кисломолочному, а цукру потрібна лише одна чайна ложка.

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Зернистий сир краще перетерти, а перед випіканням заготівлі змастіть молоком.

Вистоювання для тіста не потрібно. Після того, як булочки будуть сформовані, їх одразу можна випікати.

Авторка рецепта пропонує посипати булочки кунжутом. Це треба зробити перед випіканням. Замість кунжуту використовуйте прованські трави або сушений часник.

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Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки tokionata.

Сирні булочки

Сирні булочки / Фото: instagram.com/sourdoughschoolhouse

Інгредієнти:

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кисломолочний сир – 200 г;

сир напівтвердий – 200 г;

борошно – 300 г;

розпушувач – 10 г;

сіль, цукор – 1 ч. л.;

яйце;

молоко – 100 мл;

олія – 30 мл;

кунжут.

Бувають булочки, які можуть замінити хліб, замішуються на картопляному пюре. Їхній рецепт читайте тут.

Як приготувати: