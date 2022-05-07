Ароматний пиріг з моцарелою – рецепт, який стане сімейним (яйця не потрібні)

Зрозуміло, що моцарела легко замінюється будь-яким іншим сиром, наприклад, спробуйте сулугуні. За бажанням додайте трохи вершкового масла до картопляного пюре

Простий рецепт картопляного пирога з сиром / Фото: instagram.com/narisovano/

Цей пиріг – одна з варіяцій пастуших пирогів. Пастуші пироги, класична страва Англії, теж заснована на картопляному пюре з різними начинками.

Рецепт від фудблогерки narisovano максимально простий, потрібно зробити ніжне картопляне пюре, зверху натерти сир та запекти впродовж 25 хвилин.

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За бажанням між пюре та моцарелою можна розмістити шар томатної пасти, асорті із зелені, трохи шинки.

Картопляний пиріг з моцарелою

Картопляний пиріг з моцарелою / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

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450 г картоплі;

сіль, спеції;

150 г борошна;

250 г моцарели.

Якщо любите яблучні пироги, то обов'язково спробуйте цей красивий з Ірландії.

Як приготувати:

Картопля відварити, зробити пюре. Додати борошно, сіль та спеції, ретельно перемішати. У змащену форму викласти тісто, сформувати борти, зверху розкласти натерту моцарелу. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин. Потім збільшити температуру і готувати ще 10 хвилин до золотавої скоринки.

Тут знайдете рецепт картопляного пирога, спеціяльно для Тельців.