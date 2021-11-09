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Авокадо, запечений з яйцем – рецепт ідеального корисного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 листопада, 07:01
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Потрібно підготувати в авокадо місце для яйця, до нього додати бекон і тертий сир. Запікається такий сніданок не довше 15 хвилин
Авокадо, запечений з яйцем
Авокадо, запечений з яйцем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Почнемо з того, що смачні яйця теж потрібно вміти приготувати, причому в будь-який спосіб. У цьому ідеальному сніданку від goodfood.gram білок має запектись, а жовток залишатися рідким.

Тертий сир бажано додати, коли авокадо з яйцем побудуть у гарячій духовці більше п'яти хвилин. У рецепті є бекон, його можна замінити лососем або відвареною куркою.

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Авокадо, запечені з яйцем

Інгредієнти:

  • авокадо – 2 шт.;
  • яйця – 4 шт.;
  • бекон – 30 г;
  • сіль, перець, спеції, зелень;
  • сир твердий.

Як приготувати:

  1. Авокадо розрізати навпіл, прибрати кісточку. Ложкою звільнити місце для яйця.
  2. Духовку розігріти до 200 градусів.
  3. В половинки авокадо розбити по яйцю, додати сіль, перець спеції. Викласти нарізаний бекон і тертий сир.
  4. Запікати 15 хвилин. Білок має запектися, а жовток – залишатися рідким, так смачніше.
  5. Прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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