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Баклажани в кисло-солодкому маринаді – рецепт ідеальної експресзакуски до м'яса

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 17:00
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Для маринаду потрібні будуть часник і оцет. Решту спеції можна додавати за смаком. Це експресзакуска, готується швидко, а куштувати її можна вже наступного дня
Баклажани в маринаді
Баклажани в маринаді / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Що б ми не робили з баклажанами – запікали, доповнювали м'ясні страви або заготовляли на зиму – це завжди виходить смачно. Дуже гідною буде експресзакуска з баклажанів у кисло-солодкому маринаді. Спробуйте. Якщо сподобається, то нею можна запастися.

Баклажани в кисло-солодкому маринаді

Інгредієнти:

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  • Баклажани – 3 шт.
  • Вода – 300 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1/2 ст. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Оцет 9% – 70 мл
  • Лаврове листя, духмяний перець

Спосіб приготування:

  1. Баклажани очистити від шкірки і нарізати на однакові тонкі пластини. Обсмажити на олії, додавши солі та перцю за смаком.
  2. Воду закип'ятити, додати цукор, сіль, оцет, лаврове листя і духмяний перець. Варити маринад трохи більше хвилини.
  3. У стерилізовані банки викласти баклажани по колу, додати подрібнений часник, залити гарячим маринадом.
  4. Щойно заготівля охолоне, прибрати в холодильник. Наступного дняь закуска буде готова.

І ще кілька оригінальних рецептів з баклажанами – пірамідок з баклажанами і лазаньї – зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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