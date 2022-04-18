Бананові оладки без борошна – простий рецепт до сніданку

Бананові оладки на кефірі / Фото: freepik.com
Оладки їдять повсюдно. У Японії дуже існують неймовірні оладки, як суфле. Бананові, що дуже зрозуміло, готують скрізь.
Зручні вони і як спосіб використати банани, які не придатні для вживання, тобто занадто перестиглі.
На сторінці recept_mana пропонують не використовувати борошно, а взяти подрібнену вівсянку.
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Бананові оладки на вівсянці
Фото: instagram.com/katerina_nutrition/
Інгредієнти:
- банани – 300 г;
- вівсяні пластівці – 100 г;
- молоко або кефір – 50 мл;
- яйце – 1 шт.
Спробуйте приготувати яблучно-овсяні оладки, рецепт читайте тут.
Спосіб приготування:
- Подрібнити пластівці на грубе борошно. Розім'яти банани виделкою до пюре.
- Ретельно збити яйце, додати банани, борошно, молоко або кефір. Добре збити. Тісто має бути, як густа сметана.
- Смажити оладки до готовності.