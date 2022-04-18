Бананові оладки без борошна – простий рецепт до сніданку

Замість борошна треба подрібнити вівсяні пластівці. Банани краще брати перезрілі. Цукор додавайте за смаком

Бананові оладки на кефірі / Фото: freepik.com

Оладки їдять повсюдно. У Японії дуже існують неймовірні оладки, як суфле. Бананові, що дуже зрозуміло, готують скрізь.

Зручні вони і як спосіб використати банани, які не придатні для вживання, тобто занадто перестиглі.

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На сторінці recept_mana пропонують не використовувати борошно, а взяти подрібнену вівсянку.

Бананові оладки на вівсянці

Фото: instagram.com/katerina_nutrition/

Інгредієнти:

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банани – 300 г;

вівсяні пластівці – 100 г;

молоко або кефір – 50 мл;

яйце – 1 шт.

Спробуйте приготувати яблучно-овсяні оладки, рецепт читайте тут.

Спосіб приготування: