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Згущене молоко, два яйця і трохи борошна – рецепт смачного рулету за 20 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 травня, 16:54
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Тісто буде рідким, тому перед випіканням його треба розрівняти по застеленому деку. Для начинки можна використовувати будь-яке варення або джем
Бісквітний рулет з варенням
Бісквітний рулет з варенням

Смачні та практично дієтичні рулети готуються з лаваша. Для недієтичних використовуємо згущене молоко. Ще сюди треба два яйця та борошно.

Тісто вийде рідким і випікається лише за вісім хвилин. Згорнути в рулет можна за допомогою рушника, так він добре триматиме форму перед тим, як змажеться варенням.

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На каналі Щі та Каша взяли абрикосове, але варення може бути іншим, але густим. Також можна використовувати шоколадну пасту.

Бісквітний рулет до чаю

Бісквітний рулет до чаю
Бісквітний рулет до чаю

Інгредієнти:

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  • згущене молоко – 380 мл;
  • яйце – 2 шт.;
  • дрібка солі;
  • борошно – 150 г;
  • сода – ½ ч. л.;
  • абрикосове варення.

Тут читайте рецепт улюбленого бісквітного рулету з дитинства, він підійде і на свята також.

Як приготувати:

  1. У згущене молоко додати сіль і вбити яйця. Перемішати.
  2. Додати просіяне борошно і гашену оцтом соду. Перемішати за допомогою вінчика. Вийде рідке тісто.
  3. Деко застелити пергаментом, змастити вершковим маслом і вилити тісто, розрівняти.
  4. Випікати 8 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
  5. Перевернути на рушник, зняти пергамент. За допомогою рушника загорнути у рулет, дати охолонути.
  6. Прибрати рушник, розвернути рулет, змастити варенням і знову сформувати в рулет. Прикрасити цукровою пудрою.

Якщо любите горіхи, приготуйте красиві рулетики, їхній рецепт тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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