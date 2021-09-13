Банофі – рецепт простого пирога з ідеальною бананово-карамельною начинкою

Популярність Банофі в Британії підтверджує той факт, що його там продають готовим, у герметичних упаковках. Рецепту цього бананово-карамельного пирога трохи більше 50-ти років і він практично не зазнав змін. Те ж саме пісочне тісто, шар карамелі, банани і повітряний вершковий крем. На відміну від корсиканського пирога Фіадоне, який більше на кожен день, Банофі подарує вам свято.
Банофі – кілька вступних щодо приготування
Насамперед це стосується тіста. Звичайно, якщо не маєте часу, то можна зробити основу з печива і якісного вершкового масла.
Але справжній Банофі вимагає саме пісочного тіста з присутністю жирного вершкового масла. Пам'ятайте, воно не повинно танути при змішуванні з борошном, тому попередньо покладіть масло в морозилку.
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Начинка. В оригінальному рецепті використовується ірис. Автори Банофі Ян Даудінг і Найджел Маккензі радили варити згущене молоко впродовж 3 годин, охолодити і зберігати 3 місяці – так виходить справжній ірис.
Але цей процес довгий, тож можна обійтися готовим вареним згущеним молоком з магазину.
Банани. Вони мають бути стиглими, але не перезрілими. Тобто без коричневих плям. Для крему потрібно взяти жирні вершки. Важливо – холодні. У процесі збивання вершки дадуть міцні високі піки.
Банофі – рецепт
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 250 г
- Вершкове масло – 125 г
- Яйце – 1 шт.
- Жовток – 1 шт.
- Цукрова пудра – 25 г
Для крему
- Вершки 30-35% – 350-400 мл
- Цукрова пудра – 2 ч. л.
Для начинки
- Банани – 3-5 шт.
- Варене згущене молоко – 1 бляшанка
- Мелена кава, шоколад, какао – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів. Просіяти борошно, масло з морозилки нарізати кубиками.
- Змішати масло, борошно і цукрову пудру, розтерти все в крихту.
- Додати яйце і жовток, розтерти до однорідної консистенції і зібрати в кулю. Загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Форму змастити вершковим маслом. Тісто розкачати в пласт. Покласти у форму і зробити бортики.
- На тісто покласти пергамент і насипати квасолю. Випікати 15 хвилин.
- Потім прибрати вантаж і пергамент і випікати до золотистого кольору. Дати основі охолонути.
- Викласти згущенку рівним шаром на основу. Розрізати очищені банани кружечками або уздовж і укласти зверху згущеного молока.
- Холодні вершки разом з цукровою пудрою збити до стійких піків. Викласти на банани. Можна зробити це за допомогою ложки або кондитерського мішка
- Прикрасити меленою кавою, какао або тертим шоколадом.
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