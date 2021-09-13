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Банофі – рецепт простого пирога з ідеальною бананово-карамельною начинкою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 вересня, 14:46
В закладинки
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Банофі – дуже популярний десерт у Британії. Основа пирога – хрустке пісочне тісто. Потім – шар солоної карамелі або ірису та банани, прикрашає це все крем зі збитих вершків з кавовим ароматом
Рецепт бананово-карамельного пирога Банофі
Рецепт бананово-карамельного пирога Банофі / Фото: instagram.com/recepty_s_tori/

Популярність Банофі в Британії підтверджує той факт, що його там продають готовим, у герметичних упаковках. Рецепту цього бананово-карамельного пирога трохи більше 50-ти років і він практично не зазнав змін. Те ж саме пісочне тісто, шар карамелі, банани і повітряний вершковий крем. На відміну від корсиканського пирога Фіадоне, який більше на кожен день, Банофі подарує вам свято.

Банофі – кілька вступних щодо приготування

Насамперед це стосується тіста. Звичайно, якщо не маєте часу, то можна зробити основу з печива і якісного вершкового масла.

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Але справжній Банофі вимагає саме пісочного тіста з присутністю жирного вершкового масла. Пам'ятайте, воно не повинно танути при змішуванні з борошном, тому попередньо покладіть масло в морозилку.

Начинка. В оригінальному рецепті використовується ірис. Автори Банофі Ян Даудінг і Найджел Маккензі радили варити згущене молоко впродовж 3 годин, охолодити і зберігати 3 місяці – так виходить справжній ірис.

Але цей процес довгий, тож можна обійтися готовим вареним згущеним молоком з магазину.

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Банани. Вони мають бути стиглими, але не перезрілими. Тобто без коричневих плям. Для крему потрібно взяти жирні вершки. Важливо – холодні. У процесі збивання вершки дадуть міцні високі піки.

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Пиріг Банофі – рецепт
Пиріг Банофі – рецепт / Фото: instagram.com/irinka_kapu4inka/

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Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 250 г
  • Вершкове масло – 125 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Жовток – 1 шт.
  • Цукрова пудра – 25 г

Для крему

  • Вершки 30-35% – 350-400 мл
  • Цукрова пудра – 2 ч. л.

Для начинки

  • Банани – 3-5 шт.
  • Варене згущене молоко – 1 бляшанка
  • Мелена кава, шоколад, какао – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 градусів. Просіяти борошно, масло з морозилки нарізати кубиками.
  2. Змішати масло, борошно і цукрову пудру, розтерти все в крихту.
  3. Додати яйце і жовток, розтерти до однорідної консистенції і зібрати в кулю. Загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  4. Форму змастити вершковим маслом. Тісто розкачати в пласт. Покласти у форму і зробити бортики.
  5. На тісто покласти пергамент і насипати квасолю. Випікати 15 хвилин.
  6. Потім прибрати вантаж і пергамент і випікати до золотистого кольору. Дати основі охолонути.
  7. Викласти згущенку рівним шаром на основу. Розрізати очищені банани кружечками або уздовж і укласти зверху згущеного молока.
  8. Холодні вершки разом з цукровою пудрою збити до стійких піків. Викласти на банани. Можна зробити це за допомогою ложки або кондитерського мішка
  9. Прикрасити меленою кавою, какао або тертим шоколадом.

Тут знайдете тонкощі приготування і рецепт найпопулярнішого десерту Сицилії – "Аль Капоне".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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