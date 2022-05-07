Бануш закарпатський – вариться на сметані, подається зі шкварками

Бануш або банош – їжа дуже калорійна, втім, як і все, чим харчуються на Закарпатті. Там люблять і сніданки дуже ситні, обов'язково спробуйте ратоту.
Для неї, як і для бануша, потрібна бринза. Це останній штрих перед подачею, з нею це навариста кукурудзяна каша подається.
Окрім бринзи, зустрічаються бануші з обсмаженими з цибулею та грибами й шкварками.
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Коли варитимете його, використовуйте каструлю з товстим дном і помішуйте в процесі дерев'яною лопаткою.
Рецепт зі сторінки української фудблогерки vicky.chuii.
Бануш закарпатський
Інгредієнти:
- 500 мл сметани;
- 200 г кукурудзяної крупи;
- сіль, сало, бринза.
Спробуйте ще одну страву української кухні – шпундру. Для неї потрібна свинина та буряк.
Як приготувати:
- Сметану вилити у каструлю, довести до кипіння.
- Крупу промити під проточною водою.
- Коли сметана почне кипіти, тонким струменем ввести кукурудзяну крупу, постійно помішуючи дерев'яною ложкою.
- Прибрати вогонь до мінімуму, посолити та варити до готовності.
- Сало нарізати на невеликі шматочки та обсмажити. Викласти на бануш разом з бринзою.
Як готують сало гуцули та його рецепт – читайте тут.