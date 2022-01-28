Оксамитова курка – як приготувати найсоковитіше м'ясо на китайський Новий рік

Китайський Новий рік-2022 святкуватимемо з самого ранку 1 лютого Бажано, щоб на столі стояло щось, чим китайці пишаються. Звісно, крім їхніх обов'язкових святкових страв.
І пишаються вони оксамитовою куркою. Усі соки м'яса ніби запечатуються всередині завдяки кільком процесам – маринування, відварювання і обсмажування.
Нижче – докладно про все та спосіб приготування оксамитової курки без відварювання від Тhewoksoflife.com.
Лайфхаки з приготування оксамитової курки
Щоб вона мала гідний вигляд на тарілці, її потрібно нарізати максимально однаково.
Для цього треба злегка заморозити філе. Твердим його набагато зручніше різати. А різати треба поперек волокон. Насамперед, якщо використовуєте філе.
Розмір шматочків. Він має бути завтовшки не більше одного сантиметра, а завдовжки – до п'яти сантиметрів.
Трапляються рецепти, де курка перед обсмажуванням трохи маринується у збитій суміші кукурудзяного крохмалю, рисового оцту та яєчного білка.
Потім відварюється у воді з додаванням олії і зрештою м'ясо потрапляє на сковороду.
Пропорції маринаду для такого способу: на 450 грамів нарізаної курки візьміть по одній столовій ложці кукурудзяного крохмалю та рисового оцту або соєвого соусу, половину чайної ложки солі плюс яєчний білок.
Оксамитова курка без відварювання – рецепт
Інгредієнти:
- 400 г курячого філе;
- 3 ст. л. води;
- по 2 ч. л. соєвого соусу, кукурудзяного крохмалю;
- 1 ч. л. олії.
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Як приготувати:
- Спочатку наріжте курку на шматочки. Як це правильно зробити – дивіться вище.
- Додайте воду та соєвий соус до курки та ретельно перемішайте. Відкладіть на 5-10 хвилин. За цей час більша частина маринаду вбереться у курку.
- Додайте кукурудзяний крохмаль і олію і знову перемішайте. Залишіть курку маринуватися на 15-20 хвилин.
- Добре розігрійте вок або сковороду, додайте кілька столових ложок олії. Додайте курку в один шар і обсмажуйте, доки вона стане непрозорою.