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Оксамитова курка – як приготувати найсоковитіше м'ясо на китайський Новий рік

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 січня, 10:55
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Існує два способи. Перший – замаринувати, відварити, потім обсмажити. Другий – без відварювання. Для маринаду потрібен рисовий оцет, кукурудзяний крохмаль та яєчний білок
Китайська оксамитова курка - рецепт
Китайська оксамитова курка - рецепт / Фото: thewoksoflife.com

Китайський Новий рік-2022 святкуватимемо з самого ранку 1 лютого Бажано, щоб на столі стояло щось, чим китайці пишаються. Звісно, крім їхніх обов'язкових святкових страв.

І пишаються вони оксамитовою куркою. Усі соки м'яса ніби запечатуються всередині завдяки кільком процесам – маринування, відварювання і обсмажування.

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Нижче – докладно про все та спосіб приготування оксамитової курки без відварювання від Тhewoksoflife.com.

Лайфхаки з приготування оксамитової курки

Щоб куряче філе легко різалося, заздалегідь потримайте його в морозилці
Щоб куряче філе легко різалося, заздалегідь потримайте його в морозилці / Фото: thewoksoflife.com

Щоб вона мала гідний вигляд на тарілці, її потрібно нарізати максимально однаково.

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Для цього треба злегка заморозити філе. Твердим його набагато зручніше різати. А різати треба поперек волокон. Насамперед, якщо використовуєте філе.

Розмір шматочків. Він має бути завтовшки не більше одного сантиметра, а завдовжки – до п'яти сантиметрів.

Трапляються рецепти, де курка перед обсмажуванням трохи маринується у збитій суміші кукурудзяного крохмалю, рисового оцту та яєчного білка.

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Потім відварюється у воді з додаванням олії і зрештою м'ясо потрапляє на сковороду.

Пропорції маринаду для такого способу: на 450 грамів нарізаної курки візьміть по одній столовій ложці кукурудзяного крохмалю та рисового оцту або соєвого соусу, половину чайної ложки солі плюс яєчний білок.

Оксамитова курка без відварювання – рецепт

Оксамитова курка без відварювання – рецепт
Оксамитова курка без відварювання – рецепт / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

  • 400 г курячого філе;
  • 3 ст. л. води;
  • по 2 ч. л. соєвого соусу, кукурудзяного крохмалю;
  • 1 ч. л. олії.

Тут дізнаєтеся, як приготувати найдавніші булочки – китайські бао.

Як приготувати:

| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
| Фото: thewoksoflife.com
/ Фото: thewoksoflife.com
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  1. Спочатку наріжте курку на шматочки. Як це правильно зробити – дивіться вище.
  2. Додайте воду та соєвий соус до курки та ретельно перемішайте. Відкладіть на 5-10 хвилин. За цей час більша частина маринаду вбереться у курку.
  3. Додайте кукурудзяний крохмаль і олію і знову перемішайте. Залишіть курку маринуватися на 15-20 хвилин.
  4. Добре розігрійте вок або сковороду, додайте кілька столових ложок олії. Додайте курку в один шар і обсмажуйте, доки вона стане непрозорою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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