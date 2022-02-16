Берлінська хоппль попель – у хід підуть картопля, шинка та мариновані огірки

Набір інгредієнтів – непринципово. Замість шинки може бути м'ясо, тоді воно заздалегідь обсмажується, замість корнішонів – болгарський перець. Але запікається хопель попель під яйцями

Берлінська запіканка хопель попель / Фото: instagram.com/dumplingsandmore

Запіканки бувають різними. Тут йдеться про інгредієнти: існують практично дієтичні з індичкою та рисом, а є дуже ситні та більше підходять до ранньої вечері.

Хопель попель з німецької можна перекласти приблизно так – швидка запіканка з підручних продуктів.

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Разом з цим, у справжній хопель попель має бути відварена картопля, шинка та корнішони.

Вони, нарізані, змішуються з яйцями і все це разом заливає картоплю із шинкою.

Рецепт знайшли на німецькому сайті Rewe.de.

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Запіканка хопель попель

Запіканка хопель попель / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

600 г картоплі;

2 цибулини;

400 г шинки;

200 г корнішонів або болгарського перцю;

6 яєць;

4 ст. л. молока;

перець, сіль, петрушка.

Тут дізнаєтеся, як зробити красиву запіканку-плов з Ірина тах чин.

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Як приготувати: