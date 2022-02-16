Берлінська хоппль попель – у хід підуть картопля, шинка та мариновані огірки

Запіканки бувають різними. Тут йдеться про інгредієнти: існують практично дієтичні з індичкою та рисом, а є дуже ситні та більше підходять до ранньої вечері.
Хопель попель з німецької можна перекласти приблизно так – швидка запіканка з підручних продуктів.
Разом з цим, у справжній хопель попель має бути відварена картопля, шинка та корнішони.
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Вони, нарізані, змішуються з яйцями і все це разом заливає картоплю із шинкою.
Рецепт знайшли на німецькому сайті Rewe.de.
Запіканка хопель попель
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 2 цибулини;
- 400 г шинки;
- 200 г корнішонів або болгарського перцю;
- 6 яєць;
- 4 ст. л. молока;
- перець, сіль, петрушка.
Тут дізнаєтеся, як зробити красиву запіканку-плов з Ірина тах чин.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в кожушках, дати охолонути, очистити і нарізати скибочками завтовшки 5 мм.
- Цибулю очистити і нарізати тонкими кільцями. Шинку нарізати смужками. Огірки нарізати тонкими скибочками. Петрушку дрібно нарізати.
- Обсмажити картоплю на розігрітій олії близько 5 хвилин. Додати цибулю та пасерувати ще 5 хвилин. Приправити сіллю та перцем.
- На другій сковороді обсмажити в олії шинку близько 5 хвилин, приправити сіллю та перцем і додати до картоплі.
- Збити яйця, додати молоко, приправити сіллю та перцем. Вмішати половину петрушки та додати корнішони.
- Вилити суміш до картоплі та шинки та готувати під кришкою близько 8 хвилин на слабкому вогні.
- Прикрасити петрушкою.