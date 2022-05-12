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Бессарабська плацинда з багатою начинкою із сиру, яєць та зелені – швидкий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 травня, 09:41
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Її готують не лише у нас, а й у Румунії та Молдові. Буває різних форм, тісто для неї не потрібно розкочувати занадто тонко
Бессарабська плацинда з сиром та зеленню
Бессарабська плацинда з сиром та зеленню

Отже, в тому, що плацинда, як паляниця, тільки наша, голосно заявляти не варто. Це ще й смачна гордість Молдови та деяких регіонів Румунії.

Трапляються рецепти плацинди, яку готують на витяжному тісті. Його можна розкачати до прозорого стану. Але це більше про вертуту. Для плацинди це необов'язково.

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У recepti_otovsudaтісто замішується на теплій воді, можна використати кефір. Розкочується тісто тонко, на бажання його можна змастити вершковим маслом перед тим, як розкладати начинку.

Щодо начинки, то її видів сотні: від сезонного гарбуза до ягід із цукром.

Плацинда із сиром, зеленню та яйцями

Плацинда з сиром, зеленню та яйцями
Плацинда з сиром, зеленню та яйцями

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Інгредієнти:

  • 550 г борошна;
  • 600 г сиру;
  • 2 яйця;
  • вершкове масло;
  • кріп, зелена цибуля, сіль, перець.

У Молдові, крім плацинди, часто печуть печиво гогош. Воно з горіхами й обов'язково прикрашається вишнею.

Як приготувати:

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  1. Борошно просіяти у глибокий посуд, зробити заглиблення. Додати сіль, кілька столових ложок олії та 300 мл води. Замісити круте тісто, накрити та залишити на 15 хвилин
  2. Для начинки сир змішати з нарізаними яйцями, подрібненим кропом та сіллю.
  3. Тісто розділити на вісім частин, тонко розкачати. Змастити вершковим маслом і тонко розкласти начинку. Загорнути у квадратний конверт.
  4. Викласти плацинду вниз швом на сковороду та обсмажити з двох боків до золотавого кольору.

Як зробити молдовські пиріжки-трубочки з квашеною капустою дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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