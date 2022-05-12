Бессарабська плацинда з багатою начинкою із сиру, яєць та зелені – швидкий рецепт

Отже, в тому, що плацинда, як паляниця, тільки наша, голосно заявляти не варто. Це ще й смачна гордість Молдови та деяких регіонів Румунії.
Трапляються рецепти плацинди, яку готують на витяжному тісті. Його можна розкачати до прозорого стану. Але це більше про вертуту. Для плацинди це необов'язково.
У recepti_otovsudaтісто замішується на теплій воді, можна використати кефір. Розкочується тісто тонко, на бажання його можна змастити вершковим маслом перед тим, як розкладати начинку.
Щодо начинки, то її видів сотні: від сезонного гарбуза до ягід із цукром.
Плацинда із сиром, зеленню та яйцями
Інгредієнти:
- 550 г борошна;
- 600 г сиру;
- 2 яйця;
- вершкове масло;
- кріп, зелена цибуля, сіль, перець.
У Молдові, крім плацинди, часто печуть печиво гогош. Воно з горіхами й обов'язково прикрашається вишнею.
Як приготувати:
- Борошно просіяти у глибокий посуд, зробити заглиблення. Додати сіль, кілька столових ложок олії та 300 мл води. Замісити круте тісто, накрити та залишити на 15 хвилин
- Для начинки сир змішати з нарізаними яйцями, подрібненим кропом та сіллю.
- Тісто розділити на вісім частин, тонко розкачати. Змастити вершковим маслом і тонко розкласти начинку. Загорнути у квадратний конверт.
- Викласти плацинду вниз швом на сковороду та обсмажити з двох боків до золотавого кольору.
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