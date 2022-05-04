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Без цукру, борошна та масла – рецепт напрочуд ніжного сирного десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 травня, 09:57
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Його можна зробити у вигляді торта або порційно, у формах для кексів. Прикрасьте шоколадною глазур'ю або шматочками фруктів
Десерт без борошна, яєць та цукру
Десерт без борошна, яєць та цукру / Фото: instagram.com/banaan_rightcook/

За консистенцією він трохи нагадуватиме красивий "Калейдоскоп" або, як його ще називають, "Бите скло". В основі сир, молоко, желатин та мед. Тобто борошна та яєць не потрібно.

Жирність сиру не така важлива, а от якщо любите солодше, то замість заявлених ста грамів меду беріть більше.

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Після того, як десерт без випічки буде сформовано, йому потрібен час для застигання в холодильнику.

Фублогерка Alina FooDee нагадує: робота триватиме із желатином, який треба прогріти після набухання, тож у жодному разі не кип'ятіть його, інакше він втратить свої властивості

Сирний десерт без борошна та цукру

Сирний десерт без борошна та цукру
Сирний десерт без борошна та цукру / Фото: instagram.com/banaan_rightcook/

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Інгредієнти:

  • сир – 600 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • мед – 100 г;
  • ванілін – на кінчику ножа;
  • крохмаль – 40 г;
  • молоко – 500 г (крем) + 100 г (для желатину);
  • желатин – 18-20 г.

Десертів без випічки безліч. Приготуйте десерт-торт на основі шоколадних вафель.

Як приготувати:

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  1. Желатин залити молоком (100 г) та залишити на 10 хвилин.
  2. Змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока. Коли маса стане повністю однорідною, додати решту молока. Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки, заварити крем впродовж 30-60 секунд, зняти з вогню.
  3. Желатин прогріти до температури близько 60 градусів.
  4. Блендером перебити сир, додати крем та желатин, пробити до повної однорідності.
  5. Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.

Докладніше про цей ніжний десерт дивіться нижче.

І ще один рецепт за 25 хвилин з горіхів та яблук знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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