Безалкогольні напої на Геловін – як приготувати гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера

Безалкогольні напої на Геловін мають відрізнятися особливим антуражем, свято того вимагає. Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера гідно оцінять і діти, і дорослі.
Щоби приготувати його краще, якщо буде гарбузове пюре. Його, як і сік, треба прокип'ятити з іншими інгредієнтами. Це, щоб спеції максимально розкрилися.
Для соку від Аsaucykitchen.com знадобиться набір спецій для гарбузового пирога, його можна приготувати, змішавши корицю, імбир, мускатний горіх, подробиці будуть нижче.
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Напій добре зберігається. Розлийте його по ємностях та відправте в холодильник.
Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера
Інгредієнти:
- 450 мл гарбузового соку або пюре;
- 240 мл води;
- 60 мл абрикосового соку;
- 720 мл яблучного соку;
- по 1 ч. л. ванільного екстракту, соку лимона;
- 2 ч. л. спецій для гарбузового пирога;
- 75 г цукру.
Для набору спецій до гарбузового пирога:
- 1 ч. л. кориці;
- 1/2 ч. л. імбиру;
- по 1/4 ч. л. духмяного перцю, мускатного горіха.
Як приготувати:
- Для набору спецій до гарбузового пирога змішайте всі інгредієнти.
- У велику каструлю вилийте соки (і пюре, якщо використовуєте) та доведіть до слабкого кипіння. Всипте спеції та готуйте 10 хвилин.
- Додайте ваніль, цукор та сік лимона, перемішайте. Готуйте 5-7 хвилин.
- Охолодіть та подавайте.