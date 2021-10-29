Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Безалкогольні напої на Геловін – як приготувати гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 жовтня, 15:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інгредієнти – гарбузовий, яблучний та абрикосовий соки. Цукор додавайте за смаком. Також потрібен обов'язковий набір спецій для всього солодкого, де є гарбуз – рецепт також нижче
Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера
Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера / Фото: www.asaucykitchen.com

Безалкогольні напої на Геловін мають відрізнятися особливим антуражем, свято того вимагає. Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера гідно оцінять і діти, і дорослі.

Щоби приготувати його краще, якщо буде гарбузове пюре. Його, як і сік, треба прокип'ятити з іншими інгредієнтами. Це, щоб спеції максимально розкрилися.

Реклама

Для соку від Аsaucykitchen.com знадобиться набір спецій для гарбузового пирога, його можна приготувати, змішавши корицю, імбир, мускатний горіх, подробиці будуть нижче.

Напій добре зберігається. Розлийте його по ємностях та відправте в холодильник.

Гарбузовий сік у стилі Гаррі Поттера

Інгредієнти:

Реклама
  • 450 мл гарбузового соку або пюре;
  • 240 мл води;
  • 60 мл абрикосового соку;
  • 720 мл яблучного соку;
  • по 1 ч. л. ванільного екстракту, соку лимона;
  • 2 ч. л. спецій для гарбузового пирога;
  • 75 г цукру.

Для набору спецій до гарбузового пирога:

  • 1 ч. л. кориці;
  • 1/2 ч. л. імбиру;
  • по 1/4 ч. л. духмяного перцю, мускатного горіха.

Як приготувати:

  1. Для набору спецій до гарбузового пирога змішайте всі інгредієнти.
  2. У велику каструлю вилийте соки (і пюре, якщо використовуєте) та доведіть до слабкого кипіння. Всипте спеції та готуйте 10 хвилин.
  3. Додайте ваніль, цукор та сік лимона, перемішайте. Готуйте 5-7 хвилин.
  4. Охолодіть та подавайте.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти