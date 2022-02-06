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"Біфштекс на коні" – рецепт м'ясного обіду з класною подачею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 лютого, 17:52
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Це французька страва, має ще одну назву – "біфштекс верхи". Готується з рубаного м'яса, подається зі смаженим яйцем та картопляним пюре
"Біфштекс верхи"
"Біфштекс верхи" / Фото: www.tendreetplus.fr

Це, як зі стейком Солсбері, який зовсім не стейк, а смачна котлета. Тобто є дрібна плутанина.

"Біфштекс верхи" або "біфштекс на коні", якщо увімкнути логіку, має бути на яйці. Але ні, яйце його прикрашає.

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Страва нехитра абсолютно, зате апетитна й ситна. У фарш додається шматочок вершкового масла, а жовток окатої яєчні тільки покращить м'ясо.

І котлети, і яйця бажано смажити паралельно, щоб вони залишалися гарячими під час подачі.

Щодо пюре, то на сайті Тendreetplus.fr пропонують варити картоплю в кожушках з додаванням кількох розчавлених зубчиків часнику. Після того, як воно буде готове, покладіть трохи тертого імбиру і прикрасьте свіжою кінзою.

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На іншому сайті – La-viande.fr – радять для ситності обсмажити сирокопчену ковбасу і покласти її між біфштексом та яйцем.

І нарешті, фудблогерка herringinfurs.blogspot.comне рекомендує вимішувати фарш довго, інакше котлети будуть надто щільними.

"Біфштекс на коні"

"Біфштекс верхи"
"Біфштекс верхи" / Фото: www.la-viande.fr

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Інгредієнти:

  • 1 кг хорошого яловичого фаршу;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. олії;
  • часник, імбир – для пюре;
  • 6 яєць;
  • сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Якщо любите свинину, то тут знайдете рецепт відбивних з яблуками.

Як приготувати:

  1. Фарш посолити, поперчити та перемішати. Розділити на 6 частин.
  2. Половину вершкового масла розрізати на 6 маленьких шматочків. Покласти всередину кожної порції з фаршу. Сформувати маленькі котлети. Завтовшки – 2 см, завдовжки трохи більше звичайного смаженого яйця.
  3. На розігрітій олії обсмажити по 2-3 хвилини з кожного боку. Зняти на тарілку, загорнути фольгою.
  4. На вершковому маслі посмажити окату яєчню. Жовток має залишатися напіврідким.
  5. Зняти яйця, викласти на котлети. Посолити, поперчити за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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