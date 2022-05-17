Бісквіт або торт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

Його інгредієнти чітко вивірені, а смак вишуканий. У класичному рецепті використовується виключно малиновий джем, але додають і вершковий крем

Бісквіт "Вікторія"

Отже, ефектний десерт Вікторія, яким королева любила ласувати під час традиційного чаю. До слова, її праправнучка Єлизавета ІІ небайдужа до простого білосніжного печива та й напевно цей бісквіт теж любить.

Він доволі щільний, з яскравим вершковим смаком, легкої кислинки якому надає малина. Дізнаємося, в чому особливість цього красивого бісквіта й запишемо рецепт від detskie.recepti.

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Особливості бісквіта "Вікторія":

Рівні пропорції цукру, масла та борошна. За рахунок цього виходить пориста, ніжна й щільна водночас текстура.

Додавання цедри лимона, щоб відтінити вершковий смак і надати цитрусового аромату.

У класичному варіянті бісквіта не використовується вершковий крем, тільки малиновий джем.

Бісквіт "Вікторія": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Інгредієнти:

вершкове масло, цукор, борошно – по 250 г;

розпушувач – 8 г;

яйця – 4 шт.;

цедра 1 лимона;

ванільний екстракт – 2 ч. л.

джем малиновий – 1 ск.

малина для прикраси.

Як приготувати:

Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші та добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі. Форму змастити маслом, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

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