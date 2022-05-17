Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚽ Емполі – Україна: онлайн ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Бісквіт або торт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 11:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Його інгредієнти чітко вивірені, а смак вишуканий. У класичному рецепті використовується виключно малиновий джем, але додають і вершковий крем
Бісквіт "Вікторія"
Бісквіт "Вікторія"

Отже, ефектний десерт Вікторія, яким королева любила ласувати під час традиційного чаю. До слова, її праправнучка Єлизавета ІІ небайдужа до простого білосніжного печива та й напевно цей бісквіт теж любить.

Він доволі щільний, з яскравим вершковим смаком, легкої кислинки якому надає малина. Дізнаємося, в чому особливість цього красивого бісквіта й запишемо рецепт від detskie.recepti.

Реклама

Особливості бісквіта "Вікторія":

  • Рівні пропорції цукру, масла та борошна. За рахунок цього виходить пориста, ніжна й щільна водночас текстура.
  • Додавання цедри лимона, щоб відтінити вершковий смак і надати цитрусового аромату.
  • У класичному варіянті бісквіта не використовується вершковий крем, тільки малиновий джем.

Бісквіт "Вікторія": рецепт

Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Інгредієнти:

  • вершкове масло, цукор, борошно – по 250 г;
  • розпушувач – 8 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • цедра 1 лимона;
  • ванільний екстракт – 2 ч. л.
  • джем малиновий – 1 ск.
  • малина для прикраси.

Як приготувати:

  1. Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
  2. Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
  3. Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші та добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
  4. На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
  5. Форму змастити маслом, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
  6. Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
  7. Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
  8. Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
  9. Прикрасити цукровою пудрою і малиною.

Тут знайдете рецепт ще одного королівського десерту – шоколадного торта Віндзорів.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати із сосисок
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти