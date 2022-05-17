Бісквіт або торт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

Отже, ефектний десерт Вікторія, яким королева любила ласувати під час традиційного чаю. До слова, її праправнучка Єлизавета ІІ небайдужа до простого білосніжного печива та й напевно цей бісквіт теж любить.
Він доволі щільний, з яскравим вершковим смаком, легкої кислинки якому надає малина. Дізнаємося, в чому особливість цього красивого бісквіта й запишемо рецепт від detskie.recepti.
Особливості бісквіта "Вікторія":
- Рівні пропорції цукру, масла та борошна. За рахунок цього виходить пориста, ніжна й щільна водночас текстура.
- Додавання цедри лимона, щоб відтінити вершковий смак і надати цитрусового аромату.
- У класичному варіянті бісквіта не використовується вершковий крем, тільки малиновий джем.
Бісквіт "Вікторія": рецепт
Інгредієнти:
- вершкове масло, цукор, борошно – по 250 г;
- розпушувач – 8 г;
- яйця – 4 шт.;
- цедра 1 лимона;
- ванільний екстракт – 2 ч. л.
- джем малиновий – 1 ск.
- малина для прикраси.
Як приготувати:
- Змішати в чашці цукор і масло кімнатної температури. Добре збити міксером.
- Ввести по одному всі яйця, щоразу збиваючи суміш міксером впродовж 1 хвилини.
- Борошно з'єднати з розпушувачем в окремій чаші та добре перемішати, невеликими порціями додаючи в суміш.
- На дрібній тертці натерти цедру і додати в тісто разом з екстрактом ванілі.
- Форму змастити маслом, обсипати борошном. На дно покласти пергамент. Викласти половину тіста, розрівняти.
- Випікати за 190 градусів 20-25 хвилин. Дати охолонути коржу на решітці 5 хвилин. Приготувати другий корж.
- Для того, щоб коржі стали вологими, їх можна загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на 1 годину.
- Намазати нижній корж малиновим джемом. Накрити другим коржем. Дати коржам просочитися.
- Прикрасити цукровою пудрою і малиною.
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