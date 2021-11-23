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Млинцеві кошики з ароматними яблуками – цей сніданок ніколи не набридне

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 листопада, 07:01
В закладинки
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Щоб кошики добре тримали форму, не потрібно робити їх дуже великими та надто тонкими. Яблука для начинки обсмажуються 20 хвилин до практично пюреподібного стану
Млинцеві кошики з яблуками
Млинцеві кошики з яблуками / Фото: Кухня Webspoon

На відміну від млинця "Голландська крихітка", який запікається в духовці, з млинцевими кошиками потрібно трохи поморочитися.

У рецепті від Кухня Webspoon є чіткі вказівки: млинці смажаться лише з одного боку три-чотири хвилини, потім їх потрібно зняти та скріпити краї для кошика.

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Для начинки яблука обсмажуються у вершковому маслі та цукрі. Наприкінці треба додати корицю.

Млинцеві кошики з яблуками

Інгредієнти:

  • дріжджі, сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • борошно, сік лимона – по 1 ст. л.;
  • молоко (тепле) – 300 мл + 30 мл для опари;
  • вода (тепла) – 150 мл;
  • борошно – 220 г;
  • масло вершкове – 50 г;
  • цукор – 100 г;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • яблука – 600 г;
  • кориця – 2 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Для млинців зробити опару з дріжджів, цукру, борошна та молока (30 мл). Додати тепле молоко, теплу воду, сіль і просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, щоб не було грудочок. Залишити у теплі на 10-15 хвилин.
  2. Смажити млинці потрібно по три-чотири хвилини і лише з одного боку на середньому вогні. Коли зверху млинець перестане бути липким – защипнути краї та сформувати кошик.
  3. Для начинки розтопити вершкове масло, додати цукор, сік і цедру лимона і перемішати до повного розчинення цукру.
  4. Яблука нарізати, додати до суміші й обсмажити близько 20 хвилин. Наприкінці додати корицю та зняти з вогню.
  5. Розкласти начинку по млинцях.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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