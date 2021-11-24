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Класні млинцеві торти на день народження – вони безумовно викличуть фурор

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 листопада, 11:58
В закладинки
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Млинці можна посмажити за своїм, перевіреним рецептом. Тут важливо приділити увагу начинці. У цій добірці вони з вершкового сиру та ягід, сметани та згущеного молока, вершків та цукрової пудри
Млинцеві торти на день народження
Млинцеві торти на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Млинці завжди будуть актуальними. Доволі часто на столі з приводу дня народження бувають закусочні рулети на їхній основі.

А от якщо на десерт ви запропонуєте млинцевий торт з чудовою начинкою, то будьте певні – гості оцінять і торт, і ваші старання. Так, потрібно витратити час, щоб насмажити млинці, все інше робиться набагато швидше.

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Для торта від e.kukuruzkina потрібні ягоди, вони можуть бути будь-якими. Для начинки за рецептом mir_retseptov знадобляться збиті вершки.

Млинцевий торт від nana.s__life формується з кремом на основі сметани та згущеного молока.

Млинцевий торт зі сметанним кремом

Млинцевий торт зі сметанним кремом
Млинцевий торт зі сметанним кремом / Фото: instagram.com/nana.s__life

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Інгредієнти:

  • 3 шт. яйця;
  • 220 г цукру;
  • 140 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 200 мл молока;
  • 100 мл олії без запаху;
  • 3 ст. л. какао.

Для крему:⠀

  • по 300 мл сметани не менше 30%, згущеного молока.

Для прикраси:

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  • тертий шоколад, ягоди.

Як приготувати:

  1. Змішати яйця, цукор, молоко кімнатної температури, олію. Додати борошно, какао, розпушувач, добре перемішати. Насмажити млинці, змащуючи сковороду вершковим маслом. Має вийти 7-8 штук.
  2. Для крему збити сметану і згущене молоко, сформувати торт, змащуючи кожен млинець кремом. Прикрасити тертим шоколадом та ягодом.
  3. Відправити у холодильник на кілька годин.

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Млинцевий торт із шоколадом і вершками

Млинцевий торт з шоколадом і вершками
Млинцевий торт з шоколадом і вершками / Фото: instagram.com/mir_retseptov/

Інгредієнти для млинців:

  • 1 яйце;
  • 750 мл молока;
  • 5 ст. л. цукрового піску;
  • 1 ч. л. без гірки солі;
  • 360 г борошна пшеничного;
  • 3 ст. л. какао;
  • 50 мл олії.

Для крему:

  • 750 мл вершків 33-35%;
  • ванільний цукор;
  • цукрова пудра – за смаком.

Для помадки:

  • 200 мл вершків;
  • темний та молочний шоколад – за смаком.

Як приготувати:

  1. Поєднати яйце, цукровий пісок, сіль. Додати тепле молоко та перемішати. Просіяти какао і борошно, перемішати і наприкінці додати олію.
  2. Смажити млинці. Сковороду змащувати вершковим маслом.
  3. Для крему на холодні вершки просіяти цукрову пудру. Додати ванілін. Збити міксером на максимальній швидкості до щільної пишної маси.
  4. Кожен млинець змастити збитими вершками, формуючи торт. Прибрати в холодильник на 1-2 години.
  5. Для помадки поєднати шоколад і гарячі вершки 33%, перемішати до однорідності, прикрасити торт.

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Млинцевий торт з ягодами

Млинцевий торт з ягодами
Млинцевий торт з ягодами / Фото: instagram.com/e.kukuruzkina

Інгредієнти:

  • 500 мл молока (кімнатної температури);
  • 200-250 мл окропу;
  • 2 шт. яйця;
  • 16-18 ст. л. борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2-4 ст. л. цукру;
  • 5 ст. л. олії.

Для крему:

  • 500 мл вершків 33%;
  • 1 ст. л. цукрової пудри;
  • 250 г вершкового сиру.

Для начинки:

  • ягоди.

Як приготувати:

  1. З'єднати молоко з яйцями, перемішати вінчиком, додати цукор. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Влити окріп, ретельно перемішати. Наприкінці влити олію.
  2. Посмажити млинці на добре розігрітій сковорідці з двох боків і кожен млинець змастити вершковим маслом,
  3. Для крему добре збити всі інгредієнти до однорідної стійкої маси.
  4. На борти роз'ємної форми викласти млинці по всьому колу трохи внахлест. У середину укласти один млинець і змастити його борти кремом. Сформувати торт, чергуючи між млинцями крем та ягоди. Наприкінці загорнути усередину торта бічні млинці.
  5. Відправити у холодильник на ніч.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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