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Млинці по-шотландськи королеви Єлизавети – її особистий рецепт (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 липня, 08:22
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Історики датують цей рецепт 1959 роком. Тоді королева пригостила ними президента США. Тісто для них трохи густіше, ніж нам звичне для млинців
Як приготувати млинці за рецептом королеви Єлизавети
Як приготувати млинці за рецептом королеви Єлизавети / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми встигли переконатися, що монарша їжа може бути абсолютно простою. Так було з білосніжним печивом Єлизавети. Цей рецепт млинців знайшли у townandcountrymag.com.

Їхня історія почалася в 1959 році. Королева попросила приготувати млинці за особистим рецептом для американського президента Дуайта Ейзенхауера та його дружини Меймі під час їхньої зустрічі в Шотландії.

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Млинці так сподобалися, що Єлизавета надіслала рецепт американському подружжю особисто.

Рецепт млинців по-шотландськи
Рецепт млинців по-шотландськи

Молоко вливайте частинами, щоб досягти консистенції тіста, як на оладки.

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Млинці по-шотландськи

Млинці по-шотландськи
Млинці по-шотландськи

Інгредієнти, чашка – приблизно 100 г:

  • 4 чашки борошна;
  • 4 ст. л. цукрової пудри або цукру;
  • 2 чашки молока;
  • 2 яйця;
  • 2 ч. л. соди
  • 3 ч. л. натурального йогурту або кефіру;
  • 2 ст. л. розтопленого вершкового масла.

Як приготувати:

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  1. Збийте яйця, цукор і приблизно половину молока, додайте борошно й добре перемішайте. Якщо густе тісто, додайте молока.
  2. Додайте соду, йогурт, розтоплене вершкове масло.
  3. Смажте млинці на добре розігрітій сковороді.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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