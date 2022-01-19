Млинці з корицею та глазур'ю – вони змусять смакові рецептори прокинутися (відео)

Крім яскравого коричного смаку, млинці здивують своїм виглядом. Вони випікаються з двох сумішей, в одній з них безпосередньо буде ця спеція

Млинці з корицею та глазур'ю / Фото: www.mashed.com

Є просто смачні млинці на сніданок, а є ще й неймовірно красиві. Так буває, коли в одну частину тіста додати, наприклад, какао, і виливати її красивим візерунком під час смаження.

Ну а якщо вважаєте себе поціновувачем всього, де є кориця, то цей рецепт обов'язковий до реалізації.

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У рецепті є коричневий цукор. Якщо такого немає, замініть його на звичайний. На сайті Мashed.com пропонують подавати млинці ще й із кленовим сиропом. Його можна замінити медом за смаком.

Млинці з корицею та глазур'ю

Для млинців:

1 склянка борошна;

1 ½ ч. л. розпушувача;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. меленої кориці;

2 яйця;

2 ст. л. розтопленого вершкового масла;

100 мл + 1 ст. л. молока;

3 ст. л. коричневого цукру;

1 ст. л. кленового сиропу (можна без);

олія.

Для глазурі:

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3 ст. л. цукрової пудри;

1 ½ ч. л. води.

Ще на сніданок стоїть приготувати млинцеві кошики з яблуками.

Як приготувати:

У мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ½ чайної ложки меленої кориці. Додайте два яйця і одну столову ложку розтопленого вершкового масла в суміш борошна і змішайте. Потім повільно влийте молоко, доки не вийде однорідне тісто. В окрему миску додайте одну столову ложку розтопленого вершкового масла, ½ чайної ложки кориці, коричневий цукор і кленовий сироп, перемішайте. Потім додайте чотири столові ложки приготованого тіста для млинців та перемішайте. Розігрійте сковороду та змастіть її олією. Викладіть дві столові ложки тіста для млинців на сковороду, а потім, використовуючи пляшку або кондитерський мішок, вичавіть суміш із корицею на тісто. Коли на поверхні почнуть утворюватися бульбашки, переверніть і смажте до золотавого кольору. Так посмажте всі млинці. Для глазурі змішайте цукрову пудру з водою, полийте млинці.

У відео можна переглянути весь процес приготування млинців докладніше.