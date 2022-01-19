Млинці з корицею та глазур'ю – вони змусять смакові рецептори прокинутися (відео)

Є просто смачні млинці на сніданок, а є ще й неймовірно красиві. Так буває, коли в одну частину тіста додати, наприклад, какао, і виливати її красивим візерунком під час смаження.
Ну а якщо вважаєте себе поціновувачем всього, де є кориця, то цей рецепт обов'язковий до реалізації.
У рецепті є коричневий цукор. Якщо такого немає, замініть його на звичайний. На сайті Мashed.com пропонують подавати млинці ще й із кленовим сиропом. Його можна замінити медом за смаком.
Далі по темі
Млинці з корицею та глазур'ю
Для млинців:
- 1 склянка борошна;
- 1 ½ ч. л. розпушувача;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. розтопленого вершкового масла;
- 100 мл + 1 ст. л. молока;
- 3 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ст. л. кленового сиропу (можна без);
- олія.
Для глазурі:
- 3 ст. л. цукрової пудри;
- 1 ½ ч. л. води.
Ще на сніданок стоїть приготувати млинцеві кошики з яблуками.
Як приготувати:
- У мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ½ чайної ложки меленої кориці.
- Додайте два яйця і одну столову ложку розтопленого вершкового масла в суміш борошна і змішайте. Потім повільно влийте молоко, доки не вийде однорідне тісто.
- В окрему миску додайте одну столову ложку розтопленого вершкового масла, ½ чайної ложки кориці, коричневий цукор і кленовий сироп, перемішайте.
- Потім додайте чотири столові ложки приготованого тіста для млинців та перемішайте.
- Розігрійте сковороду та змастіть її олією. Викладіть дві столові ложки тіста для млинців на сковороду, а потім, використовуючи пляшку або кондитерський мішок, вичавіть суміш із корицею на тісто.
- Коли на поверхні почнуть утворюватися бульбашки, переверніть і смажте до золотавого кольору. Так посмажте всі млинці.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру з водою, полийте млинці.
У відео можна переглянути весь процес приготування млинців докладніше.