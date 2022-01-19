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Млинці з корицею та глазур'ю – вони змусять смакові рецептори прокинутися (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 січня, 07:00
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Крім яскравого коричного смаку, млинці здивують своїм виглядом. Вони випікаються з двох сумішей, в одній з них безпосередньо буде ця спеція
Млинці з корицею та глазур'ю
Млинці з корицею та глазур'ю / Фото: www.mashed.com

Є просто смачні млинці на сніданок, а є ще й неймовірно красиві. Так буває, коли в одну частину тіста додати, наприклад, какао, і виливати її красивим візерунком під час смаження.

Ну а якщо вважаєте себе поціновувачем всього, де є кориця, то цей рецепт обов'язковий до реалізації.

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У рецепті є коричневий цукор. Якщо такого немає, замініть його на звичайний. На сайті Мashed.com пропонують подавати млинці ще й із кленовим сиропом. Його можна замінити медом за смаком.

Млинці з корицею та глазур'ю

Для млинців:

  • 1 склянка борошна;
  • 1 ½ ч. л. розпушувача;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • 100 мл + 1 ст. л. молока;
  • 3 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ст. л. кленового сиропу (можна без);
  • олія.

Для глазурі:

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  • 3 ст. л. цукрової пудри;
  • 1 ½ ч. л. води.

Ще на сніданок стоїть приготувати млинцеві кошики з яблуками.

Як приготувати:

  1. У мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ½ чайної ложки меленої кориці.
  2. Додайте два яйця і одну столову ложку розтопленого вершкового масла в суміш борошна і змішайте. Потім повільно влийте молоко, доки не вийде однорідне тісто.
  3. В окрему миску додайте одну столову ложку розтопленого вершкового масла, ½ чайної ложки кориці, коричневий цукор і кленовий сироп, перемішайте.
  4. Потім додайте чотири столові ложки приготованого тіста для млинців та перемішайте.
  5. Розігрійте сковороду та змастіть її олією. Викладіть дві столові ложки тіста для млинців на сковороду, а потім, використовуючи пляшку або кондитерський мішок, вичавіть суміш із корицею на тісто.
  6. Коли на поверхні почнуть утворюватися бульбашки, переверніть і смажте до золотавого кольору. Так посмажте всі млинці.
  7. Для глазурі змішайте цукрову пудру з водою, полийте млинці.

У відео можна переглянути весь процес приготування млинців докладніше.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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